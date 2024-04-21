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Böyle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Victoria Beckham#David Beckham#Victoria Adams Beckham
BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 12:25

Dile kolay... Tam 25 yÄ±l... Evlilik yemini ettikten sonra birlikte geÃ§irilen Ã§eyrek asÄ±r. Ãœstelik ne aldatma iddialarÄ±, ne finansal krizler, ne gelin- kaynana Ã§ekiÅŸmelerinin asla zarar veremediÄŸi bir iliÅŸki. Birlikte geÃ§irilen koca bir hayat.. El ele yaÅŸ alan ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ok da yaÅŸlanmayan bir karÄ±-koca.

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Evet... Victoria ve David Beckham'dan sÃ¶z ediyoruz.

Ã–nce Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir iliÅŸki yaÅŸayan sonra da dillere destan bir tÃ¶renle evlenen Victoria ve David Beckham, yine kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¼nde birlik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, mutluluk ve fedakarlÄ±k tablosu sergiledi.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

HAYATINDA YENÄ° BÄ°R SAYFA AÃ‡ILDIÂ 
Bu kez sÃ¶z konusu olan, kocasÄ± David'den iki yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k olan Victoria'nÄ±n hayatÄ±nda aÃ§Ä±lan yeni bir sayfaydÄ±.

Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) adlÄ± mÃ¼zik grubuyla Ã¼n kazandÄ±ktan sonra moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atan ve o alanda iddialÄ± bir kariyer oluÅŸturan Victoria Beckham, 50 yaÅŸÄ±na girdi.

Tabii ki 17 Nisan 1974 doÄŸumlu Victoria'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± da hem aile iÃ§inde hem de dostlarla birlikte bir hafta sÃ¼ren bir dizi etkinlikle kutlandÄ±. Son nokta da Londra'daki Ã¼nlÃ¼ bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen gÃ¶steriÅŸli partiyle konuldu.

Kimler yoktu ki o partide!

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±


DAHA ÅžÄ°MDÄ°DEN YILIN PARTÄ°SÄ° Ä°LAN EDÄ°LDÄ°
AslÄ±nda AmerikalÄ± olduÄŸu halde Londra sevgisini dilinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyen, Beckham Ã§iftinin yakÄ±n dostu Tom Cruise, Victoria'nÄ±n can arkadaÅŸÄ± Eva Longoria, Beckham Ã§iftinin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn ile Nicola Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine ÅŸarkÄ±larÄ±yla damgasÄ±nÄ± vuran Marc Anthony ve genÃ§ eÅŸi...

Victoria'nÄ±n Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubundan arkadaÅŸlarÄ± Mel C , Geri Halliwell ile Emma Bunton... Daha kimler kimler...

Ã–yle gÃ¶steriÅŸli bir partiydi ki bu daha ÅŸimdiden magazin basÄ±nÄ± "YÄ±lÄ±n partisi" olarak ilan etti bile bu kutlamayÄ±.

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

YENÄ° YAÅžINI KUTLAMAYA Ä°KÄ° TANE BASTONLA GÄ°TTÄ°Â 
Elbette gecenin yÄ±ldÄ±zÄ± 50 yaÅŸÄ±na giren Victoria Beckham oldu.

Kendi moda firmasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan su yeÅŸili bir elbise giyen Victoria, geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda spor salonunda ayaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen yine de yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larÄ±ndan vazgeÃ§medi.Â 

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50 yaÅŸÄ±yla birlikte hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§Ä±lan Victoria Beckham, gecenin baÅŸÄ±nda iki tane baston yardÄ±mÄ±yla gitti kutlamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne.

Ama Ã§Ä±kÄ±ÅŸta ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ uzun sÃ¼re unutulmayacak tÃ¼rdendi.

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

AYAKTA DURAMAYINCA KOCASI SIRTINDA TAÅžIDIÂ 
Gece yarÄ±sÄ±ndan sonra yeni gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde Victoria Beckham, yeni yaÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nden kocasÄ± David'in sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±.

O anlarda gÃ¶zÃ¼nde gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri vardÄ±. Hatta Victoria, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda fazla yapmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yapÄ±p aÄŸÄ±z dolusu gÃ¼lÃ¼yordu bile.

KutlamanÄ±n sonunda evlerine giderken David Beckham bir Ã¶lÃ§Ã¼de kÄ±rÄ±k ayaÄŸÄ±nÄ±n yeniden iyileÅŸiyor olmasÄ±ndan dolayÄ± bir Ã¶lÃ§Ã¼de de coÅŸkuya kapÄ±lÄ±p alkolÃ¼ fazla kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini kendisi saÄŸladÄ±.

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Onu sÄ±rtÄ±na alan David, bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zenle kendilerini bekleyen araca kadar taÅŸÄ±dÄ±. Hatta o anlarda kendi ceketini karÄ±sÄ±na giydirdiÄŸi de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. KocasÄ± ve oÄŸlunun yardÄ±mÄ±yla otomobile bindirildi Victoria. sonra da Beckham ailesi evlerinin yolunu tuttu.

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

David Beckham, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda kulÃ¼pten Ã§Ä±karken karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±na aldÄ±. Paparazzi ordusunun patlayan flaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan geÃ§irip kendilerini bekleyen otomobile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â 

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Sonra da bÃ¼yÃ¼k bir dikkatle 25 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ±nÄ±n otomobilin arka koltuÄŸuna oturmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â 

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

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Beckham ailesi kutlama partisine gitmeden Ã¶nce Londra'daki milyonlarca sterlinlik malikanelerinin birÃ§ok sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda yer alan Ã¼nlÃ¼ merdiveninde poz verdi. O pozda ailenin gelini Nicola'nÄ±n olmamasÄ± dikkat Ã§ekti. Fakat Nicola aynÄ± pozu sosyal medyadan paylaÅŸÄ±p "orada olamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirtti.

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Bir ara kayÄ±nvalidesiyle gerilim yaÅŸayan Nicola, daha Ã¶nce onunla birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p Victoria'nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Beckham Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± Harper, moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± annesinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir elbise giydi. Her zaman olduÄŸu gibi babasÄ± David onun "koruyucu meleÄŸi" olarak yanÄ±nda yer aldÄ±.

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Victoria'nÄ±n can dost Eva Longoria da kutlama partisindeydi.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

ABD'de yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶nemde Beckham Ã§iftinin yakÄ±n dostu olan Tom Cruise da Victoria'yÄ± mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.Â 

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±


Model Rosie Huntington Whiteley, niÅŸanlasÄ± Jason Statham ile partinin konuklarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Salma Hayek ile kocasÄ± Francoiz Henri Pinault da eÄŸlenceyi kaÃ§Ä±rmadÄ±.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

KocasÄ± Christian Horner ile ilgili taciz iddialarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zor zamanlar geÃ§iren eski Spice Girls Ã¼yesi Geri Halliwell Horner arkadaÅŸÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Victoria'nÄ±n Spice Girls grubundan arkadaÅŸÄ± Mel B. de gecedeydi.

BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Bir diÄŸer Spice Girls Ã¼yesi Mel C de eski grup arkadaÅŸÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.

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BÃ¶yle koca zor bulunur... Ayakta bile duramayan karÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±

Bir baÅŸka Spice Girls Ã¼yesi Emma Bunton, eskiden sahnede birlikte ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸi Victoria'nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlayanlar arasÄ±ndaydÄ±.Â 

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