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İhanetin fotoğrafını kim sildi? Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier arasında neler oldu?

#Gülşah Saraçoğlu#Deha Bilimlier#Demet Akalın
İhanetin fotoğrafını kim sildi Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier arasında neler oldu

Deha Bilimlier’in sahne aldığı mekânda kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu’yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım” açıklamasını yapmıştı. Bu çok konuşulan olayı Kelebek yazarı Orkun Ün yazdı...

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Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier hakkında çıkan ‘aşk’ söylentileri sonrasında cumartesi günü ufak bir yazı yazmıştım.

3 gün içinde bu işlerden anlayan, hatta olaya belki de şahit olan bazı kişilerden mesajlar aldım.

Can sıkıcı ama anlatılanların hepsi tek bir noktaya çıkıyordu:

İhanetin fotoğrafını kim sildi Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier arasında neler oldu

Deha ile Gülşah bir mekanda çok samimi şekilde görüntülenmişler ve nasıl olduysa o görüntü yok olmuş...

Aslında ‘yok olmanın’ nasıl gerçekleştiğini de biliyoruz.

O görüntüyü çeken kişi, Deha ile Gülşah’ın ricalarını kırmamış ve ‘ücreti’ karşılığında silmiş çektiği kareleri.

Benzer bir durumu geçtiğimiz aylarda da gördük.

Bir restoranda yakalanan iki ünlü isim, onları görüntüleyen ‘genç magazincilere’ para ödeyerek videonun silinmesini sağlamıştı.

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Ama o olayda iki taraf da bekardı. Bunda ise evli bir taraf, ihanete uğrayan bir kadın var.

Üstelik ihanete ortak olan kişi, o kadının arkadaşı!

Gözden Kaçmasın

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#Gülşah Saraçoğlu#Deha Bilimlier#Demet Akalın

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