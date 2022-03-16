'Boşanacaklar' derken... Aşk yeniden alevlendi!

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Şarkıcı Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier’i modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı haberleriyle gündeme gelmiş, çift evleri ayırmıştı.

Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup, görüştüğü öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından Saraçoğlu yasak aşk iddialarına “Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?” sözleriyle tepki göstermişti.

İddiaları yalanlayan Deha Bilimlier ise 'eşimi seviyorum' demişti. Bir süre ayrı yaşayan Bilimlier çifti aralarındaki buzları eritti. Evliliklerine yeni bir şans veren çift önce Dubai'ye tatile gitti daha sonra birlikte poz verdi. Deha Bilimlier eşiyle çektirdiği bu fotoğrafı da kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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AŞK GALİP GELDİ!

Ünlü isimlerin giydikleri, yedikleri, aldıkları şeyler kadar aşk hayatları da merak ediliyor! Nikahla masasına taşınan ilişkiler kadar ayrılıkla sonuçlananlar da var... Bazıları ise son anda direkten dönüyor! Son olarak Aslı - Deha Bilimlier çifti büyük bir kriz yaşamıştı... Ama onlar ne ilk ne de son! İşte krizi atlatmayı başaran o isimler...

ALİŞAN - BUSE VAROL

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşıyordu.

Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili sorunları aştı. Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Alişan'ı etiketledi. Alişan da eşinin paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.

Daha sonra el ele poz veren ikili aralarındaki buzları eritti. Alişan 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.

DEMET ÖZDEMİR - OĞUZHAN KOÇ

Magazin dünyasının en çok konuşulan çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ocak ayında ayrılık kararı almıştı. Paris'te aşk tazeledikleri düşünülen çift tatil dönüşü ilişkiyi bitirmişti. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift birlikteliklerini nikah masasına taşımaya karar verdi.

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Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

Yaz aylarında nikah masasına oturmayı düşünen çift düğün hazırlıklarına da başladı.

KARABULUTLAR GİTTİ

Bensu Soral, Etiler’de bir stüdyoya girerken görüntülendi. Oyuncu, yakın zamanda çekimleri başlayacak bir dizinin provalarına yapacaklarını söyledi: “Dizi ile ilgili fazla bilgi veremiyorum. Çekimlerimiz yaklaştı. Tamamen bu işe odaklandık.” Soral, barıştığı eşi Hakan Baş’la evliliği hakkında “Evliliğimiz çok iyi gidiyor. Artık üzerimizde karabulutlar yok. Mutluyuz” açıklamasını yaptı.

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