Hem ağlarım hem giderim... Rol arkadaşlığı 23 yıl sonra evliliğe uzandı

İşte bunlara yeni bir halka eklendi geçtiğimiz günlerde. Bir projede birlikte çalışan iki oyuncu, yıllar sonra yeniden karşılaşıp birbirlerine aşık oldu. 19 Nisan'da da çok az sayıda kişinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Nikahtan önce bembeyaz gelinliği içindeki genç kadın öylesine heyecanlandı ki evlenen genç kızlar için söylenen "Hem ağlarım, hem giderim" deyimi gerçeğe dönüştü.

Gelin bir bakalım kimmiş bu evlenenler, nerede ne zaman ve nasıl tanıştılar, sonra da nasıl evlendiler.

23 YIL ÖNCE BİR FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Yüzlerinden gülücükler eksilmeden hayatlarını birleştiren bu iki oyuncu Kimberly J. Brown ile Daniel Kountz. 39 yaşındaki Brown ile 45 yaşındaki Kountz'un tanışıklığı bundan yıllar öncesine dayanıyor. İkili, 2001 yılında çekilen Halloween II adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçti.

Ama gelin Kimberly J. Brown'un anlattığına göre o sırada aralarında herhangi bir duygusal yakınlaşma olmadı. Setteki ilişkileri tamamen profesyonelceydi. Yani onların öyküsü, sette birbirlerine aşık olan yıldızlarınkinden biraz farklı.

O yapımın tamamlanmasından sonra ikisi de kendi hayatlarına gitti. Yine de Kimberly ile Daniel, iletişimi kesmediler. Sosyal medya üzerinden görüşmeyi sürdürdüler.

Sonunda 2016 yılında yolları yeniden kesişti. Kimberly J. Brown, üzerinde çalıştığı bir Youtube projesi nedeniyle Daniel Kountz'u aradı.

Bunun nedenini de People dergisine şöyle anlattı Brown: "Hallooween II'yi izleyen bazı kişilerin bizi hatırlayacağını düşündüm ve bu gayet güzel göründü gözüme. Daniel'a ulaştım, proje üzerinde birlikte çalıştık."

'İÇERİYE GÜZEL, BAKIMLI GENÇ BİR KADIN GİRDİ'

İşte yıllar sonra gerçekleşen o ikinci buluşmada Kimberly ile Daniel, birbirlerine karşı bazı özel duygular hissettiklerinin farkına vardı. O noktadan sonra da yıllar önce sadece profesyonel bir ilişkileri olan Brown ile Kountz, bu kez romantik bir ilişkiye başladılar.

Daniel Kountz, yıllar sonra eski rol arkadaşını yeniden karşısında gördüğünde aklının başından gittiğini saklamadı. "Bir barda buluştuk. Orada küçük Kimberly Brown'un içeriye girmesini bekliyordum. Ama onun yerine yetişkin, güzel ve bakımlı bir genç kadın geldi. Benim için bu kadardı. Ona aşık olmuştum."

Kimberly J. Brown tarafından bakıldığında da artık kocası olan Daniel Kountz ile ilişkisi, doğal akışında ve usul usul gelişti. O sırada hissettiklerini de şöyle anlattı Kimberly: " Aklımın bir köşesinden 'Burada neler oluyor? Burada bir şeyler oluyor' diye geçiriyordum. Sohbet ettikçe her şey çok kolaylaştı."

İLK KEZ BULUŞTUKLARI YERDE EVLENME TEKLİF ETTİ

İşte bu şekilde 15 yıl önce neredeyse çocuk yaşta tanışan ve aynı yapımda rol alan ikili için yeni bir dönem başlamış oldu. Kimberly ile Daniel, 2016 yılında başlayan ilişkilerini 2022'de tek taş bir yüzükle resmiyete taşımanın ilk adımını attı.

Kountz'un evlilik teklifi ve nişan yüzüğü vermek için seçtiği yer de bunun gerçekleştiği tarih de çift için anlamlıydı. Kimberly ile Daniel, sevgili oldukları günün yıl dönümünde nişanlandı.

Kountz tam da gün Los Angeles'ta bir parkta geçirdikleri güzel bir günün ardından sevgilisine evlilik teklif etti. O gün takvimler 26 Haziran 2022 tarihini gösteriyordu.

Daniel Kountz, teklif için de önceden hazırlanmıştı. O günü pedallı botla gölde gezerek geçirdikten sonra Kimberly'i ilk randevularını gerçekleştirdikleri gözlem evine götürdü. Tam da ilk kez buluştukları o noktada Daniel Kountz, sevgilisine tek taş yüzüğünü vererek evlenme teklif etti.

92 KONUĞUN KATILDIĞI SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Bu kadar romantizmin ardından Kimberly J. Brown ile Daniel Kountz, California'daki özel bir kulüpte hayatlarını birleştirdi. Doğanın kollarında gerçekleşen törende sadece 92 konuk vardı. Aşıklar, öyle çok kalabalık ve gösterişli bir tören yerine daha sade ve samimi bir düğünü tercih etti.

Gelin ile damat törende de romantik anlar yaşadı. Kimberly Brown, nikah öncesi kendisini bekleyen damada doğru yürürken Sara Bareilles'in I Choose You (Seni Seçtim) adlı şarkısı seslendirildi.

Şarkıyı söyleyen kişi de oyuncu Kaley Cuoco'nun kardeşi Briana Couco idi. Gelinin nedimeleri arasında kendi kız kardeşi ile oyuncu Lacey Chabert de vardı.

Brown ile Kountz, resmen karı- koca ilan edildikleri nikah sonrasında Ray LaMontagne'in You Are The Best Thing (Sen En İyi Şeysin) şarkısı eşliğinde ilk danslarını yaptı. Törenin geri kalanı ise sabahın ilk ışıklarına kadar aşkın kutlandığı bir eğlence şeklinde gelişti.

Bu hikayenin sonu da şimdilik masallardaki gibi bitti. Çocuk yaşta tanışan Kimberly Brown ile Daniel Kountz, muradına erdi!

Törenden sonra gelin ile damat adet olduğu üzere birbirlerine öpücük verdi.





Gelin Kimberly J. Brown, nikah gününün anısına fotoğraf çekilirken çok mutlu ve heyecanlıydı.





Kimberly bir ara mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

39 yaşındaki Kimberly J. Brown ile 45 yaşındaki Daniel Kountz ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı ikisinin de yaşlarından çok daha genç görünmesi oldu.