O kadarcık şöhret bile yetti... Karısından boşanıp çalışma arkadaşıyla sevgili oldu

Haberin Devamı

Eğer buna inanmıyorsanız, bakışlarınızı İngiltere'nin başkenti Londra'ya bir çevirin. Bunun en çarpıcı örneğini göreceksiniz zaten.

Çünkü orada yaşayan bir yakışıklı adam, son iki yıldır bütün dünyanın hayranlık dolu bakışlarını üzerinde topluyordu. Üstelik bunun için özel bir çabası bile olmadı. Hatta görevi de bunun tam tersini gerektiren türdendi.

Ama fiziksel avantajı sayesinde, tabii ki görevinin de yardımıyla milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Üstelik bununla kalmadı, Hollywood yıldızlarıyla bile kıyaslandı.

Ama bu duruma hiç alışkın olmadığı için çareyi gözlerden uzak kalmakta, yani daha geri planda bir görev talep etmekte buldu.

Tabii bu arada hayatında bir değişiklik de oldu... Daha doğrusu medeni halinde. Yıllardır evli olduğu karısından ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı. Şöhret rüzgarı onu da etkiledi büyük olasılıkla.

Haberin Devamı

YOKLUĞU HEMEN FARK EDİLDİ

Böyle "görev" dediğimiz de öyle sıradan bir görev değil. Bu sözünü ettiğimiz kişi, yani İngiliz kraliyet ailesinin bir görevlisi olan Yarbay Jonathan Thompson... Yani ölümünden önce Kraliçe 2. Elizabeth'in yanı başından ayrılmayan, onun cenaze töreninde bile bütün bakışları üzerine çeken sonra da Kral Charles'ın yanından eksik olmayan o üniformalı genç adam.

Ya da dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının ifadesiyle "yakışıklı yarbay"... Bir benzetmeye göre de "Buckingham Sarayı'ndaki George Clooney."

Son gelen haberlere göre Yarbay Jonatpan Thompson, kendisine yönelen kamuoyu ilgisini elbette fark etti ve bundan çok rahatsız oldu. Bunun üzerine de göz önüne çıkmayacağı, daha geri planda bir görev talep etti.

Thompson'ın aniden göz önünden kaybolması onu merakla takip eden hayranlarını da meraklandırmıştı.

Tahta çıktığından beri Charles'ın bir adım gerisinden yürüyen Thompson, artık onun yanındaki görevini başka bir meslektaşına devretmişti.

Haberin Devamı

ARTIK DAHA GERİ PLANDA OLACAK

Son olarak da Kral Charles'ın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı kabul ettiği gün esamesi bile okunmuyordu. Bu yokluğu önce Thompson'ın izinde olmasına bağladı hayranları ama gerçek sonunda ortaya çıktı.

The Times Gazetesi'ne konuşan Buckingham'a yakın bir kaynak, Jonathan Thompson'ın yine Charles ile birlikte çalışacağını ama eskisi kadar göz önünde olmayacağını söyledi.

Peki 40 yaşındaki bu asker neden dünya kamuoyunun bu kadar çok ilgisini çekti derseniz bunun en önemli ve belki de tek nedeni uzun boyu, yakışıklı fiziği ve üniforması içinde sergilediği çekici görüntü.

Sosyal medyada onun hakkında yazan hayranlarına bakılırsa yüzündeki tebessüm de Yarbay Thompson'ın bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri.

Haberin Devamı

KRAL'IN ONU KISKANDIĞI BİLE SÖYLENDİ

Bu arada hatırlatalım ki Charles'ın bir numaralı emir eri olan Yarbay Thopmson'ı hayranları en çok bu üniforma içinde beğeniyor. İskoçlara özgü üniformasını çıkarıp takım elbise giydiğinde ise daha normal bir görünüme sahip oluyor.

Thompson'ın bu kadar öne çıkmasının ardından sosyal medyada Kral Charles'ın onu yakın zamanda geri plana alacağı da esprili bir şekilde dile getiriliyordu.

Buna gerekçe olarak da Kral'ın, yanında kendisinden daha fazla dikkat çeken birini istememesi gösteriliyordu. Bu son gelişmenin ardından bu konunun bir kez daha gündeme geldiğini buraya not edelim.

Haberin Devamı

Bir süredir kraliyet gözlemcilerinin mercek altına aldığı 40 yaşındaki Jonathan Thompson ölümüne kadar Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel hizmetinde çalıştı. O dönemde Charles ile Camilla'nın çıktığı Yunanistan gezisinde de onların yanından ayrılmadı.

TARİHİ OLAYLARIN TAM ORTASINDA

Arkadaşlarının "Johnny" diye çağırdığı Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'ın bu unvanla kamuoyu karşısına çıktığı ilk etkinlikte de onun yanı başındaydı. Bu tören yürüyüşünden bir gün sonra Başbakan Liz Truss'ı, Thompson Kral'a takdim etti.

Charles, St. James's Sarayı'nda tarihi imzasını atarken de hemen onun yanı başındaydı. Hatta Charles'ın, sinirli hareketlerle masadaki kalemliğin kaldırılmasını istediği o anlarda da sakin bir şekilde onun isteğini yerine getirdi.

Haberin Devamı

Özetle Jonathan Thompson, bir anda kendini tarihi olayların en yakın tanıklarından biri olarak buldu.

KARISINDAN BOŞANDI... ARTIK YENİ SEVGİLİSİ VAR

İskoçya 5'inci Tabur Kraliyet Alayı'ndan Yarbay Jonathan Thompson'ı bugüne kadar bütün dünya üniformasıyla gördü. Yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken Thompson'ın medeni durumu da bir o kadar merak konusuydu.

İşte dünya çapında bir tür şöhret elde edince bu durumda da bir değişiklik oldu. Thompson, 2010 yılından bu yana pazarlama müdürü Caroline Thompson ile evliydi. Fakat bir süre önce evliliğini bitirdi ve bir başka genç kadınla sokaklarda el ele gezerken görüntülendi.

Jonathan Thompson bir süredir 33 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Olivia Lewis ile birlikte. Yakışıklı binbaşının yeni sevgilisinin de Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte çalıştığını hatırlatalım. Belli ki dünyanın beğeni dolu bakışlarını üzerinde toplayan Binbaşı Thompson, aşkı da çalıştığı yerde buldu.

EKONOMİ VE POLİTİKA OKUDU

Jonathan Thompson, 2004 yılında Aberystwyth Üniversitesi'nden ekonomi ve politika diploması alarak mezun oldu. 2006 yılında da orduya katıldı.

Herkes onun İskoçya doğumlu olduğunu düşünse de Thompson, Northumberland'da dünyaya geldi ve ailesiyle birlikte Surrey de yaşıyor. Yakışıklı Yarbay'ın önde gelen hobileri ise rugby oynamak ve dağcılık.