'Güzel vücudum pasaportum oldu' demişti... Bu yaştan sonra sevgili seçme şansım yok... Doktor olsun, astronot olsun diyemem

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Modellik, derken sinema oyunculuğu bir anda kendini gerçek şöhretler dünyasının içinde buldu. Bununla da kalmadı kendi sektöründe en çok kazanan yıldızlar arasına girdi.

İnsan bu kadar ünlü olunca elbette özel hayatı da ilgi odağına dönüşür. Onun da başına geldi. Çok yakışıklı bir meslektaşıyla evlendi ama sonra boşandı.

Ardından da söylentilere göre yeni bir aşka yelken açtı. Ama kendisi bu konuda o kadar da açık konuşmuyor.

Buraya kadar anlattığımız, Kolombiya'da adını duyurduktan sonra şansını ABD'de denemeye karar veren ve kısa sürede de bu konuda başarı kazanan Sofia Vergara'nın öyküsü...

Meslektaşı Joe Manganiello ile evliliğini bitiren 51 yaşındaki Vergara, son dönemde ortopedik cerrah Justin Saliman ile yakınlaşmasıyla konuşuluyor.

People dergisinin özel sayısına konuk olan Sofia Vergara, hayatı ve ilerleyen yaşıyla birlikte aşka bakışını anlattı. Vergara, eşi Joe Manganiello'dan boşandıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini kelimelere döktü.

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'HAYATIMDA BİRİ VAR MI? BELKİ!'

Güzel yıldız, geçen ay resmen sona eren boşanmanın ardından hayatında biri olup olmadığına dair soruya "Belki" diye yanıt verdi.

Justin Saliman ile ilişkisini tamamen yok saymayan Vergara yine de bu tür ilişkilerin zor olduğunu vurguladı.

Modern Family adlı diziyle şöhretin doruğuna çıkan Sofia Vergara, ünlü biri olarak milyonlarca meraklı bakış altında biriyle flört etmenin zorlayıcı olduğunu söyledi.

Bu konuda şöyle konuştu güzel oyuncu " Çünkü her şey çok abartılıyor. Bazen olup bitenler doğru şekilde yorumlanmıyor. Hayat zaten zor. İlişki kurmak da öyle."

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'BU YAŞTA SEVGİLİ SEÇME ŞANSIM YOK'

Yaşadıkça insanın bir dizi sorunla karşılaştığını sözlerine ekleyen Vergara "Sonra da hayatının tamamen değiştiğini gördüğünde 'neler oluyor?' diye soruyorsun kendine" diye konuştu.

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Vergara, aynı röportajda kendisine yöneltilen "Bir daha aynı sektörden biriyle flört edip etmeyeceği" sorusuna da "Tabii ki" diyerek yanıt verdi.



Sofia Vergara bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Demek istiyorum ki, 50'li yaşlarında bir kadın için hayatını paylaşacak birini bulmak zor. Doktor olsun ya da astronot olsun diye seçici davranmayacağım."





Sofia Vergara bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte görüntüleniyor. Hatta güzel yıldızın dizinin ameliyatını da Saliman yaptı.

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Sofia Vergara ilk evliliğini çok küçük yaşta memleketi Kolombiya'da yaptı. Bu evlilikten şu anda 30'lu yaşlarını süren oğlu Manolo dünyaya geldi.

Boşandıktan sonra ABD'ye taşınan Vergara ikinci evliliğini de meslektaşı Joe Manganiello ile yaptı. 2015 yılında başlayan evliliği bu yıl resmen bitti.

Vergara, gittikleri her yerde mutluluk tablosu sergilediği Manganiello'dan boşanma nedenini de El Pais'e verdiği röportajda anlatmıştı. Güzel yıldız, kendisinden birkaç yaş genç olan Manganiello'nun çocuk sahibi olmak istediğini kendisinin ise buna sıcak bakmadığını söyledi.

"Ben zaten iyi bir anneyim. Bu yaştan sonra anne değil büyükanne olmak istiyorum" diye konuştu.

'İRİ GÖĞÜSLERİM BENİM PASAPORTUM OLDU'

Aslına bakılırsa Sofia Vergara, hayatı hakkında da gayet açık sözlü. Şöhrete ulaşma konusunda fiziksel görüntüsünün kendisine avantaj sağladığını hiçbir zaman saklamadı güzel oyuncu.

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Verdiği bir röportajda bu konuda şunları söyledi: "İri göğüslerim bana nice kapılar açtı. Onlar 20 yaşındayken benim dünyaya açılmak için kullandığım pasaportumdu."

İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda Vergara bu konuda da samimi davrandı. Yıldız, verdiği röportajda kariyerinin başında güzelliğinin çok faydasını gördüğünü saklamadı.

"İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı, bu sektöre adım atmamı sağladı. Onlar, 20 yaşındayken dünyaya açılmak için pasaportum oldu. Ama şimdi 51 yaşındayım ve hala buradayım" diye konuştu güzel oyuncu.





Vergara'nın Joe Manganiello ile yaptığı ikinci evlilik de boşanmayla sonuçlandı.

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'AMA BURADA KALMAMI SAĞLAYAN KİŞİLİĞİM OLDU'

Sofia Vergara, fiziksel avantajlarının, kariyerinde büyük yardımı dokunduğunu inkar etmenin saçma olacağını sözlerine ekledi.



Ama yine de değindiği başka bir ayrıntı daha var. Vergara'ya göre güzelliği kariyerine başlamasını sağladı, ama sektörde tutunmasını ve hala yerini korumasını sağlayan ise kişiliği oldu.



Vergara, TV kariyerini sağlamlaştırmasını sağlayan bir başka ayrıntının ise risk alma yeteneği olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu konudaki sözleri de ilginç: "Ben beyin ameliyatı yapmıyorum. Bu sadece eğlence. Başıma gelebilecek en kötü şey çirkin göründüğümün ya da rol yeteneğimin olmadığının söylenmesidir. Buna dayanabilirim."