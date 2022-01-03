Bensu Soral ve Hakan Baş'ın romantik kutlaması!

Bensu Soral-Hakan Baş
2021 yılını çalkantılarla geçiren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtardı. Yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı. Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.
Çağla Bostancı
2022’yi evinde ailesiyle karşılayan isimlerden biri de Çağla Bostancı oldu. Eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte evinde minik bir kutlama yapan Çağla Hanım, sevdikleriyle olmaktan mutluydu.
Nergis-Enis Pekuysal
İş dünyasının ünlü ismi Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal da evlerinde karşıladı yeni yılı. Pandemiden dolayı çocuklarıyla kutlama yapan çift, 2022 yılı için sağlık, sevgi, mutluluk ve hoşgörü diledi.
Ayça-Emir Tamer
Küçük çocuklu ailelerin tercihi, evde kutlama oldu. İş insanı Emir Tamer ve eşi Ayça Tamer, minik kızları Defne ile birlikte evlerinde keyifli bir akşam geçirdi.
Merve Oflaz Allan Hakko
Allan Hakko ve sevgilisi Merve Oflaz da ev kutlamasını tercih etti. Yakın dostlarıyla bir araya gelen çift, keyifli geçen kutlamanın ardından ertesi gün de evde “Matrix” serisinin yeni filmini izleyerek yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı.
Arzu-Ömer Sabancı
Cemiyetin ünlü çifti Arzu ve Ömer Sabancı, yeni yılı aileleriyle birlikte İstanbul’da kutladı. Oğulları Hacı, Hakan ve Kerem Sabancı ile poz veren çiftin çekirdek ailesi, gelinleri Nazlı Kayı Sabancı’nın da aralarına katılmasıyla büyüdü. Aile, sakin geçen kutlamanın ardından Cem Yılmaz’ın yeni şovunu izleyerek yeni yılı kahkahayla karşıladı.
Erdinç Acar
Genç işadamı Erdinç Acar, yılbaşını çocukları Aslan, Masal ve Mavi ile birlikte evde kutladı. Aile yemeğine geçtiğimiz yıl boşandığı çocuklarının annesi Hande Demir de eşlik etti.
Uludağ’da kutladılar
Yılbaşı tatilinin bu yıl hafta sonuna denk gelmesiyle birçok kişi yeni yılı küçük bir hafta sonu kaçamağı yaparak karşıladı. Uludağ, yine cemiyet ve iş dünyasının en sevilen destinasyonlarından oldu. Gülşah-Ender Alkoçlar, Bahar-Ozan Şer, Miray-Alican Ağaoğlu çiftleri kendi otellerinde konuklarını ağırlarken, yeni yılı çekirdek aileleriyle kutlama fırsatı da buldu.