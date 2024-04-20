Bizim mutluluÄŸumuz gece Ã§ocuklarÄ± uyuttuktan sonra baÅŸlÄ±yor.... KalabalÄ±k aile bile aÅŸk ateÅŸini sÃ¶ndÃ¼remedi

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de bir dÃ¶nem moda dÃ¼nyasÄ±nda fÄ±rtÄ±nalar estiren AvustralyalÄ± model Miranda Kerr.

40 yaÅŸÄ±ndaki emekli Victoria's Secret modeli Kerr ile Snapchat'in kurucularÄ±ndan olan eÅŸi Evan Spiegel bir sÃ¼re Ã¶nce evliliklerinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini de kucaklarÄ±na aldÄ±.

Kerr'Ä±n eski eÅŸi Orlando Bloom'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Flynn'Ä±n da annesi ve Ã¼vey babasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek Miranda Kerr ile 33 yaÅŸÄ±ndaki Evan Spiegel, dÃ¶rt erkek Ã§ocukla kalabalÄ±k bir aileye sahip oldular.Â

Ama mutlu Ã§ift diÄŸer yandan da aÅŸklarÄ±nÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ ateÅŸiyle korumayÄ± da baÅŸarÄ±yor. Peki bu nasÄ±l oluyor?

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MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ°N SIRRINI ANLATTI

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda iÅŸte bu konudaki sÄ±rlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi Miranda Kerr.

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KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse hem kendine hem de eÅŸiyle romantizm yaÅŸamaya zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu ÅŸekilde aÅŸk hayatlarÄ±yla Ã§ocuklu hayatÄ± dengede tuttuklarÄ±nÄ± anlattÄ± Kerr.

Victoria's Secret meleÄŸi olarak emekliye ayrÄ±ldÄ±ktan sonra organik gÃ¼zellik ve bakÄ±m Ã¼rÃ¼nleri pazarlayan bir marka kuran Miranda Kerr 9Honey Celebrity'ye konuk oldu.

Orada da mutlu evliliÄŸin ve dÃ¶rt Ã§ocuktan sonra bile canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan romantizmin sÄ±rlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Miranda Kerr'in kendisi ve kocasÄ±yla ilgili en Ã§ok sevdiÄŸi ayrÄ±ntÄ± ikisinin de sabahlarÄ± erken kalkmaya alÄ±ÅŸkÄ±n olmasÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re her sabah saat 5 buÃ§ukta yataktan kalkÄ±yor Miranda Kerr. Bu da ona kendine zaman ayÄ±rmasÄ± iÃ§in fÄ±rsat saÄŸlÄ±yor.





Ã–NCE YALNIZLIÄžIN KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARIYORÂ

Kerr, o erken saatte yoga ve meditasyon yapÄ±yor. ProgramÄ±nda hangisi varsa bazen de egzersizlerini tamamlÄ±yor.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu uyanmadan Ã¶nce yapan Miranda Kerr, bu ÅŸekilde kendi kendisiyle kalmanÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de Ã§ocuklarÄ± uyanÄ±ncaya kadar kendine zaman ayÄ±rmaktan memnun bir ÅŸekilde enerji dolu olarak gÃ¼ne baÅŸlÄ±yor.

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DÃ¶rt Ã§ocuÄŸu uyanÄ±nca da gÃ¼nÃ¼n geri kalanÄ±nda onlarla uÄŸraÅŸacak enerjiyi buluyor.





GECE Ã‡OCUKLAR UYUDUKTAN SONRA KOCASIYLA BAÅž BAÅžA KALIYORÂ

SabahÄ±n erken saatlerinde yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±karan Miranda Kerr, gece Ã§ocuklarÄ± uyuttuktan sonra da kocasÄ± Evan Spiegel ile baÅŸ baÅŸa geÃ§ireceÄŸi anlara hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

Her ne kadar kimi zaman Ã§ocuklarÄ± evde bÄ±rakÄ±p kocasÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ±da vakit geÃ§irdiklerini sÃ¶ylese de Kerr ve Spiegel, hemen hemen her gece kendi Ã¶zel anlarÄ± iÃ§in fÄ±rsat yaratÄ±yor.

Bu konuda "Ä°kimiz de birbirimizle kaliteli vakit geÃ§irmenin kesinlikle Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu da tabii ki gece Ã§ocuklar uykuya daldÄ±ktan sonra oluyor" diye konuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ model ve iÅŸ kadÄ±nÄ± Miranda Kerr.

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2017'DEN BU YANA EVLÄ°LER

Miranda Kerr ile Evan Spiegel, 2017 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡iftin bu evlilikten beÅŸ yaÅŸÄ±nda Hart, dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda Myles adÄ±nda iki erkek Ã§ocuÄŸu oldu. En kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Pierre ise bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

Miranda Kerr'Ä±n, eski eÅŸi Orlando Bloom ile evliliÄŸinden de 13 yaÅŸÄ±nda Flynn adÄ±nda bir oÄŸlu daha bulunuyor.