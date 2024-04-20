Ona hayallerindeki ismi vermişti... Sonunda kızının yüzünü gösterdi

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Carter Reum ile evlendikten sonra durulup oturan bir zamanların çılgın kızı Hilton hemen annesinin bu sözlerine karşılık verdi elbette... "İstediğim an doğurabilirim. Annem bunu neye dayanarak söyledi bilmiyorum" diye annesi Kathy Hilton'u yalanladı.

Bu atışmanın üzerinden çok zaman geçmemişti ki Paris Hilton ile Carter Reum'dan mutlu haber geldi. Bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti...

Tabii bu noktada bir ayrıntı vardı... Bebeği, Hilton kendisi doğurmamış, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmişti Hilton ile Reum'un oğlu. Phoenix Barron adlı bu bebek önceki ay bir yaşına girdi.

Paris Hilton, oğlunun her anını da sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Güler yüzlü minik bebek Hilton'un takipçileri için aileden biri oldu deyim yerindeyse.

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Paris Hilton ile 2021 yılında evlendiği Carter Reum, artık dört kişilik bir aile oldu..

Sonra geçen yılın kasım ayında Paris ile Carter'dan ikinci bebek haberi geldi. Bu kez bir kızları olmuştu.

Onu da taşıyıcı anne dünyaya getirmişti. Hilton kızına, daha evlenmeden yıllar önce belirlediği ismi verdiğini de açıkladı: London...

Ama bu kez Paris Hilton başka bir yol izledi. Oğlu dünyaya gelir gelmez hemen sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Hilton bu kez kızı London'ın yüzünü uzun süre sakladı.

Takipçileri arasında da magazin kulislerinde de çok konuşuldu bu konu. Hilton'ın oğlunu küçücük bebekken kamuoyunun karşısına çıkarmasına karşın kızını niye sakladığı merak konusu oldu.

Sonunda Paris Hilton kızını da dünyayla tanışırdı. Her ikisi de 43 yaşında olan Hilton ile kocası Carter Reum, dört kişilik bir aile olarak birlikte ilk pozlarıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

Fotoğraflarını Insagram sayfasından paylaşan Hilton bir de mesaj kaleme aldı..

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Herkes uzun süredir London'ın yüzünü görmek için sabırsızlanıyordu.

Kızının tam adının London Marilyn Hilton Reum olduğunu belirti. "Kendimi bildim bileli London (Londra) adında bir kızım olmasını hayal ediyordum. Kızım burada olduğu için o kadar minnettarım ki! Onunla geçirdiğim her anın değerini gerçekten biliyorum" diye sürdürdü satırlarını.

Paris Hilton paylaşımında oğlu Phoenix'i de unutmadı. "Melek bebeklerim" diye tanımladığı çocukları sayesinde sevginin, daha önce hiç bilmediği çok derin ve büyük bir türünü de öğrendiğini yazdı.

Paris Hilton, tam da annesinin "Çok uğraşıyor ama hamile kalamıyor" sözlerinden sonra taşıyıcı anne yöntemiyle iki tane çocuk sahibi oldu.

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Bu durum da gerçekten bu konuda bir sorunu olup olmadığı konusunu gündeme taşıdı. Bazıları da fiziksel görüntüsünün bozulmaması için hamile kalmaktan çekindiğini bile ileri sürdü.

Ama Paris Hilton, bu konuda çok uzun süre sessiz kalmadı. Hayatının en büyük hayali olmasına rağmen neden hamile kalıp da bebeğini kendisi dünyaya getirmediğini anlattı.

Bu konuya girmeden önce hemen söyleyelim ki bunun nedeni annesi Kathy'nin iddia ettiği gibi hamile kalamaması ya da yaşının ilerlemesi değil.

Paris Hilton oğlunu kelimenin tam anlamıyla kamuoyunun gözleri önünde büyüttü. Kızını ise daha uzun süre gizledi.

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Bunun nedeni tamamen Paris Hilton'ın geçmişte yaşadığı ve "travma" olarak nitelendirdiği bir olayla ilgili.

Glamour dergisinin İngiltere edisyonuna bir röportaj veren Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya çok önceden yani daha 20 yaşındayken karar verdiğini anlattı. B

unun altında da iki neden var söylediğine göre. Biri, Utah'ta kendisi gibi zengin aile çocuklarının devam ettiği Canyon School'da yatılı olarak kalıp eğitim gördüğü sırada uğradığı taciz.

Diğer bir neden de 2000'li yılların ilk döneminde bir kadının doğum yapmasına tanık olduğu sırada yaşadığı travma.

Paris Hilton buna rağmen bir aileye ve bir bebeğe sahip olmayı çok istediğini hatta bunun hayatında en çok arzu ettiği şey olduğunu gizlemedi. "Sadece çok korkuyordum. Bir çocuk dünyaya getirmek ve ölüm bu dünyada beni her şeyden çok korkutan iki şey" diye ifade etti bu konudaki görüşünü.

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Carter Reum ile Paris Hilton, 2021 yılında gösterişli bir törenle evlendi.