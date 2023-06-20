İlk öpücükten iki gün sonra evlendiler

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SADECE İKİ GÜN SONRA EVLENDİLER

İşte böyle bir örnek de geçtiğimiz hafta içinde yaşandı. Şarkıcı, söz yazarı ve çok sayıda enstrüman çalmasıyla bilinen aynı zamanda bir sosyal medya ünlüsü olan genç adam, hayatının kadınıyla, ilk öpüşmelerinden sadece iki gün sonra evlendi. Gelelim bu çiftin ilgi çekici öyküsüne.

Böylesine romantik bu genç çift, Nashville'de yaşayan şarkıcı, söz yazarı, enstrümantalist ve aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan 23 yaşındaki Christian Paul. Hayatının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiği genç kadın ise Tai Reeder.

Şimdi de gelelim bu ilk öpücük meselesine ve düğüne. Aslında Christian Paul'ün kafasındaki plan, Tai ile evlilik törenine kadar birbirlerini öpmemekti. Fakat Tai'nin kafasındaki plan ise başkaydı.

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Bu durumu People dergisine verdiği röportajda şöyle anlattı Christian Paul: " Tai, birbirimize ilk öpücüğümüzü nikah sırasında konukların önünde verme fikrinden rahatsızdı. O yüzden ben de bu konuda başka bir karar verdim."

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BİR KÖPRÜNÜN ALTINDA DÜĞÜN DANSININ PROVASINI YAPARKEN

Christian Paul, sevdiği kadını bu rahatsızlıktan kurtarmak için neler yaptığını ise şöyle anlattı: " Bir köprünün altında Al Green'in seslendirdiği Let's Stay Together (Gel Birlikte Kalalım) şarkısı eşliğinde ilk dansımızın provasını yapıyorduk. Çok tatlı bir andı."

İşte bu ilk öpücükten iki gün sonra Christian ile Tai, Florida, Jacksonville'de bir açık hava düğünüyle evlendi. Tören ise fazla kalabalık değildi. Çiftin aile üyeleriyle yakın dostları onların mutluluğuna tanık oldu.





DÜĞÜNÜN SAATİNİ DEĞİŞTİRDİLER:Ama o planlarda da bir değişiklik oldu. Christian Paul'un düğünden sonraki sabah Nashville'deki Country Music Association Festivali'nde çalma olanağı ortaya çıkınca yine başka bir adım atıldı. Düğün aslında öğleden sonra saatlerinde gerçekleşecekti. Fakat konsere yetişmek için planda bir değişikliğe gidildi. Çift sabahın 9.30'unda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

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BİRBİRLERİ HAKKINDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETTİLER

Christian Paul ile Tai Reeder'ın tanışma öyküsü de ilginç. Paul, genç eşini internette rastladığı bir şarkı seslendirdiği klip sayesinde tanıdı. Bu yılın ocak ayında nişanlanan gençler, evlendikten sonra Florida'da yaşayacaklar.

Her ikisi de DÜĞÜN sonrası People dergisine verdikleri demeçte birbirlerini ne kadar sevdiklerini eşine az rastlanır duygu dolu sözler eşliğinde ifade etti. Gelin Tai Reeder "Beni kocamla ilgili olarak en çok heyecanlandıran ayrıntıyı saptamak gerçekten zor. Ama onunla birlikte yaşlanacağım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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Christian Paul ise çiçeği burnunda eşini "Tanrı vergisi eşsiz bir güzelliğe sahip. Son derece büyüleyici" diyerek tanımladı.