Bir zamanlar sinemanÄ±n narin yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... UÄŸruna mesleÄŸini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± tacizci Ã§Ä±ktÄ±

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Ã‡ocuk denecek kadar genÃ§ bir yaÅŸta kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±. O Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ±n da etkisiyle hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. YeteneÄŸi de vardÄ± aslÄ±nda oyunculuk konusunda.

Ama beklenen olmadÄ±. Evlendi, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kaza geÃ§irdi. Bu arada anne de olmuÅŸtu. Aniden mesleÄŸini bir kenara bÄ±raktÄ±. Hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na hem de ailesine yoÄŸunlaÅŸmak amacÄ±yla.

Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Ã¶nce insanlardan uzaklaÅŸtÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya da o gÃ¶steriÅŸli gala gecelerine de veda etti. Sadece bu da deÄŸil... Evinden dÄ±ÅŸarÄ±ya bile nadiren adÄ±m atar oldu.Â

Sonra fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ tamamen deÄŸiÅŸti. Eski narin, incecik genÃ§ kadÄ±n gitti. Yerine adÄ±nÄ± sÃ¶ylemese kimsenin tanÄ±yamayacaÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± kilolu bambaÅŸka biri geldi.

AslÄ±nda gerÃ§ekten de onu herkes unutmuÅŸtu ki kocasÄ±na yÃ¶nelik taciz iddialarÄ±yla yeniden gÃ¼ndeme geldi. O andan sonra da zaten sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyen paparazziler peÅŸine daha fazla takÄ±lmaya baÅŸladÄ±.Â

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Bir zamanlar Ã§Ä±tÄ±- pÄ±tÄ± narin bir yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±nÄ±yordu. Kendi isteÄŸiyle mesleÄŸini bÄ±raktÄ±ktan sonra bambaÅŸka birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

UNUTULMAZ FÄ°LMLERDE OYNADI

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kiÅŸi bir zamanlar Hollywood'un genÃ§ yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Bridget Fonda.

GenÃ§ Bekar Bayan AranÄ±yor (Single White Female) aldÄ± 1992 tarihli filmi sÃ¶ylediÄŸimizde belli bir nesil onu hatÄ±rlayacak kuÅŸkusuz.

Jennifer Jason Leigh ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi bu film onun rol aldÄ±ÄŸÄ± en unutulmaz yapÄ±mlardan biri.Â

Åžu anda 59 yaÅŸÄ±nda olan bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± artÄ±k eskisinden bambaÅŸka. Hem hayatÄ± hem de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼.

Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ ailelerinden birinden gelen Bridget Fonda, artÄ±k giyimine kuÅŸamÄ±na da dikkat etmiyor. YÄ±llardÄ±r saÃ§larÄ±nÄ± bile boyamÄ±yor.Â

EVÄ°NDEN BÄ°LE NADÄ°REN Ã‡IKIYOR

AslÄ±nda Ã§ok gerekmedikÃ§e evinden bile nadiren Ã§Ä±kan Bridget Fonda, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de yine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Kameralara yakalandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yine saÃ§larÄ±nÄ± boyatmamÄ±ÅŸtÄ±.

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Yine Ã¼zerinde gÃ¼nlÃ¼k giysileri vardÄ±. MesleÄŸine veda ettikten sonra her zaman olduÄŸu gibi yine kendisine yÃ¶nelen kameralara bakmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bridget Fonda sokaÄŸa son Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ä±srarla kendisine yÃ¶neltilen "OyunculuÄŸa dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?" sorusuna Ã§ok kÄ±sa ve basit bir yanÄ±t verdi o gÃ¼n: "SÄ±radan bir insan olmak daha iyi... "

Bridget Fonda ile 2003 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Danny Elfman bir sÃ¼redir kabusa benzer bir dÃ¶nÃ¼mden geÃ§iyor.Â

Fonda'nÄ±n 2003 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Danny Elfman'a iki farklÄ± kadÄ±n cinsel taciz suÃ§lamasÄ±nda bulundu. O dÃ¶nemde Elfman'Ä±n 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n sonunda olduÄŸunu ileri sÃ¼ren kadÄ±nlar, kendilerinin de 20'li yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

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KOCASINA TACÄ°Z SUÃ‡LAMASI YÃ–NELTÄ°LDÄ°

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Fonda'nÄ±n uÄŸruna mesleÄŸini bile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Danny Elfman bir deÄŸil iki tane kadÄ±n tarafÄ±ndan cinsel tacizle suÃ§landÄ±.

Bu kadÄ±nlar, Danny Elfman'Ä±n yanlarÄ±nda birkaÃ§ kez giysilerini Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Her iki kadÄ±nÄ±n da ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu taciz olaylarÄ± 1997 yÄ±lÄ±nda meydana geldi.

O sÄ±rada Bridget Fonda'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ bir mÃ¼zisyen olan kocasÄ± Elfman'Ä±n 47, kadÄ±nlarÄ±n ise 20'li yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bridget Fonda, soyadÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi Hollywood'un kÃ¶klÃ¼ ailelerinden birinden geliyor. Fonda, 85 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala kariyerine veda etmeyen Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jane Fonda'nÄ±n yeÄŸeni.

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Genellikle fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri deÄŸiÅŸen Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in "zamana yenildi" denilir. Ama Bridget Fonda tamamen kendi istediÄŸi gibi bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ konusunda kaygÄ±larÄ± da ortadan kalkmÄ±ÅŸ durumda artÄ±k.

OÄžLUNA BAKMAK Ä°Ã‡Ä°N MESLEÄžÄ° BIRAKTI

AdÄ±nÄ± Hollywood tarihine yazdÄ±ran Henry Fonda'nÄ±n da torunu. Kendisi de genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§ok parlak bir kariyer yapan Bridget Fonda, kendi isteÄŸiyle o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyaya veda etti. Bu arada babasÄ± Peter Fonda da hem bir oyuncu hem de yÃ¶netmen.Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 2003 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi bir kaza da onun mesleÄŸine geri dÃ¶nmemesinde etkili oldu. Takla atan aracÄ±n iÃ§inden mucize eseri saÄŸ Ã§Ä±kan Fonda, sÄ±rtÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± yaralar nedeniyle hareketleri kÄ±sÄ±tlandÄ±. Bir yÄ±l sonra da anne olunca artÄ±k oyunculuÄŸa dÃ¶nmesi iÃ§in bir isteÄŸi kalmadÄ±.

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Hollywood'a veda ettiÄŸi o ilk dÃ¶nemde oÄŸlunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼p ailesiyle ilgilenmek iÃ§in mesleÄŸinden uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Bridget Fonda. Sonra da gerÃ§ekten bu dediÄŸini yaptÄ±.Â

'BU KAPILAR Ã–NÃœMDE SOYADIM SAYESÄ°NDE AÃ‡ILDI'

Fonda'nÄ±n sinema dÃ¼nyasÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ± ve mensubu olduÄŸu ailenin bu konudaki etkisi Ã¼zerine farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri vardÄ±.



Bunu da 1993 yÄ±lÄ±nda Movieline'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda ifade etmiÅŸti: "BÃ¶ylesine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ iÅŸler yapmÄ±ÅŸ bir ailenin bir parÃ§asÄ± olmasaydÄ±m; ÅŸu an bulunduÄŸum yerde ne tÃ¼r bir tatmin elde etmiÅŸ olacaktÄ±m, bunu merak ediyorum. Bazen soyadÄ±m sayesinde bazÄ± kapÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼mde aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek yerine bunu kendi baÅŸÄ±ma yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilseydim daha huzurlu olur muydum merak ediyorum."

BABASININ FÄ°LMÄ°NDE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Bridget Forda, henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken, 1969 yÄ±lÄ±nda babasÄ± Peter Fonda'nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Easy Rider filmiyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

1987 yÄ±lÄ±na kadar kameralardan uzak kaldÄ±ktan sonra aralarÄ±nda Aria, Scandal, Frankenstein Unbound, Godfather 3, Doc Hollywood , KaranlÄ±ÄŸÄ±n Ordusu, KÃ¼Ã§Ã¼k Buda'nÄ±n da bulunduÄŸu filmlerde rol aldÄ±.

Son olarak 2002 yÄ±lÄ±nda bir filmde rol aldÄ± ve o gÃ¼nden sonra da kendini spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan uzak tutmaya baÅŸladÄ±.

ÃœNLÃœ FÄ°LMLERDE OYNADI

Fonda'nÄ±n kariyerindeki en Ã¶nemli filmlerden biri 1992 tarihli Single White Female (GenÃ§ Bekar Bayan AranÄ±yor). Barbet Schroeder'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi bu filmde Jennifer Jason Leigh ile birlikte baÅŸrol paylaÅŸtÄ± Bridget Fonda.

Bridget Fonda, The Godfather 3 (Baba 3) Jackie Brown gibi filmlerle de hatÄ±rlanÄ±yor. Son filmi ise 2002'de oynadÄ±ÄŸÄ± Snow Queen oldu. Ondan sonra da ne kamera karÅŸÄ±sÄ±nda ne de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da onu gÃ¶ren oldu.

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