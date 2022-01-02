"Deha Bilimlier eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattı" iddiasına Demet Akalın'dan şaşırtan yorum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Şampiyona yolunda feci kaza: Antrenör öldü, çok sayıda sporcu yaralıŞampiyona yolunda feci kaza: Antrenör öldü, çok sayıda sporcu yaralı#Amasya
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Büyük mağduriyet yaşayabilirsinizMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz#Otomobil
Acun Ilıcalıdan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeğiAcun Ilıcalı'dan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeği#Acun Ilıcalı
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Demet Akalın: Geçen sene iki tarafı da uyarmıştımDemet Akalın: Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım#Gülşah Saraçoğlu
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

"Deha Bilimlier eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattı" iddiasına Demet Akalın'dan şaşırtan yorum

#Gülşah Saraçoğlu#Deha Bilimlier#Demet Akalın
Deha Bilimlier eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattı iddiasına Demet Akalından şaşırtan yorum

Deha Bilimlier'in eşi avukat Aslı Bilimlier'i, sahnesinde kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu, iddialarını yalanlamıştı. İki tarafın yakın arkadaş olan Demet Akalın'ın son açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Haberin Devamı

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi avukat Aslı Bilimlier'i, sahnesinde kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. , Bu haberlere ateş püsküren Bilimlier, "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" demişti.

Deha Bilimlier eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattı iddiasına Demet Akalından şaşırtan yorum

YALAN HABER
Modacı Gülşah Saraçoğlu ise, "Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar" demişti.

İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM
Daha Bilimlier ve Aslı Bilimlier'in yakın arkadaşı Demet Akalın'da ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi: "Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyardım"

Deha Bilimlier eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattı iddiasına Demet Akalından şaşırtan yorum

Gözden Kaçmasın

Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlieri Gülşah Saraçoğluyla mı aldattı Açıklama geldiDeha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu'yla mı aldattı? Açıklama geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülşah Saraçoğlu#Deha Bilimlier#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell