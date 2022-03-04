'Bizi bize bırakın' demiştik... Alişan ve Buse Varol el ele!

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2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşıyordu.

Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili sorunları aştı. Geçtiğimiz gün Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Alişan'ı etiketledi. Alişan da eşinin paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.

Varol, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden Alişan ile birlikte fotoğrafını "Çocuklar uykuya biz dışarı" notuyla paylaştı. Nazar boncuğu emojisiyle de Alişan'ı etiketledi.

'BİZİ BİZE BIRAKIN'

Dün akşam bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenen çift zor günleri geride bıraktı. Açıklama yapmaktan kaçınan ikili 'her şey yolunda' mesajı verdi.

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Buse Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken Alişan, 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.