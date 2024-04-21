Evlenirken yüzlerinde güller açıyordu... Sıcak yuva ancak 14 yıl dayanabildi

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İşte böyle ailelerden birinden üzücü bir haber geldi. Yunanistan ve Danimarka Prensi Nikolaos ile eşi Tataina, 14 yıllık evliliklerinin bittiğini açıkladı.

2010 yılında Nikolaos'un memleketi Yunanistan'ın Spetses (İspeçe) adasında evlenen Nikolaos ile Tatiana Blatnik, ilişkilerinin son noktaya geldiğini bir açıklama ile duyurdu.

Yunanistan kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada çiftin, 14 yıllık evliliğin ardından birliklerini dostane bir şekilde bitirmeye karar verdikleri belirtildi.

Bu kararın Nikolaos ile Tatiana'nın geçirdikleri yılların ve paylaşımların anısına saygı çerçevesinde alındığı ayrıntısı da açıklamada yer aldı. Boşanma kararının Nikolaos ve Tatiana tarafından ortak alındığı da ifade edildi.

Prenses Nikolaos ile Tatiana'nın boşandıktan sonra da hayatlarını Yunanistan'da sürdüreceği belirtildi

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GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

54 yaşındaki Prens Nikolaos, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Kral Konstantin ile karısı Anne Marie'nin üçüncü çocuğu olan Prens, New York'ta Fox TV'de bir süre çalıştı.

Tatiana Blatnik ise 1970 Venezuela doğumlu. Londra'da yaşayan Tatiana, Nikolaos ile evleninceye kadar etkinlik planlamacısı olarak çalışıyordu.

DÜĞÜNLERİNE ÜNLÜLER KATILMIŞTI

Yuvalarını dağıtma kararı alan Tatiana Blatnik ile Prens Nikolaos'un 2010 yılındaki düğünü de son derece görkemli olmuştu.

Gelin Tatiana törende kayınvalidesi Anne Marie'ye ait aile tacını kullanmıştı.

Çiftin düğününe İsveç'in veliaht prensesi Victoria ile eşi Daniel, o dönemde İspanya'nın veliaht prensi olan Felipe ile karısı Letizia, yine o dönemde veliaht olan şimdiki Hollanda Kralı Willem Alexander ile karısı Maxima katılmıştı.

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ÇOCUK YÜZÜNDEN AYRILDILAR İDDİASI

Yunan basını bir süredir Nikolaos ile Tatiana'nın evliliklerinin sallantıda olduğunu ileri süren haberlere yer veriyordu.



Boşanma ile ilgili bir başka iddia da çocuk konusu. 14 yıldır birlikte olan Prens Nikolaos ile Tatiana'nın defalarca tüp bebek tedavisi gördükleri halde bir türlü çocuk sahibi olamamasının ilişkiyi yıprattığı ileri sürülüyor.

