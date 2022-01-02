"Deha Bilimlier eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattı" iddiasına Demet Akalın'dan şaşırtan yorum

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi avukat Aslı Bilimlier'i, sahnesinde kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. , Bu haberlere ateş püsküren Bilimlier, "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" demişti.
İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM
Daha Bilimlier ve Aslı Bilimlier'in yakın arkadaşı Demet Akalın'da ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi: "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyardım"