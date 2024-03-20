Tüm meslek hayatı güzelliği üzerine kuruluydu... Annem olmasa bu piyasada beni 'yerlerdi'

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Çocukluk yıllarından bu yana kamera karşısında olan bu ünlü, kariyerini de gerçeği söylemek gerekirse güzel görüntüsü üzerine inşa etti.

Bütün bunlar olup biterken, o 1970'li ve 80'li yıllarda çağının en güzeli olarak anılırken arkasında hiç değişmeyen, ölene kadar onu yalnız bırakmayan biri vardı: Annesi!

Haydi biraz daha açık söyleyelim.... Çok küçük yaşta neredeyse bebekken kamera karşısına geçtiği göz önüne alınırsa bu yıldız, annesinin hayalini gerçekleştirdi.

Çocukluğunu, gençliğini, yetişkinliğinin bir bölümünü hep annesi yönlendirdi. Bir dönem bu yüzden zorluklar yaşadığını anlatsa da artık orta yaşlı bir kadın olara itiraf ettiğine göre Hollywood gibi insanların kolayca "kaybolup gittiği" bir ortamda hala ayakta kalmasını da annesine borçlu.

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KARİYERİNİ VE HAYATINI ANNESİ YÖNLENDİRDİ

Onunla ilgili bu güzellik tanımından, annesiyle ilişkisinden yola çıkarak hayranları bu ünlünün kim olduğunu da anladı zaten: Elbette Brooke Shields.

Bugün 58 yaşında iki genç kız annesi bir yetişkin olan Shields, annesiyle olan karmaşık ilişkisi konusunda biraz daha ipucu verdi katıldığı bir etkinlikte.

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen bir panele katıldı Shields. "Bariyerleri Yıkmak, Anlatıları Şekillendirmek: Kadınlar Ekranda ve Ekran Dışında Nasıl Liderlik Ediyor" konulu panelde, çocuk yaşta başlayan Hollywood kariyerine, o pırıltılı dünyanın "karanlık" yanına değindi.

Aslında Brooke Shields o panelde daha önce de ifade ettiği bazı konulara parmak bastı. Hollywood'a adım attığı ilk anda bir cinsel obje olarak görüldüğünü anlattı.

'HOLLYWOOD'UN TEMELİ GENÇ KUŞAKLARI YEMEKTİR'

Yıllarca emek harcadığı hala da çalışmayı sürdürdüğü Hollywood'a da net bir eleştiride bulundu: "Hollywood'un hedefi genç kuşaklarını yemektir!"

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Sinema sanatı söz konusu olduğunda bu durumun en çok ABD'de ve elbette Hollywood'da geçerli olduğunu anlattı Brooke Shields.

Kendi durumunu da şöyle anlattı: " Ben bütün bunların tam merkezindeydim. Yaptığım işle de bir anlamda bunun tanıtımını yapıyordum:"

Henüz bir bebekken kamera karşısına geçtiği şampuan reklamı filmiyle erkenden kariyerine başlayan Brooke Shields, 11 yaşındayken de küçük bir hayat kadınını canlandırdığı 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinemaya adım attı.

HASSAS DÖNEMİ ANNESİ SAYESİNDE AZ HASARLA ATLATTI

Kendi hayat ve kariyer serüvenini konu alan Pretty Baby: Brooke Shields adlı belgeselde bu konuya değinen Shields, Louis Malle'in imzasını taşıyan o filme gönderme yaparak "Bugün olsa bu filmde çocuk istismarı yapıldığı konuşulurdu" demişti.

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Böylesine tehlikeli bir yoldan ilerleyen ama birçok meslektaşından daha az hasarla bu dönemi atlatan Brooke Shields o panelde en büyük şansının annesi olduğunu anlattı.

Bu konuyu şöyle ifade etti Brooke Shields "Ben şanslıydım ki çok güçlü bir kadın olan annem beni sarıp sarmaladı. Ben asla Hollywood'a taşınmadım. Her zaman normal bir okula gittim."

Shields'in söylediğine göre sadece annesi değil etrafında kendisini koruyan cesaretlendiren başka insanlar da vardı. Bu yüzden de Hollywood'un her zaman yarattığı türden bir istatistiğe dönüşmedi.

Güzel oyuncu o panelde "Hollywood'un temeli, genç kuşaklarını yemek üzerine kuruludur" diye sert bir eleştiri de yöneltti.

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KİMİ ZAMAN GERİLİM YAŞASALAR DA ANNESİ HEP YANINDAYDI

Brooke Shields'ı, kamera karşısında bir kariyere yönlendiren kişi annesi Teri oldu. Henüz 11 aylık bir bebek olan kızını bir reklam filmi seçmelerine götüren ve bu şekilde kariyer yolunu çizen Teri, o zamandan başlayarak 20'li yaşlarına kadar Brooke Shields'in menajerliğini üstlendi.

Brooke Shields'in babasıyla ayrıldıktan sonra tek kızını dünyaya getiren Teri, küçücük yaştaki güzel kızını fiziğini sergileyeceği rollerde oynattığı için ağır eleştirilerle de karşılaştı.

Shields'ın karmaşık bir "sevgi- nefret" ilişkisi sürdürdüğü annesi Teri, uzun bir hastalığın ardından 2012 yılında 79 yaşında hayata veda etti.

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HOLLYWOOD'DA 40'INDAN SONRA KADIN OYUNCUYA BAKIŞ DEĞİŞİYOR

Brooke Shields konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Hollywood'da yaş alan kadın oyunculara yaklaşmı da masaya yatırdı.

"58 yaşına geldiğinizde Hollywood için yaşlı sayılırsınız. Ama henüz büyükanne rolü oynayacak durumda da değilsinizdir" diye konuştu ünlü oyuncu.

Elbette bu durum Shields için de geçerli oldu. Fakat bu konuda kızıp küsmek yerine başka bir yol izledi anlattığına göre.

"Benim tepkim kızmak yerine 40 yaş üstü kadın oyunculara değer veren, yaşam deneyimini takdir eden yapımcıları bulup ortaya çıkarmak oldu" diye konuştu.

KARİYERİ BİR BELGESELE KONU OLMUŞTU

Yıllar yılı güzelliğin simgesi olarak görülen Brooke Shields, "Benim tüm kariyerim güzellik üzerine kuruldu. Yaşlandıkça daha takdir edilen mesajlar veren biri olarak görülmek istiyorum. Güzelliğin bir tür sağlıklı yaşam olarak algılanmasını istiyorum" dedi.

Ünlü oyuncu bu konudaki söylemi de algıyı da değiştirip her çağın güzellikleri olduğunu herkese anlatmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Brooke Shields, geçen yıl çok konuşulan Pretty Baby adlı belgeselde o zamana kadar kendine sakladığı birçok sırrını paylaştı.

Bunlardan biri de üniversiteyi bitirdikten sonra döndüğü Hollywood'a dönmek amacıyla buluştuğu bir yapımcının tacizine uğradığını anlattı.

Bunu ilk kez itiraf eden Shields, neden " #metoo hareketi sırasında sessiz kaldığını da anlattı. Shields, bu konuda Hollywood Reporter'a verdiği röportajda "Aslında bunu belgeselde anlatıp anlatmayacağımı bilmiyordum, bu konuda bir fikrim yoktu. Ama konuşmak için doğru zaman olduğunu fark ettim" diye konuştu.