Geçen yıl ölen ünlü oyuncunun kızı şoke etti: Annemin ruhu, küçük bir küre olarak bana döndü

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SEVDİĞİNİ KAYBETMEK KABULLENİLMESİ ZOR BİR DURUM

Üstelik insan oturup düşündüğünde "filmi başa sarmanın" mümkün olmasını diler kimi zaman. Yani kaybettiği yakınının hayata dönmesini. Bunu yapamadığı zaman da artık hayatta olmasa bile o yakınından bir "işaret" bekler.

İşin tuhaf yanı bazen bu işareti de bir şekilde yakalar. Siz ister inanın, ister inanmayın bunu dileyen kişi günün birinde gerçekleştiğine de inanır. Hatta bununla ilgili kanıtlar bile sunar.

'ÖLÜMÜNDEN SONRA ANNEMLE YENİDEN BULUŞTUK'

İşte bunun çarpıcı örneklerinden birini de geçen yıl ağustos ayında hayata veda eden ünlü oyuncu Olivia Newton John'un kızı gözler önüne serdi. Üstelik bununla da yetinmeyip olup biteni sosyal medya hesabından anlattı.

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Grease başta olmak üzere sinemaya damgasını vuran birçok filmde unutulmaz performanslar sergileyen Olivia Newton John, çok uzun süre kanserle mücadele ettikten sonra geçen yıl 73 yaşında hayata veda etti.

Aradan geçen bunca zaman içinde hayranları ve tabii ki ailesi onu hiç unutmadı. Ona en yakın kişi olan 37 yaşındaki kızı Chloe Lattanzi de elbette.

Olivia Newton John'un iki çocuğundan biri olan Chloe Lattanzi, ölümünden sonra annesiyle "yeniden buluştuklarını" ileri sürdü. Genç kadın, bu durumu sosyal medya hesabından anlatırken bazı görsel kanıtlar da sundu takipçilerine.

'O FOTOĞRAFI BEN ÇEKMEDİM, TELEFONUM ÇEKTİ'

Chloe Lattanzi, paylaştığı videoda şunları anlattı: "Annem ölmeden önce 'Size söz veriyorum. Eğer yapabilirsem bir küre olarak size görüneceğim' dedi. Annemin en sevdiği renk camgöbeğiydi." Bu sözlerin ardından da yaşadıklarını anlattı Chloe Lattanzi.

Genç kadının yaşadığı olaylar şöyle gelişti anlattığına göre: "Annemin ölümünden bir hafta sonra elimde telefonla yürüyordum. Ve telefonum bir fotoğraf çekti. O fotoğrafı ben çekmedim."

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Bu gelişmenin ardından Chloe, telefonunun çektiğini ileri sürdüğü fotoğrafı büyütüp dikkatlice baktığında önce minik köpeğini gördü. Sonra da onun koşturduğu bahçenin fotoğraftaki görüntüsüne dikkatle bakınca camgöbeği rengindeki küçük küreyi fark etti.

O KÜRE BAŞKA BİR FOTOĞRAFTA DA GÖRÜNDÜ

Chloe Lattanzi'nin anlattığına göre bir başka fotoğrafta da havada uçan aynı camgöbeği rengindeki küreyi fark etti.

O fotoğrafta dişlerini fırçalarken görüntülediği kişi de üvey annesi Nancy Chuda'ydı. Chuda'nın eteğinin sol yanında yine aynı camgöbeği renginde minik uçan bir küre vardı. Lattanzi, bütün bu görselleri de sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

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'NEFES KESİCİ VE İNANILMAZ': Genç kadın bu olup bitenler hakkında "Bu nefes kesici ve inanılmaz. Bu benim annemin ruhu" yorumunu yaptı.Lattanzi'nin bu ilginç sözlerine ve paylaşımlarına bir takipçisi "Sevdikleriniz sizi asla terk etmez" diye yanıt verdi.





'O KONUŞMAYI YAPARKEN ANNEMİN RUHUNU HİSSETTİM'

Chloe Lattanzi, ünlü oyuncu Olivia Newton John'un Avustralya, Melbourne'da yapılan cenaze töreninde de onun varlığını hissettiğini söylemişti.Genç kadın o törende duygu dolu bir konuşma yapmış ve kendisini "Annesiz bir şekilde kaybolmuş küçük bir kız çocuğuna" benzetmişti.

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Törenin ardından Channel Seven'a verdiği röportajda da o duygusal konuşmayı yapabildiğini çünkü annesini yanında hissettiğini söylemişti.

Chloe Lattanzi, anlattığı ve fotoğraflarını paylaştığı o camgöbeği rengindeki kürenin annesi Olivia Newton John'un ruhu olduğunu düşünüyor. Fakat teknik açıdan bu durumun başka bir açıklaması da var. Buna göre o camgöbeği rengindeki minik küreler, kamera merceğinde meydana gelen bir parlamadan kaynaklanabilir.





Olivia Newton John, başrollerini John Travolta ile paylaştığı Grease adlı müzikal film ile birkaç neslin hafızasına kazındı.