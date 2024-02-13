Bütün dünya onun ihanete uğrayışını izlemişti... Yaşlı kocası yüzünü güldürdü

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O görüntüler gündeme bomba gibi düştü ve o yönetmenin yuvasının da kaçamak yaptığı genç yıldızın aşkının da sonunu getirdi.

Ondan sonrası bu aşk dörtgeninde adı geçen herkes için zorlu oldu. Yönetmen ile bir filmde birlikte çalıştığı genç oyuncu, inkar edecekleri bir nokta olmadığı, görüntüler her şeyi açıkça gözler önüne serdiği için olup biteni kabul ettiler.

Yönetmen karısından boşandı, genç oyuncu da büyük aşkından ayrıldı. Bu kaçamak öpücükler, uzun süre gündemde kaldıktan sonra magazin gündeminin arşivine kaldırıldı. Tabii ki o sayfalar zamanı geldiğinde tekrar tekrar çevriliyor.

İHANET YUVASINI YIKTI, YAŞLI KOCASI MUTLULUĞU YENİDEN TATTIRDI

İşte dünyanın gözü önünde yaşanan bu ihanetin üzerinden yıllar geçtikten sonra kahramanlarına bir bakarsak aralarında en şanslı kişinin ihanete uğrayan eski eş olduğunu söyleyebiliriz. Bir de genç oyuncunun aldattığı eski sevgilisi...

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Gelin bir bakalım neler olduğuna ve neden bu konunun tekrar gündeme geldiğine.

Bu ihanetin kahramanlarından biri olan yönetmen Rupert Sanders idi. Karısını aldattığı kişi de bir filmde birlikte çalıştığı Kristern Stewart.

Bir parkın aslında gözden uzak köşelerinde çekilen görüntülerden sonra Sanders karısı Liberty Ross'tan boşandı. Stewart da uzatmalı sevgilisi Robert Pattinson ile ilişkisini kurtarmaya çalışsa da yine de gençler durumu toparlayamadı ve ayrıldılar.

Aradan geçen bunca yılın üzerine Rupert Sanders'ın eski karısı Liberty Ross ise ihanetin acısını unutup kendine yeni bir hayat kurdu. Üstelik bir kez daha evlendi.

ONUN KEYFİ YERİNDE

Ross, geçtiğimiz günlerde de ABD'nin en önemli etkinliklerinden biri olan Süper Kupa kapsamında düzenlenen bir partiye konuk oldu.

44 yaşındaki Libety Ross tek başınaydı o gece. Ama mutluluğu da yüzünde okuuyordu. Yarı şeffaf kıyafeti içinde objektiflerde uzun uzun poz verdi Liberty Ross.

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İhanet olayının üzerinden dört yıl geçtikten sonra Jimmy Iovine ile evlenen Libert Ross, belli ki hayatının o dönemini çoktan geride bıraktı. Ama ne zaman nerede görülse elbette akıllara hemen kendisine ihanet eden eski kocası Rupert Sanders ile oyuncu Kristen Stewart'ın kaçamak görüntüleri geliyor.

İsterseniz gündemi çok uzun süre işgal eden o olayı ve kahramanlarının hayatlarının nasıl değiştiğini bir kez daha hatırlayalım.

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BİR FİLMDE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Kristen Stewart, yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği Snow White and the Huntsman adlı filmde rol aldığı sırada ikili arasında bir yakınlaşma doğdu. Sette başlayan bu yakınlık yasak bir aşka dönüştü kısa sürede.

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Sanders ve Stewart bunu önceleri gizli tuttu. Fakat bir gün kimsenin kendilerini görmediğini sandıkları bir yerde romantizm yaşarken paparazziler onları yakaladı.

Onlar dünyayı unutmuş bir haldeyken çekilen fotoğrafları o dönemde büyük gürültü kopardı. İkisi de bu ilişkiyi inkar edemedi, çünkü görüntüler gayet netti. Kabullenmekten başka yapacakları bir şey yoktu. Sadece hayatlarındaki kişilerden ve herkesten özür dilediler.

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Kristen Stewart ile Rupert Sanders'ın kaçamak görüntüleri uzun süre gündemde kalmıştı.





AFFETTİ AMA İLİŞKİ YÜRÜMEDİ: Kristen Stewart o dönemde birlikte olduğu Robert Pattinson ile kısa bir ayrılık yaşadı. Sonra Pattinson onu affetti, tekrar bir araya geldiler. Ama ilişki yürümedi, ikisi de kendi yollarına gitti. Pattinson ise bir süredir Suki Waterhouse ile birlikte. Hatta genç çift bir bebek bekliyor.

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ONLAR EVLİ VE ÇOCUKLUYDU... BOŞANMALARI UZUN SÜRDÜ: Stewart ile Pattinson evli olmadıkları için onların cephesinde olay daha kısa sürede kapandı. Ama karısına ihanet eden Rupert Sanders için durum öyle olmadı. Eşi Liberty Ross ile uzun süren bir boşanma davası yaşadılar. Bu sürecin sonunda onlar da yollarını ayırdı.





ARALARINDA BİR NESİL FARK VAR AMA...

Hatta ihanete uğrayan Liberty Ross, kendine yeni bir yuva bile kurdu. Sanders ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Ross, 2002 ile 2014 arasında süren bu birlikteliği resmen bitirdikten iki yıl sonra Jimmy Iovine ile evlendi.

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Şu an 45 yaşında olan model Liberty Ross ile 71'indeki kocası Jimmy Iovine arasında bir nesil fark var. Ama görünüşe göre evlilikleri gayet iyi gidiyor. Bir başka deyişle Liberty Ross, genç kocasında yani Rupert Sanders'ta bulamadığı mutluluğu kendisinden epey yaşlı olan Iovine'de buldu.

Tam yedi yıldır evli olan Ross ve milyarder iş insanı Iovine, sık sık birlikte görüntüleniyorlar. Gittikleri her yerde de mutluluk görüntüleri sergiliyorlar.

İKİNCİ EŞİ HEM ÜNLÜ HEM VARLIKLI

Liberty Ross'un ilk kocası ünlü ve zengindi. Ama şu anda evli olduğu Jimmy Iovine ondan daha varlıklı.



Plak şirketi yöneticisi olan Iovine en çok Interscope Records'ın kurucu ortaklarından biri olarak tanınıyor. Vicky Iovine ile iki kez evlenip boşanan iş insanının bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.

Yeni eşi Jimmy Iovine zengin olmasına zengin ama Liberty Ross'un da hatırı sayılır bir serveti var. Kendisine ihanet eden yönetmen Rupert Sanders'a bunun bedelini epey ağır bir şekilde ödetmişti Liberty Ross. Sonuç olarak da çok yüklü bir tazminat aldı.

İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU: İKİ TANE ESKİ OTOMOBİLİ ZOR KURTARDI

Yönetmen Sanders, filminin oyuncusu Kristen Stewart ile aldattığı karısına boşanırken dört tane lüks malikane verdi. Ayrıca ayda 23 bin sterlin nafaka ödemeyi de kabul etti.

Ama bununla da kalmadı. Boşanma sırasında mahkeme Rupert Sanders'ın filmlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını da iki çocuklarının bakımı için Liberty Ross'a aktarmasına karar verdi.

Sanders, velayeti annelerine verilen iki çocuğunun eğitim ve sağlık harcamalarının yüzde 75'ini ödemeyi de kabul etti.

Bu duruşma sonucunda Sanders'ın elinde Malibu'da bir ev, 1970'lerden kalma bir minibüs ve 2002 model başka bir otomobil kaldı sadece.

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'HATA YAPMAZSAM HAYATIMIN HEYECANLI OLMASINI NASIL BEKLERİM!'

Rupert Sanders bütün bu olup bitenlerin ardından verdiği bir röportajda "Hayatta ne olacağını bilemezsiniz. Her köşede beklenmedik bir şey olabilir. Hayat böyle" demişti. Ardından da her ne olursa olsun yola devam etmek gerektiğini eklemişti.

Sanders bu konuda sözlerini şöyle sürdürmüştü: " Herkes hata yapar. Daha fazla hata yapacağım, eğer hata yapmazsam hayatımın heyecanlı olmasını bekleyemem."

Fakat aynı röportajda karısını aldattığı ve ailesine acı çektirdiği için üzgün olduğunu söylemeden de geçmedi Sanders. "Aileme yaşattığım acılar beni çok üzüyor. Güzel karım ve çocuklarım bu dünyada sahip olduğum tek şey. Onları tüm kalbimle seviyorum. Bunu birlikte atlatabilmek için dua ediyorum" demişti.

Karısını aldatan Rupert Sanders, onları sevdiğini ve birlikte bu zorluğun üstesinden gelmeyi umduğunu söylese de karısı onu affetmedi. İkisi de kendi yollarında yürüyor şimdi.