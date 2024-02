Nice kayıplar yaşadı, iş ortağından darbe yedi... Ünlü oyuncu boş bir evde yeni hayatına başladı... Odun kesip altı çocuğuyla dağlara tırmanıyor

Haberin Devamı

Çocukları, çıplak ayakla çimenlerde koşturuyor, birlikte geniş kırlarda uçurtma uçuruyorlar... Hatta kendi gençliğinde ve çocukluğunda gittiği yerlere şimdi çocuklarıyla gidiyor ünlü oyuncu.

Instagram paylaşımlarına bakılırsa bu yeni hayatından da çok memnun.. Bu arada beş çocuklu olarak başladıkları bu serüvene şimdi altı çocuklu bir aile olarak devam ediyorlar.

'BAZEN DOLU BİR HAYAT BOŞ BİR EVLE BAŞLAR'

"Bazen daha dolu bir hayat, boş bir evle başlar" diyerek eşini ve çocuklarını yanına alıp yollara düşen bu oyuncu gencecik yaşında rol aldığı Dawson's Creek adlı diziyle tanınan James Van Der Beek.

46 yaşındaki oyuncu bundan dört yıl önce yaşadıkları bir dizi talihsizliğin ve sıkıntının ardından eşi Kimberley ve o zamanlar sayısı 5 olan çocuklarını da alıp Los Angeles'ın pırıltılı hayatını geride bırakıp Austin Teksas'ta bir çiftliğe yerleşti.

Ünlü oyuncuyu ailesiyle birlikte sinema ve TV dünyasının kalbinden alıp uzaklara doğanın kollarına götüren ise yaşadıkları bir dizi zorluk. Van Der Beek o dönemde yaptığı bir Instagram paylaşımında bu durumu anlatmıştı.

Oyuncu "Bazen daha dolu bir hayat, boş bir evle başlar" yazdığı paylaşımıyla yola çıkacaklarını haber vermişti. Daha sonra beş çocuklu aile ABD'nin doğusuna doğru yolculuğa çıktı.

KOCAMAN ÇİFTLİKTE ARALARINA BİR BEBEK DAHA KATILDI

Şimdi de orada kocaman bir çiftlikte, aralarına orada yaşarken katılan bebekleriyle doğal bir yaşam sürdürüyor James Van Der Beek ve eşi Kimberley.

James Van Der Beek, böylesi keskin bir değişikliğe nasıl karar verdiklerini de sosyal medya üzerinden anlattı: Oyuncu, dört yıl önce bu çiftliğe taşınmadan önce yaşadıklarının kendisi ve ailesi için peş peşe gelen kayıplar ve stresli olaylarla dolu olduğunu anlattı.

Karısının iki kez düşük yaptığını ve her seferinde de hastanede uzun süre kaldığını anlattı oyuncu. Ardından doktorların karısında bir tümör olduğundan şüphelendiklerini ancak bu korkunun sonunda iyi haber aldıklarını belirtti.

Birlikte iş yapmak istediği ortağının kendisini "sırtından bıçakladığını" ardından da annesini kaybettiğini söyledi. Üstüne bir de pandemi eklenince bütün bunların ardından da ailece yeni bir hayata başlamanın zamanının geldiğini düşündüklerini anlattı.

James Van Der Beek, sonunda ailesini de alıp Beverly Hills'i terk etti ve Teksas, Austin'de bir çiftliğe yerleşti. Oradaki hayatını da sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

UÇURTMA UÇURACAK YER BİLE YOKTU

Oyuncu şu andaki hayatlarından memnun olduklarını da anlattı: "Beverly Hills'te parka gidiyorduk. Fakat o parkta uçurtma uçurmak, ağaçlara tırmanmak mümkün değildi. Bazı insanlar bize neden Beverly Hills'i terk ettiğimizi soruyor. İşte bunlar da sebepler arasında." James Van Der Beek, amaçlarının daha sakin ve eskisinden daha farklı bir hayatı deneyimlemek olduğunu da belirtti.

Bir dönemin genç yıldızı Van Der Beek, bir süre önce konuk olduğu bir programda Teksas'taki yaşamlarına dair şunları söylemişti: "Güneşin batışını izleyebileceğimiz ve çocukların da rahatça oynayacağı bir noktamız var. Bir ağaca halat bağladım ve çocuklar orada istedikleri gibi sallanabiliyorlar. Futbol oynayabiliyorlar. Onlar için hiçbir kısıtlama yok."

ORADA YAŞASA DA KARİYERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Van Der Beek çiftinin biri bu yeni yaşamda dünyaya gelen altı tane çocuğu var. Kızları Olivia (12) Annabel (9), Emilia (7) Gwendolyn (5) ve oğulları Joshua (11) ile Jeremiah (1).

James Van Der Beek, Hollywood kariyeri sırasında Dawson's Creek'in yanı sıra How I Met Your Mother and One Tree Hill gibi yapımlarda da oynadı.

Aslında sinemanın kalbinden uzakta yaşayıp kariyerini de sürdüren oyuncular olmasına rağmen bu yeni yaşam Van Der Beek'in kariyerini etkiledi. Şimdi ise usul usul kariyerine dönmeyi planlıyor.

Bir süre önce katıldığı bir programda bu konuda şunları söyledi oyuncu: "Teksas'ta yaşamak bana ihtiyacım olan her şeyi sağlıyordu. Bu yüzden geri dönmeye cesaret edemedim. Ama şimdi bunun zamanının geldiğini de düşünüyorum."

Görünüşe göre oyuncu, Teksas'taki doğal hayatını bırakmayacak, çocuklarını özgürce büyütecek. Ama bir yandan kariyerini sürdürmeye de hazır aynı zamanda.

Teksas'a taşınmadan önce eşi kanser şüphesiyle inceleme altına alındı. Yapılan tahliller temiz çıkınca çift derin bir nefes aldı. Fakat iş ortağından yediği darbe, Van Der Beek çiftinin Los Angeles'ı terk etmesi için bir motivasyon oldu. Bu şekilde de hayatları değişti.





James Van Der Beek, Katie Holmes'u da üne kavuşturan Dawson's Creek dizisiyle tanınmıştı.