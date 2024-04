Çapkın bakışları nice canlar yakmıştı... Yıldız oyuncu emeklilik için gün sayıyor... 'Zaten tesadüfen ünlü olmuştum'

Haberin Devamı

Burası onun kendi toprağı. Hem de 1988 yılından bu yana. Dikkatle gözlemlediği bu arazi öyle çok badire atlattı ki...

Kuraklık, çiftliğin neredeyse bütün avokado ağaçlarını yok etti. 100 yaşını geçmiş olan 25 tane meşe ağacı da bu korkunç durumdan nasibini aldı.

Ama o bütün bunlara rağmen her şeyin düzeleceğinden son derece emin. "Bu olanlar insanın kalbini kırıyor. Ama yağan yağmurla birlikte bütün ağaçlar iyileşiyor. Hepsi sağlıklı bir şekilde yeniden filizleniyor" diye umudunu ifade ediyor.

YILLARIN ÇİFTÇİSİ DEĞİL YARIM ASIRLIK OYUNCU

Böyle anlatınca bu kişinin yılların çiftçisi olduğunu düşünebilirsiniz. Aslına bakılırsa 26 yıl, her fırsatta bu topraklara koşan biri için az bir süre değil. O da bir tür çiftçi sayılır bir başka deyişle.

Ama arazisini izleyen bu bıyıklı adamın asıl mesleği oyunculuk. O klasik deyimle "yılların eskitemediği" bir oyuncu o.

Kim olduğunu da söyleyelim... Bir dönem ülkemizde de fırtınalar estiren Magnum başta olmak üzere birçok yapımla hafızalarda yer eden Tom Selleck.

Son olarak kısa süre önce rol aldığı Blue Blood adlı dizi final yapınca bütün vaktini California'daki Ventura County'de bulunan çiftliğinde geçireceğini açıklayan 79 yaşındaki Selleck, People dergisinin yeni sayısına bir röportaj verdi.

Yıllar önce nasıl ünlü olduğu da dahil çiftliğindeki yaşamı ve gelecek planlarından söz etti.

KIR ÇİÇEKLERİNİN BÜYÜMESİNİ İZLİYOR

Selleck, şu sıralarda hala mesleğinden uzaklaşmış değil. Uzun soluklu Blue Blood dizisinin final sezonu için New York'ta kamera karşısına geçiyor. Programına göre de her iki haftada bir çiftliğinde alıyor soluğu.

Orada mesleğinin bütün koşturmacasından uzakta, güne sakince gazetelerini okuyarak başlıyor. Ardından da ATV'sine atlıyor ve arazisinde yetişen bitkilerini, özellikle de kır çiçeklerini kontrol ediyor. Bu onun için bir tür zevk.

People'a verdiği röportajda şunları söyledi Selleck: "Onları yıllardır ekiyorum, hepsi döngüler halinde çiçek açıyor. Havanın en soğuk olduğu zamanlarda biri çiçek açıyor, sonra bir diğeri geliyor. Bunun kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama onların nasıl büyüyüp çiçek açtıklarını izliyorum."

ANI KİTABINI EL YAZISIYLA KALEME ALDI

Tom Selleck, Hollywood'a tam 50 yılını verdi. Asıl büyük çıkışını da 35 yaşına geldiğinde; kendisine bir dolu ödül de kazandıran Magnum adlı diziyle yaptı. Sonra da çıktığı kariyer basamaklarından hiç inmeden bugünlere kadar geldi.

1 metre 94 santimlik boyuyla Hollywood'un en heybetli yıldızlarından biri olan Selleck, bütün bunlara rağmen öyle ilgi odağı olup dikkat çekmekten hoşlanmadı hiçbir zaman.

Bu arada yeri gelmişken Selleck'in bütün bu serüvenini önümüzdeki mayıs ayında piyasaya çıkacak olan You Never Know adlı anı kitabında anlatacağını da not düşelim.

Aslına bakılırsa bu kitap, Tom Selleck gibi özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşayan biri için bir dönüm noktası sayılır.

'ÖYLE TRAJİK BİR HAYATIM OLMADI... ÇOK ŞANSLIYDIM'

Ona sorarsanız da hayatında öyle çok büyük olaylar da olmadı. "Kendimi rehabilite etmedim, öyle trajik bir yaşamım da olmadı. Hayatın iniş çıkışlarından nasibimi aldım ama yine de çok şanslıydım" diyerek bu konudaki fikrini ifade etti Selleck. Özetle, hayatını kaleme alma fikri ona epey endişe verdi söylediğine göre.

Ünlü oyuncu, bilgisayar ya da daktiloyla değil el yazısıyla kaleme aldığı kitabında oyuncu olmak isteyen gençlere de nasihatlerde bulunuyor: "Eğer oyunculuk işine girecekseniz bu işe hevesli olmanız gerekir. Bu biraz uzun bir yol çünkü. Ben de bunu anlatmaya çalıştım."

Tom Selleck, söylediğine göre kelimenin tam anlamıyla kazara ünlü oldu. İşletme bölümünde okurken bir basketbol bursu kazandı. O sırada aklında oyuncu olmak gibi bir fikir de yoktu.

'KAZARA GELİŞEN BİR KARİYERİN ÖYKÜSÜ'

Fakat bir gazlı içecek reklamından sonra The Dating Game adlı program için seçildi. Zaten kitabında bütün bunlara da değiniyor Tom Selleck: "Bu aslında kazara gelişen bir kariyerin hikayesi. Hiç oyunculuk dersi almadım, hiçbir eğitimim yoktu. Zaten böyle bir arzum da yoktu."

Ama yine de hayatın kendisine açtığı bu yolda yürümeyi sürdürdü Tom Selleck. Önce 1967 yılında The Young and the Restless adlı dizide oynaodı. Sonra Western filmleri için kamera karşısına geçti. 1980'lerde de kariyeri için bir dönüm noktası olan Magnum dizisi geldi.

Tom Selleck bütün bunların ardından herkesin kendisi hakkında "İşte bakın oyunculuk böceği onu da ısırdı. Yıldız olmak istiyor" gibi yorumlar yapıldığını anlattı.

Fakat kendi ifadesine göre durum hiç öyle "uzun boylu" değildi: "Ben hayatımda hiç bu şekilde bir ifadede bulunmadım. Sadece bir işim olmasını ve çalışmayı istedim."

HAYATININ SONUNA KADAR ÇALIŞMADAN YAŞAYABİLİR

Ünlü oyuncu, Blue Blood adlı dizinin final bölümünden sonra kendini tamamen toprağına yani çiftliğine adayacak.

Bir yakının da bu konuda anlattıklarına göre Selleck'in artık hayatının sonuna kadar yetecek parası var.

Zaten kendisi de kazara ünlü olduğunu söyleyen oyuncu kalan yıllarını kendi zevkine göre yaşayacak. Ailesine ve çiftliğinde avokado yetiştirmeye odaklanacak.

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanışüı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.





DAHA ÖNCE DE MESLEĞİNE ARA VERMİŞTİ

Aslında diğer yandan bu Tom Selleck için alışılmadık bir durum değil. Ünlü oyuncu daha önce de bir süre mesleğe ara verip çiftliğinde vakit geçirmişti.

Selleck, 1998 yılında unutulmazlar arasına girmesini sağlayan Magnum P.I adlı dizi sayesinde zirvedeyken de böyle bir karar almıştı.

O dönemde meslekten uzaklaşan oyuncu "Yorgundum ve daha önce sahip olmadığım üç boyutlu bir hayat istiyordum. Çünkü hiç öyle yaşamamıştım. Haftada 90 saat çalışıp dizi çekiyordum. Geride kalan boşluklarda da sinema filmlerinde oynuyordum" diye konuşmuştu.



Tom Selleck bu ilk arada bugünkünden daha gençti ve bir süre sonra mesleğine geri dönmüştü.

AKIL SAĞLIĞINI BÖYLE KORUYOR

Zaten onu tanıyanların söylediğine göre Selleck, Hollywood tarzı hayatı öyle çok da sevmiyor. Kendisini de "evcimen" olarak tanımlıyor.

Tom Selleck bir röportajında Hollywood'un bunca karmaşası arasında akıl sağlığını korumayı başarmasını da öncelikle eşiyle olan evliliğine sonra da çiftliğinde vakit geçirmesine bağlamıştı.

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım... Tom Selleck çiftliğini kendisinden önceki kuşaklar için efsane bir oyuncu olan Dean Martin'den 1988 yılında 5 milyon dolara satın almıştı.

Tom Selleck, rol aldığı Blue Blood dizisi bittikten sonra hayatının büyük bir bölümünü geçireceği çiftliğini Hollywood'un bir dönemine damga vuran efsane oyuncu Dean Martin'den satın almıştı. Martin, 1995 yılında, 78 yaşında hayata veda etti.