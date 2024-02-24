'Onlar dondurulmuş hayatlar, onlar benim kızlarım!' Eski nişanlısı ondan bir değil iki çocuk istiyor

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Yani ünlü çiftlerin embriyoları laboratuvar ortamında donduruluyor ve bebeklerini taşıyıcı anneler dünyaya getiriyor.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Paris Hilton. Sosyetik güzelin Carter Reum ile evliliğinden sahip olduğu oğlunu da kızını da taşıyıcı anne dünyaya getirdi. Bu hikaye mutlu sonla bitti.

Ama bir de böyle olmayanlar var gösteri dünyasında. Her şey ayarlandığı, taşıyıcı anne bulunduğu, embriyoların bile çoktan hazırlandığı ama olayın mutlu sonla bitmediği durumlar. Hatta tam tersine çiftlerin mahkemelik olduğu durumlar...

KENDİSİ DOĞURMAMAK KOŞULUYLA ÇOCUK KONUSUNA SICAK BAKIYORDU

İşte bunlardan birinin kahramanı da son dönemin gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından Sofia Vergara. Ama onun yaşadığı bu embriyo ve taşıyıcı anne krizi eski eşi Joe Manganiello ile ilgili değil. O başka bir hikaye ve artık bilmeyen de kalmadı.

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Sonradan kendisinin açıkladığına göre 51 yaşındaki Vergara ile 47 yaşındaki Manganiello'nun ayrılığının nedeni çocuk. Manganiello'nun çocuk istemesi, Vergara'nın ise zaten yetişkin bir oğlu olması ve geç yaşta anne olmayı kabul etmemesi. Buraya kadar zaten bilinen bir durum.

Ama Vergara'nın Manganiello ile evliliğinden önce de bir ilişkisi vardı. ABD'nin zengin iş insanları arasında yer alan aynı zamanda aktör de olan Nick Loeb ile Vergara 2010 ile 2014 arasında bir birliktelik yaşadı.

Loeb de Vergara'dan daha gençti. Ama bu durum aralarında bir sorun yaratmıyordu. Çift, nişanlandı ve bir aile kurmaya karar verdi.

Tabii gelecek planlarına çocuklar da dahildi. O dönemde bugünkünden daha genç olan Sofia Vergara da çocuk sahibi olmaya sıcak bakıyordu. Ama bir şartı vardı, kendisi doğurmayacaktı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI, EMBRİYOLAR DONDURULDU

Vergara ile Loeb, bu konuda anlaştı ve hazırlıklara başladı. Embriyolar donduruldu, taşıyıcı anne ayarlandı. Ama hamilelik gerçekleşmedi.

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Vergara ile Loeb yollarını ayırdı. Ondan sonra da çift bu dondurulmuş embriyolar yüzünden mahkemelik bile oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Nick Loeb bu dondurulmuş embriyoları kullanarak çocuk sahibi olmayı hala istediğini açıkça ifade etti.

Çünkü iş insanına göre onlar sadece basit birer embriyo değil, günün birinde sahip olmayı hep hayal ettiği kızları Emma ve Isabella. Görüldüğü gibi Loeb, bu dondurulmuş embriyolara isim bile bulmuş çoktan.

Loeb anlattığına göre bu isimleri aile köklerine dayanarak seçti. "Benim ailem ağırlıklı olarak İngiliz. Ama İspanyol, Danimarka ve Alman atalarım da var" diye konuştu. Hayalindeki kızlarına koyacağı bu isimleri de bu köklere dayanarak seçtiğini söyledi.

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DAVAYI KAYBETTİ AMA ISRARLA O ÇOCUKLARI İSTİYOR

Aslında Nick Loeb ile Sofia Vergara, bu dondurulmuş embriyolar yüzünden mahkemede karşı karşıya geldi.

Açılan davayı Nick Loeb kaybetti. Embriyoların kullanılmaması hükme bağlandı. Ama Loeb, bununla yetinmedi, şimdi planı Yüksek Mankeme'ye gidip dondurulmuş embriyoların yani doğmamış çocuklarının tam velayetini almak.

Embriyolar şu anda işlemin yapıldığı ve donduruldukları California'daki klinikte bulunuyor. O bölgenin yasaları ise embriyoları "insan" statüsünde görmüyor.

Fakat eger Loeb amaçladığı gibi onları Alabama'ya götürebilirse, dondurulmuş embriyoların statüsü değişecek, onlar da birer insan kabul edilecekler. Böylece dünyaya gelmeleri de yasallaşacak.

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DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Vergara'nın eski nişanlısı Nick Loeb, güzel oyuncuyla ayrılmalarının üzerinden geçen 10 yıla rağmen bu embriyoların çocuk olarak dünyaya gelmesi konusunda ısrarcı.

Eğer amacına ulaşırsa onların tam velayetini de almış olacak. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmeleri için de Vergara'nın onayı gerekmeyecek.

Öte yandan tıpkı eski eşi Joe Manganiello ile olduğu gibi Vergara bu embriyoların kullanılarak çocuk dünyaya gelmesini hiç istemiyor.

İş insanı bu konuya o kadar odaklanmış ki Joe Manganiello'dan boşanan Sofia Vergara'nın belki de artık bu embriyolardan çocuk sahibi olmaya sıcak bakabileceğini düşünüyor.

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Bakın bu konuda ne söyledi Loeb "Sofia artık boşandı ve bekar. Çocuk büyütmek istemiyordu. Ama belki yaşı ilerledikçe daha fazla zamanı kalacak, belki de bu konudaki düşüncesi değişecek."

Nick Loeb, Vergara bu donmuş embriyolardan dünyaya gelmesini hayal ettiği çocukları kendisi büyütmese bile en azından onları isteyebileceğine, arada gelip ziyaret edebileceğine bile inanıyor.

'ÇOCUKLARIM BAKTIKÇA DONMUŞ EMBRİYOLARIN DOĞMASINI DAHA ÇOK İSTİYORUM'

Nick ayrıca başka çocukların babası olmasının, donmuş embriyolarının doğmasını daha çok istemesine neden olduğunu da belirtti.

Bu arada, her ne kadar kendisi bu konuyu çok konuşmasa da şu anda 48 yaşında olan Nick Loeb, baba olma mutluluğunu hiç yaşamamış biri de değil.

Vergara ile sürdürülen donmuş embriyo davası sırasında kimliği açıklanmayan ancak Avrupa'da yaşadığı belirtilen bir kız arkadaşından bir tane kızı var... Üstelik kendi ifadesine göre her ne kadar fazla ayrıntı vermese de bir değil en az iki tane çocuk sahibi Loeb.

Bu durum bile Loeb'in, Vergara ile nişanlı oldukları dönemde dondurdukları embriyolardan bebek sahibi olmak istemesini engellemiyor söylediğine göre.

"Bu konu ilk başladığında insanlar bana istediğim herkesten çocuk sahibi olabileceğimi söylüyordu. Ama biliyor musunuz, çocuk sahibi olmak bu embriyoların dünyaya gelmesini daha çok istememe neden oldu. Çocuklarımla oynuyorum ve onların içindeki hayatı görüyorum. O anda diğer çocuklarımın dondurulmuş olduğunu hatırlıyorum. Bu bana acı veriyor. Onların kız kardeşleri olabileceğini düşünüyorum" sözleriyle ne olursa olsun bu konuyu bir kenara kaldırmadığını ifade etti.

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Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden 32 yaşında Manolo adında bir oğlu olan Sofia Vergara, Joe Manganiello ile yaptığı ikinci evliliğini geçen yıl bitirdi. Bir süre önce yaptığı açıklamada da boşanmanın en önemli nedeni olarak Manganiello'nun çocuk istemesini, kendisinin ise bu fikre sıcak bakmamasını gösterdi.