AÅŸk acÄ±sÄ±nÄ± unutmak iÃ§in yeni ev satÄ±n aldÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncunun iki kiÅŸilik dÃ¼nyasÄ±

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Elbette milyonlar kazanan Ã¼nlÃ¼ler yaÅŸadÄ±klarÄ± evin her kÃ¶ÅŸesi iÃ§in avuÃ§ dolusu para harcayarak Ã¼nlÃ¼ dekoratÃ¶rlerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Kafa kafaya verip hangi eÅŸyayÄ± nereye yerleÅŸtireceklerini belirliyorlar. SonuÃ§ olarak da kimi zaman hayranlarÄ±na bu konuda ilham veren mekanlar Ã§Ä±kÄ±yor ortaya.

Ä°ÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin kapÄ±larÄ±nÄ± kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda sergileyen Ã¼nlÃ¼ler kervanÄ±na bir isim daha katÄ±ldÄ±: TÄ±pkÄ± babasÄ± Eric ve halasÄ± Julia gibi oyuncu olarak kariyer yapan Emma Roberts, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve Architectural Digest'i konuk etti.

Evinin en sevdiÄŸi yanlarÄ±nÄ± ve burada yaÅŸamanÄ±n kendisi iÃ§in ne anlama geldiÄŸini de anlattÄ±.

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SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda bir parantez aÃ§alÄ±m... 33 yaÅŸÄ±ndaki Emma Roberts, birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle komÅŸu olduÄŸu Hollywood Hills'teki evi bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸÄ± Minnie Driver'dan 3.6 milyon dolara satÄ±n aldÄ±. GenÃ§ oyuncu iÃ§in buranÄ±n hem acÄ± hem tatlÄ± bir Ã¶zelliÄŸi de var.

Roberts, Ã¼Ã§ yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re meslektaÅŸÄ± Garrett Hedlund ile bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. Hatta bu birliktelikten bir de erkek Ã§ocuk sahibi oldu. Ama Ã§iftin iliÅŸkisi yÃ¼rÃ¼medi ve yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu, iÅŸin Roberts iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ olan yanÄ±.

Olumlu yanÄ± ise Emma Roberts'Ä±n ayrÄ±lÄ±ktan sonra bu evi satÄ±n alÄ±p minik oÄŸluyla birlikte kendine yeni bir hayat, iki kiÅŸilik bir dÃ¼nya kurmuÅŸ olmasÄ±.





BU EVDE KÃ–K SALMAK Ä°STÄ°YOR

Gelelim Roberts'Ä±n evi iÃ§in neler anlattÄ±ÄŸÄ±na. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re evinin en Ã§ok sevdiÄŸi yanÄ± yetiÅŸkinler iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir "bebek evi" olmasÄ±.

Roberts bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bu evin en sevdiÄŸim yanÄ± kendi hikayesini anlatmasÄ±. TÄ±pkÄ± bir hikaye kitabÄ± gibi. "

GenÃ§ oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re eve taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nda sadece kendisi ve oÄŸlu vardÄ±. BuranÄ±n kendilerini dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±ndan ayÄ±ran bir sÄ±ÄŸÄ±nak olduÄŸunu sÃ¶yleyen Emma Roberts "Bu evin oÄŸlumun ve benim tarzÄ±mÄ±zla, bizim anÄ±larÄ±mÄ±z ve sevgimizle dolu olmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.

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Kendisi bir Ã§ocukken ailesiyle birlikte Ã§ok sayÄ±da eve taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Emma Roberts, 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Rhodes ile birlikte satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu eve kÃ¶k salmak istediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Oyuncu bu konuda "SanÄ±rÄ±m 15 yaÅŸÄ±na geldiÄŸimde 10 farklÄ± evde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m. Ama artÄ±k benim birÂ oÄŸlum var ve ben de gerÃ§ekten bize ait olduÄŸunu hissedeceÄŸimiz bir ev istiyordum" diye konuÅŸtu.

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Emma Roberts'Ä±n evinin en dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri Barbie bebek koleksiyonu.Â

'OLMAMIZ GEREKEN YER BURASIYDI'

Roberts'Ä±n bu evle ilgili ilk hatÄ±rasÄ± ise taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± gÃ¼n Ã§ekilen bir fotoÄŸraf: " Elimde taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼ne ait bir fotoÄŸraf var. O gÃ¼n California'nÄ±n en gÃ¼neÅŸli gÃ¼nÃ¼ydÃ¼ ve yeni evimizin mavi kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ndeydik. Tam olarak olmamÄ±z gereken yerde bulunduÄŸumuzu hissediyordum."

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Emma Roberts, evinin dekorasyonu iÃ§in tasarÄ±mcÄ±lar Louisa Pierce ve Emily Ward ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu iÅŸbirliÄŸi sayesinde de Roberts'Ä±n hayalleri gerÃ§ekleÅŸti.

GenÃ§ oyuncunun evinin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise neredeyse yÃ¼zlercesini biriktirdiÄŸi oyuncak bebekleri. Yani Barbie koleksiyonu. Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Emma Roberts: "Bu bebeklere Ã§Ä±lgÄ±nca takÄ±ntÄ±lÄ±yÄ±m, deli gibi aÅŸÄ±ÄŸÄ±m."

Hatta bu konuda bir de anÄ±sÄ± var Roberts'Ä±n: "KÃ¼Ã§Ã¼kken bana bu kadar Ã§ok oyuncak bebeÄŸin canlanacaÄŸÄ±ndan korkup korkmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sorarlardÄ±. Bence bu Ã§ok heyecan verici olurdu."

Roberts'Ä±n evindeki dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de kupa koleksiyonu. Kelimenin tam anlamÄ±yla dolaplar dolusu kupasÄ± var yÄ±ldÄ±zÄ±n.

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Emma Roberts, iki bin metrekarenin Ã¼zerinde bir arazide inÅŸa edilen evini 2022 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±. BÃ¶ylece Hedlund ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sonra oÄŸluyla birlikte yeni bir hayata baÅŸladÄ±.





GÃ¼zel oyuncu, Garrett Hedlund'dan Ã¶nce Evan Peters, Christopher Hines, Hayden Christensen gibi yÄ±ldÄ±zlarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± romantik iliÅŸkilerle konuÅŸulmuÅŸtu.





Emma Roberts, oyuncu Eric Roberts'Ä±n Kelly Cunningham ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi. AynÄ± zamanda Julia Roberts da halasÄ±. Zaten kariyerinde en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi de babasÄ±ndan ve halasÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼.

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Â HalasÄ± Julia Roberts, Emma'nÄ±n kariyeri konusunda da bÃ¼yÃ¼k destek veriyor.Â