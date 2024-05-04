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Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor

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#Brooke Shields#Chris Henchy#Çocuk Yaşta Ünlü Olan Yıldızlar
Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:57

Annesi o daha dünyaya gelmeden önce hayat yolunu çizmişti. Kendisi çok istemiş, yapamamıştı ama kızı başaracaktı. Ünlü bir yıldız olacaktı. Gerçekten de öyle oldu. Önce bebekliğinde bir reklam filminde oynadı. Ardından dünya onu daha küçücük bir çocukken kamera karşısına geçtiği filmle tanıdı. Her şeyin ötesinde öyle güzeldi ki bu filmin ardından yapımcılar peşinden koşmaya başladı.

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Gerçekten de annesinin hayal ettiği gibi dünya çapında bir yıldız olması fazla zaman almadı. Büyüdükçe güzelleşti, güzelleştikçe oynadığı filmlerin sayısı da arttı onun şöhreti de.

Bütün bu süreçte ise yanında hep menajerliğini de üstlenen annesi vardı. İerleyen yıllarda annesinin kötü alışkanlıkları ve baskıcı kişiliği yüzünden hayatı zaman zaman zindana döndü.

Annesinin ölümünün üzerinden yıllar geçti ama onunla hesaplaşması, ona yönelik yaşadığı duygu karmaşası bitmek bilmedi.

Tabii bu arada kendisi de başarısız bir evliliğin ardından ikinci denemede mutluluğu buldu ve iki çocuk annesi oldu.

Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor

Söylediğine ve dışarıdan görünene bakılırsa da iki genç kızıyla ilişkisi kendi annesiyle kurduğu ilişkiden çok farklı.

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Ama bir noktada o da bütün anneler gibi ne kadar büyürlerse büyüsünler çocuklarını hala "birer bebek" gibi görüyor.

Zaten yaptığı bu itiraf da bunun bir göstergesi: Kocam yokken iki kızım da benimle aynı yatakta uyuyor!

Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor


BÜYÜK KIZI 20 YAŞINDA, KÜÇÜĞÜ DE 18 YAŞINA GİRDİ
Onu tanıyanlar Brooke Shields'tan söz ettiğimizi çoktan anladı.

Yapımcı Chris Henchy ile mutlu bir evliliği olan 58 yaşındaki Brooke Shields'ın 20 ve 18 yaşlarında iki tane kızı bulunuyor. Büyük kızı Rowan 20, küçügü Grier ise 18 yaşında.

Kendi annesi Teri'nin yaptığı gibi onlara baskıcı davranmamak, hayat yollarını bulmalarında destek olmak isteyen Shields, iki kızıyla da arkadaş gibi.

Jess Cagle'nin sunduğu sohbet programına konuk olan Brooke Shields, orada kızlarıyla ilişkisine dair ilginç açıklamalar yaptı. Kocası Chris işleri nedeniyle evden uzakta olduğunda Rowan ile Grier'ın kendisiyle beraber yattıklarını anlattı.

Shields "Küçük kızım bile artık 18 yaşına geldi. Ama biliyor musunuz kocam iş nedeniyle evden uzakta olduğunda ikisi de hala benim yatağımda uyuyor" dedi.

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'ONLAR BENİM BEBEĞİM... HEP ÖYLE KALACAKLAR'
Shields, kızlarıyla ilişkisi hakkında biraz daha ipucu verdi programda: "Hala birlikte romantik komediler izliyoruz. Onlar benim bebeklerim ve bu durum asla değişmeyecek."

Güzel oyuncunun Chris Henchy ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rowan, iki yıl önce yüksek öğrenim için "yuvadan uçtu."

Shields onun kendi arabasına binip gittiği gün sosyal medya paylaşımı yapmış ve ağlayarak kızının artık büyüdüğünü, kendi hayatını kurmak için evden ayrıldığını anlatmıştı.

Kızının bir yetişkin olmasına sevinse de yine de ondan ayrı kalmanın kendisini ne kadar üzdüğünü ifade etmişti güzel oyuncu.

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Yakında küçük kızının da aynı yolu izleyeceğini belirten Shields "Onların gideceği düşüncesini kafamdan atmaya çalışıyorum, bundan kaçınıyorum. İnsanlar bana çocuklar evden gidince rahatlayacağımı söylüyor. Ama ben böyle görmüyorum" diye anlattı duygularını.

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Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor


Brooke Shields ile Chris Henchy'nin büyük kızı Rowan (annesinin yanında)  gazeteci olmak üzere eğitim görüyor. Küçük kızı Grier ise annesinin izinden gidip gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Model olma yolunda ilerleyen Grier'in en büyük destekçisi de annesi ve babası.

Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor

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BÜYÜK KIZINI DOĞURDUKTAN SONRA CANINA KIYMAK İSTEDİ 
Brooke Shields, şu anda iki kızıyla arkadaş gibi ancak ilk kez anne olduğunda depresyona girip kızı Rowan'ı kucağına bile almak istemediğini söylemişti.

Bunun nedeni ise bazı kadınların karşılaştığı doğum sonrası depresyonu. Hatta Shields bu konuda bir kitap bile kaleme aldı.

2005 yılında yayınlanan Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlı kitapta hayatının bu kısmını ayrıntısıyla anlattı.

İlk kızının dünyaya gelmesinden sonra, kendini yaşadıkları dördüncü kattaki apartman dairesinden atmayı düşünmüş Shields. Kızının, yanında kendisi olmadan daha mutlu yaşayabileceğine inanıyormuş çünkü.

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O dönemi kitabında şu satırlarla anlatıyor: "Gerçekten de artık yaşamak istemiyordum. Sonunda güzel bir kız bebeğim olmuştu ama ben ona bakamıyordum bile. Onu kucağıma alamıyordum, ona şarkı söyleyemiyordum, ona gülümseyemiyordum. Bütün istediğim yok olmak ve ölmekti."

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ZORLUKLA HAMİLE KALMIŞTI
Brooke Shields, konuk olduğu bir podcast yayınında kızı Rowan'ın dünyaya gelmesi öncesinde ve sonrasında yaşadığı zorlukları bir kez daha anlattı.

Hamile kalmasının zor olduğunu, doğum sırasında bazı komplikasyonlarla karşılaştığını belirtip "Bütün bunlar beni bitkin düşürdü, tükenmiş hissettirdi" dedi. Bu durumun büyük kızı Rowan'ın dünyaya gelmesinden sonraki birkaç ayda devam ettiğini ekledi.

İlk bebeğini dünyaya getirmeden önce tam yedi kez başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek tedavisi gördüğünü belirtti Shields. Doğum yaparken çok fazla kan kaybettiğini bütün bunların da kendisi için bir tür travma etkisi yarattığını gizlemedi: "Çok fazla travma vardı. Bebeğimle birlikte eve gittiğimde onunla ne yapacağımı bilmiyordum."

O zor süreci şu sözlerle anlattı Shields "Tükenmiştim ve hormonlarım tamamen dengesiz bir hale gelmişti. Bunu kimse bilmiyordu. Kendi düşüncelerimi bile anlayamıyordum. En kötüsü de buydu."

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'DAHA ÖNCE BİR BEBEĞİ KUCAĞINA BİLE ALMAMIŞTI'
Shields'ın anlattığına göre sonunda kocası Henchy bebeğin bakımı konusunda ona destek olmaya başladı. O süreci de şu sözlerle anlattı Shields "Chris hemen baba konumuna geçti. Daha önce bir bebeği kucağına bile almamıştı ama şimdi kızımıza bakıyordu. "

Anlattığına göre Brooke Shields, doktorunun önerisiyle bir süre önce bıraktığı antidepresanları tekrar kullanarak yavaş yavaş hayata döndü. Bir süre sonra da kızının ve kocasının yanında olmak istediğini hissetti. Bu zor süreci atlattıktan sadece üç yıl sonra bu kez küçük kızı Grier'i dünyaya getirdi.

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Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor

KIZLARININ EN BÜYÜK KORUYUCUSU
Brooke Shields, kendisi küçücük bir bebekken annesi tarafından kameralar önüne kelimenin tam anlamıyla itilmişti.

Onun bu gayretleriyle modern çağların en başarılı çocuk yıldızları arasında yerini aldı. Ama tabii ki bunun bedeli kolay ödenmedi. Belki de bu yüzden iki kızını gösteri dünyasının çekiciliğinden hep korumaya çalıştı.

Zaten sonuç olarak büyük kızı Rowan bu dünyanın uzağında bambaşka bir yol çizmeye karar verdi kendisi için. 2021 yılında liseden mezun olduktan sonra Kuzey Carolina'da Wake Forest Üniversitesine başladı.

Kardeşi Grier ise görünüşe göre gösteri dünyasında bir kariyer yapmakta karar kıldı. Modellik konusunda ilk adımlarını annesinin desteğiyle çoktan atmaya başladı bile.

Shields, her ne kadar iki yıl önce büyük kızı üniversiteye gitmek için evden ayrıldığında ardından gözyaşı dökse de iki kızıyla "arkadaş gibi" bir ilişki sürdürüyor.

Kendi annesi Teri ile yaşadığından çok farklı hem de. Kızlarını herhangi bir konuda zorlamıyor, kendi yarım kalan hayallerini onların üzerinden gerçekleştirmeye çalışmıyor.

Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor

Bir dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşanan Shields, 2001 yılında hayatını birleştirdiği Chris Henchy ile aradığı mutluluğu ve huzuru buldu.

Biri 18, diğeri 20 yaşında... Kızlarım hala benimle birlikte yatıyor

Brooke Shields'in annesi Teri ile inişli çıkışlı bir ilişkisi oldu.

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#Brooke Shields#Chris Henchy#Çocuk Yaşta Ünlü Olan Yıldızlar

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