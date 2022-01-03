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Bensu Soral ve Hakan Baş'ın romantik kutlaması!

#Bensu Soral#Mehmet Üstündağ#Hakan Baş
Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması
Mehmet Üstündağ

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu yıl pandemi nedeniyle yılbaşını ya evde ya da küçük gruplar halinde kutlamayı tercih etti. Yılbaşını kayak tatiline dönüştürmek isteyenlerin adresi ise Uludağ oldu.

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Bensu Soral-Hakan Baş

2021 yılını çalkantılarla geçiren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtardı. Yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı. Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması


Derin Mermerci

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yeni yılı annesi Ender Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile birlikte evinde karşıladı. Adet olduğu üzere yeni yılda bereket getirmesi için kapısının önünde nar patlatan Mermerci, günü Cem Yılmaz’ın dijital platformda yayına çıkan yeni gösterisini izleyerek bitirdi.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Çağla Bostancı

2022’yi evinde ailesiyle karşılayan isimlerden biri de Çağla Bostancı oldu. Eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte evinde minik bir kutlama yapan Çağla Hanım, sevdikleriyle olmaktan mutluydu.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması


Melis-Burak Hatipoğlu

Genç işadamı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hanım da evde kutlama yapan isimlerdendi. Çift, kızları Derin ve Defne ile birlikte yeni yılı evlerinin keyifli atmosferinde karşılamayı tercih etti.

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Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Nergis-Enis Pekuysal

İş dünyasının ünlü ismi Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal da evlerinde karşıladı yeni yılı. Pandemiden dolayı çocuklarıyla kutlama yapan çift, 2022 yılı için sağlık, sevgi, mutluluk ve hoşgörü diledi.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Ayça-Emir Tamer

Küçük çocuklu ailelerin tercihi, evde kutlama oldu. İş insanı Emir Tamer ve eşi Ayça Tamer, minik kızları Defne ile birlikte evlerinde keyifli bir akşam geçirdi.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Merve Oflaz Allan Hakko

Allan Hakko ve sevgilisi Merve Oflaz da ev kutlamasını tercih etti. Yakın dostlarıyla bir araya gelen çift, keyifli geçen kutlamanın ardından ertesi gün de evde “Matrix” serisinin yeni filmini izleyerek yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması


Esra Oflaz

Covid nedeniyle ailece zor günler geçiren Esra Oflaz, hâlâ tedbiri elden bırakmıyor. Yılbaşını evde kutlamayı tercih eden işkadını, yılbaşlarını “muhasebe yapmak için güzel bir gün” olarak değerlendirdiğini söyledi, kayıplarını, kazanımlarını masaya yatırdığını ve yeni yıl için dileklerde bulunduğunu anlattı.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

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Arzu-Ömer Sabancı

Cemiyetin ünlü çifti Arzu ve Ömer Sabancı, yeni yılı aileleriyle birlikte İstanbul’da kutladı. Oğulları Hacı, Hakan ve Kerem Sabancı ile poz veren çiftin çekirdek ailesi, gelinleri Nazlı Kayı Sabancı’nın da aralarına katılmasıyla büyüdü. Aile, sakin geçen kutlamanın ardından Cem Yılmaz’ın yeni şovunu izleyerek yeni yılı kahkahayla karşıladı.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Erdinç Acar

Genç işadamı Erdinç Acar, yılbaşını çocukları Aslan, Masal ve Mavi ile birlikte evde kutladı. Aile yemeğine geçtiğimiz yıl boşandığı çocuklarının annesi Hande Demir de eşlik etti.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

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Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması


Uludağ’da kutladılar
Yılbaşı tatilinin bu yıl hafta sonuna denk gelmesiyle birçok kişi yeni yılı küçük bir hafta sonu kaçamağı yaparak karşıladı. Uludağ, yine cemiyet ve iş dünyasının en sevilen destinasyonlarından oldu. Gülşah-Ender Alkoçlar, Bahar-Ozan Şer, Miray-Alican Ağaoğlu çiftleri kendi otellerinde konuklarını ağırlarken, yeni yılı çekirdek aileleriyle kutlama fırsatı da buldu.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Uludağ’a giden isimler arasında Gamze-Nedim Keçili çifti de vardı.

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması

Bensu Soral ve Hakan Başın romantik kutlaması


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#Bensu Soral#Mehmet Üstündağ#Hakan Baş

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