Ünlü yıldızın ömründen ömür gitti: Bebeğimi makineye bağladılar, kalbim paramparça oldu

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HAYATININ KABUSUNU YAŞADI

Böyle bir olay ünlü bir annenin başına geldi. Üstelik de daha yürümeyi ve konuşmayı bile bilmeyen minicik bebeği hastanede makinelere bağlı olarak yaşam savaşı verdi. Sonunda bebek hayata tutundu ama o ünlü deyimdeki gibi annenin "ömründen de ömür gitti."

Bu korkunç tecrübeyi yaşayan kişi ünlü oyuncu ve sunucu Charlotte Dawson. 31 yaşındaki Dawson, nişanlısıyla birlikte ikinci kez evlat sahibi olmanın sevincini yaşadı yaşamasına ama bu sevinç neredeyse yarım kalıyordu.

Çünkü beş aylık oğlu Jude, ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Hatta ölümün kıyısından döndü. Ama neler çektiğini siz bir de Dawson'a sorun.

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BEBEK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Charlott Dawson yaşadığı bu korkunç deneyimi Closer dergisine anlattı. Oğlu Jude'un ölümün kıyısından döndüğü o anların da hayata bakışını tamamen değiştirdiğini söyledi. Dawson, oğlunu "minik mucize" diye tanımladı.

Yıldız, başlarına geleni şöyle anlatı. "Çok korkunçtu. Yemek yemiyordu ve nefes alıp verişleri yavaşyadı. Sonra nefes alamamaya başladı. O sırada da teninin rengi değişti, griye dönmeye başladı."

Anlattığına göre Jude'u hemen hastaneye götürdü Dawson. İşte o sırada da doktorlar "Eğer bir gün daha geç getirseydiniz bebek ölebilirdi" dedi.

NEFES ALAMIYORDU... MİNİK BEBEĞİN RENGİ GRİYE DÖNDÜ

Charlotte Dawson, Jude'un hastaneye kaldırılmasından önce yaşananları da sosyal medya sayfasından anlattı. Hastaneye kaldırılmadan iki gün önce Jude'un çığlık atmaya başladığını fark etti Dawson. Aslında içgüdüleri ona bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu.

Ondan sonraki gece ise minik bebek sanki bir yeri acıyormuş gibi bağırarak ağlamaya başladı. O anlarda neler hissettiğini şöyle ifade etti Dawson "Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Yan odada uyuyan nişanlım Matthew'şu uyandırdım."

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Sonra minik bebek aceleyle doktora götürüldü. Doktor, bebeğin broşlarının temiz olduğunu ama eğer endişe ediyorsa hastaneye gidebileceklerini söyledi. Eve döndükten sonra ise Jude kötüleşti. Hırıltılar çıkarmaya ve nefes alamamaya başladı. Bunun üzerine Jude'u hemen hastaneye götürdüler.

Yapılan muayenede bebeğin kanındaki oksijen seviyesinin çok düşük olduğu belirlendi. Çeşitli testlerin ardından bebek rahat nefes alabilmesi için makinelere bağlandı.

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BRONŞİT YÜZÜNDEN BU HALE GELDİ

İşte onlar da Charlotte Dawson'ın yüreğini paramparça etti. Neler hissettiğini Closer dergisine şöyle ifade etti yıldız: "Onu makineye bağlı görmek çok kalp kırıcıydı. O durum benim hayata bakışımı değiştirdi. Jude'a bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum."

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Dawson, o korkunç günleri atlattıktan sonra sosyal medya sayfasından annelere seslendi: "Annelik içgüdünüze güvenin. Belki o anda çok yorgundum ama yine de bebeğimde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettim" diye yazdı.

Bütün bunların nedeninin ise virüsten kaynaklanan bir bronşit olduğu ortaya çıktı. Genelde iki yaşına kadar olan çocuklarla sık rastlanan bu tür bronşitin hastanede tedavi edilmesi gerektiğini de hatırlatalım.

Sonunda Jude iyileşti ve annesinin kollarında evine döndü. Ama hem Dawson hem de nişanlısı için bu deneyim hayatlarının unutmak istedikleri kötü anıları arasına eklendi.

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Dawson, rugby oyuncusu Matthew Sarsfield ile nişanlı. Çiftin gelecek yıl ocak ayında iki yaşına girecek olan Noah adında bir oğlu daha bulunuyor.