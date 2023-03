'Yasa dışı' büyük kalçam yüzünden neredeyse ölüyordum'

Haberin Devamı

DAHA ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İSTEMİŞTİ

Ama pırıltılı dünyanın bazı mensupları, fiziksel görünümlerini değiştirmeye çok erken yaşta başlıyor. Bugün artık 30'lu, hatta 40'lı yaşlarını sürdüren birçok ünlünün itirafına göre bütün bunlara daha 20 yaşlarına bile gelmeden başlayanlar çok. Öte yandan daha güzel görünmek amacıyla yaptırılan bu müdahaleler bazen tam tersi sonuçlara yol açabiliyor. Hatta o insanları, ölümün kıyısına kadar bile getirebiliyor.

İşte böyle bir itiraf, TV ekranlarının tanınan yüzlerinden birinden geldi. Yıllar sonra açıkladığına göre kalçasını büyütmek amacıyla yaptırdığı yasadışı enjeksiyon yüzünden neredeyse ölüyordu bu ünlü.

YASA DIŞI KALÇA ENJEKSİYONU YÜZÜNDEN ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Bu itirafta bulunan kişi bir dönem "Kardashian Jenner ailesinin gelini" olarak bilinen reality şov yıldızı Black Chyna'dan başkası değil. Ailenin tek oğluRob Kardashian ile ilişkisini olaylı bir şekilde hatta neredeyse tüm aileyle mahkemelik olarak bitiren Chyna, 19 yaşındayken kalçasına yaptırdığı enjeksiyon yüzünden ölümün kıyısından döndüğünü anlattı.

Access Hollywood'a konuşan 34 yaşındaki Blac Chyna, kalçasına bu enjeksiyonu yapan kişi hakkında "Sıradan bir insandı" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptıkları her neyse, o maddeyi size enjekte ediyorlar. Ama asla 'Hey, biliyorsun, belki de ölebilirsin' demiyorlar."





KOMPLİKASYONLAR YÜZÜNDEN ZOR ZAMANLAR YAŞADI

Gerçek adı Angela White olan ve eski sevgilisi Rob Kardashian ile birlikte kamera karşısına geçtiği Rob&Chyna adlı reality şovla tanınan Chyna, bu enjeksiyon nedeniyle korkunç komplikasyonlar yaşadığını sözlerine ekledi. Kalçasının, enjekte edilen madde yüzünden iltihaplandığını anlatan TV yıldızı, çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Fakat Blac Chyna'nın anlattığına göre bu kötü deneyim onun için bir ders oldu. Bugüne kadar yaptırdığı bütün enjeksiyonları, silikon ve protezleri olabildiğince vücudundan çıkarttığını belirtti.

ÇOK DAHA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞMADIĞI İÇİN ÇOK ŞANSLI: Chyna'nın kalçasındaki enjeksiyonu tam 8 saatte çıkaran cerrahş onun lire de şanslı olduğunu belirtti.



Bu da Chyna'nın anlattığı kadar kolaylıkla olmadı. TV yıldızını, başına bunca dert açan kalça enjeksiyonundan kurtaran uzman Doktor David Matlock, bunun için tam sekiz saat uğraştı. Operasyonun ardından da "Chyna, çok daha ciddi komplikasyonlarla karşılaşmadığı için çok şanslı" diyerek durumu özetledi.

KENDİSİYLE İLGİLİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Blac Chyna, silikonlarını çıkardıktan sonra kilosunun da azaldığını anlattı. Hatta artık kendini, yeni bir insan gibi hissettiğini sözlerine ekledi. Duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Güzelliği görüyorum, bilgeliği görüyorum ve kendimi görüyorum. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum."

Bu arada her ne kadar Blac Chyna, geçen yılın mayıs ayından bu yana bu tür estetik müdahalelere karşı olsa da hayatı boyunca yaptırmadığı operasyon kalmadı. Tam beş kez göğüs büyütme operasyonu geçirdi. Üç kez vücudundan yağ aldırdı. Sayısını kendisinin bile unuttuğu kadar da yüz kaldırma operasyonu uygulattı.

Eski sevgilisi Tyga'dan 10 yaşında King Cairo adlı bir oğlu ve Rob Kardashian'dan da 6 yaşında Dream adında bir kızı olan Blac Chyna, kendisiyle ilgili bugüne kadar alıştığı her ayrıntıyı değiştirdiğini söyledi. Bunu da "hayatını değiştirme yolculuğu" olarak tanımladı.

KARDASHIAN- JENNER AİLESİNE AÇTIĞI DAVADA ŞOK YAŞANMIŞTI

Blac Chyna, geçen yıl bu zamanlarda eski sevgilisi Rob Kardashian'ın ailesi aleyhine açtığı davayla gündeme gelmişti. Hatta bu davanın jüri seçiminde tüm Kardashian- Jenner ailesinin başından aşağıya kaynar sular dökülmesine neden olan bir olay yaşanmıştı.

Blac Chyna'nın, Kardashian ailesine karşı açtığı 108 milyon dolarlık davanın jüri seçimi sırasında Kardashian- Jenner ailesinin avukatı Michael Rhodes, jüri adaylarına, ailenin kamera karşısına geçtiği reality şovla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz fikirleri olup olmadığını sordu.

Bu soru üzerine adı belirtilmeyen, 50- 60 yaş aralığındaki bir jüri adayı "Keeping Up With The Kardashians'ı televizyonda hiç izlemedim. Ama Kim Kardashian'ın seks kasedini izledim. Bu yüzden de bu davada tarafsız olabileceğimi sanmıyorum" diye yanıt verdi. Kardashian ailesinin de tanık olduğu bu konuşma sırasında diğer jüri adayları gülüşmeye başladı. Bu durum da Kardashian- Jenner ailesinin salondaki üyelerini rahatsız etti. Khloe Kardashian, ablası Kim'in saçlarını düzelterek onu rahatlatmaya çalıştı.





DAVAYI KAYBETTİ

Blac Chyna, söz konusu davayı tüm ailenin kendisine şiddet uyguladığı ve darp ettiği iddiasıyla açtı. Ayrıca aileyi uğradığı maddi kayıptan da sorumlu tutmuştu. Chyna'nın iddiaları bununla da sınırlı değildi. Rob Kardashian ile ilişkisinden 5 yaşında Dream adında bir kızı olan Chyna, eski sevgilisini de kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Chyna ve Rob Kardashian, bir TV kanalı için Rob &Chyna adlı bir reality şov hazırlıyordu.

Blac Chyna, Kardashian- Jenner ailesinin, bu programı da çeşitli ayak oyunlarıyla yayından kaldırttıklarını ileri sürüyor. Chyna, Kardashian- Jenner ailesinden hem şu andaki hem de gelecekteki maddi zararlarını tazmin etmelerini istiyordu. Fakat duruşmaların sonucunda Chyna, gösteri dünyasının en güçlü ailesine karşı açtığı bu davayı kaybetti.