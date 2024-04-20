Demansa yakalanan ünlü müzisyenin hayatı, karısı ölünce değişti... Yedi çocuğu onu bakımevine yatırmaya çalışıyor

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Bunların en çarpıcı örneği, yılların deneyimli oyuncusu Bruce Willis. Önce bir tür bilişsel bozukluk olan afazi ardından da demans teşhisi alan Willis, henüz 69 yaşında ailesinin bakımına ihtiyaç duyar hale geldi.

Willis'in başına gelenler de onun filmlerini izleyerek büyüyen, hatıralar biriktiren hayranlarının kalbini kırdı elbette.

Bir de müzik dünyasında onun durumunda bir başka ünlü var. Bu ünlü da son dönemde gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Demansa yakalanan bir başka ünlü Bruce Willis'i, eski ve yeni eşleriyle birlikte çocukları bir sevgi çemberine aldı. Evde bakıcıları da bulunan Willis, şimdilik kendi evinde yaşıyor.

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O ünlü sinema değil ama müzik dünyasının birkaç dönemine damgasını vurdu. Willis'ten yaş olarak daha olgun ve o da demans ile boğuşuyor.

Üstelik ailesi artık ona evde bakmak yerine vesayetini alıp ünlü müzisyeni bir bakımevine yatırmaya çalışıyor.

Bunun için adımlar atıldı ve yasal işlemler sürüyor. Eşini de kısa süre önce kaybeden müzisyen için böylesinin daha iyi olacağı görüşünde çocukları.

MÜZİK DÜNYASINA DAMGASINI VURAN İSİMLERDEN

Demans nedeniyle ailesiyle birlikte zor dönemler getiren bu ünlü bir döneme damgasını vuran Beach Boys müzik grubunun üyelerinden Brian Wilson.

Şu anda 81 yaşında olan ünlü müzisyenin hayatı, sağlık sorunları ve onun getirdiği güçlükler nedeniyle değişmiş durumda.

Bu yılın ocak ayında eşini kaybeden Wilson, Beverly Hills'teki milyon dolarlık evinde yedi çocuğundan ikisiyle birlikte yaşıyor.

Ama çocukları onun bakımını tek başına üstlenmiş durumda değil. Ünlü müzisyene günlük hayatında destek olan birden çok bakıcısı da bulunuyor.

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VESAYET VE BAKIMEVİNE YATMASI İÇİN YASAL İŞLEMLER SÜRÜYOR

Brian Wilson'ın çocukları ise babalarının vesayetini kendi üstlerine alıp onu bir bakımevine yatırmanın daha iyi bir çözüm olduğu görüşünde.

İşte bu yüzden de yasal işlemler ve bazı duruşmalar gerçekleşiyor. Mahkeme tarafından atanan avukatı Brian Wilson ile evinde yaptığı görüşmenin ardından ünlü müzisyenin bakımevinde tedavi altına alınmasının en iyi yol olduğu görüşüne verdi.

Avukat, 15 Nisan'da Brian Wilson ile evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Yaşadığı evin gayet güzel ve bakımlı olduğunu rapor eden avukat, Wilson'a iki çocuğunun yanı sıra yatılı kalan bakıcıların yardımcı olduğunu belirtti.

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Onun anlattığına göre Brian Wilson, tam olarak kaybetmemiş olsa bile yürüme konusunda zorluk çekiyor.

Bunun için de bir yürüteç kullanıyor. Fakat onu kullanırken de bakıcılarından birinin ona destek olmasına ihtiyaç duyuyor.

KIZININ ADINI HATIRLAYAMADI

Avukata göre Brian Wilson, kendisiyle ve geçmişiyle ilgili her şeyi unutmuş değil. Doğum tarihini, günün tarihini biliyor.

Fakat o görüşme sırasında birlikte yaşadığı çocuklarından birinin adını hatırlayamadı. Wilson, kendisine sorulan sorulara da kısa yanıtlar veriyor.

Mahkemenin atadığı avukatın değerlendirmesine göre Brian Wilson'ın vesayetinin çocuklarına verilip müzisyenin bakımevinde hayatını sürdürmesinin onaylanması gerekiyor.

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Diğer yandan Brian Wilson ise hayatını şu an olduğu gibi sürdürmek istiyor.

KARISI ÖLÜNCEYE KADAR ONA BAKTI

Ünlü müzisyen geçtiğimiz ocak ayında 77 yaşındaki karısı Melinda Ledbetter'ı kaybettikten sonra bakımıyla çocukları ilgilenmek durumunda kaldı.

Ondan önce karısı ve bakıcıları Wilson'ın günlük hayatını sürdürmesine yardımcı oluyordu.

Çocuklarının ileri sürdüğüne göre Brian Wilson, artık günlük kişisel gereksinimlerini kendi başına karşılayabilecek durumda değil. Bunlara fiziksel sağlığının yarı sıra yemek hazırlama ve yeme, giyinme gibi ayrıntılar da dahil.

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SAĞ KULAĞI DUYMAYAN DAHİ MÜZİSYEN

Tam adıyla Brian Douglas Wilson (soldan ikinci) müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Beach Boys grubunun kurucu üyelerinden.

Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı olarak tanınan Brian Wilson hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk eviliğini 1964 ile 1981 arasında Marilyn Wilson Rutherford ile yaptı. İkinci karısı Melinda Ledbetter ile 1995 yılında hayatını birleştirdi.

Wilson'ın evliliklerinden yedi tane çocuğu bulunuyor.

Bu arada Brian Wilson ile ilgili onun 'dahi' olarak adlandırılmasına neden olan başka bir ayrıntıyı da ekleyelim.

Wilson'ın sağ kulağı çocukluğundan bu yana duymuyor. Bu yüzden de şarkıların stüdyo işlemlerini tek kulağıyla yapmak zorunda kaldı yıllarca.

BİYOLOJİK ÇOCUKLARI İLK EVLİLİĞİNDEN... DİĞER BEŞİNİ EVLAT EDİNDİLER

Brian Wilson'ın çocuklarına bakacak olursak... İlk evliliğini yaptığı Marilyn Rovell'dan iki tane biyolojik kızı dünyaya geldi.

Bunlardan biri olan Carnie Wilson da babası gibi şarkıcı. Ünlü müzisyenin bu evlilikten bir de Wendy adında bir kızı bulunuyor.

Brian Wilson, ikinci evliliğini yaptığı Melinda Letbetter'dan hiç biyolojik çocuk sahibi olmadı. Çift bunun yerine beşx tane çocuk evlat edindi: Daria Rose, Delanie Rose, Dylan, Dash ve Dakota.