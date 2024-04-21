Daha onu doğurmadan planını yapmıştı... Alkolik annem beni insanlara eğlencelik etti

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Ama madalyonun bir de diğer yanı var... Orası biraz karanlık işte... Çünkü o ünlülerin hayatları da öyle göründüğü gibi değil. Kapalı kapılar ardında nice gözyaşı, nice üzüntü, nice ruhsal sorun var.

Zaten özellikle belli bir yaşa gelmiş olan ünlüler de zaman zaman hayatlarının bu yanı hakkında bazı açıklamalar yapıyor.

İşte bunlardan biri de 1980'li ve 90'lı yıllara eşi benzeri olmayan güzelliğiyle damgasını vuran Brooke Shields.

'HAYATIMIN EN ZARARLI YANI ALKOLİK BİR ANNEYİ SEVMEKTİ'

Daha çocuk yaşta sanki özenle yaratılmış bir tabloyu andıran fiziksel görüntüsüyle kariyerine başlayan Shields, bugün 58 yaşında iki genç kız annesi. Mutlu bir evliliği var ve geçen yıllara rağmen kariyerini de sürdürüyor.

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Ama bu duruma gelmesi hiç kolay olmadı. Kelimenin tam anlamıyla annesinin bir "proje çocuk" olarak yetiştirdiği ve kariyer planı yaptığı Shields, gençlik yıllarında yaşadığı açmazları da konuk olduğu programlarda ya da verdiği röportajlarda anlatıyor.

Aslına bakılırsa güzel oyuncunun annesi Teri ile yıllar boyu yaşadığı gerilim gençlik döneminde de konuşuluyordu.

Shields, ünlü programcı Oprah Winfrey'in geçen hafta yayınlanan online programında da bu konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Brooke Shields'ın Oprah'ın karşısında sarf ettiği sözler onun çocukluk ve gençlik yıllarının bir özeti aslında: "Yaptığım hiçbir şeyin onu durduramayacağını anlamam yaklaşık 30 yılımı aldı. Hayatımın en zarar verici yanı alkolik bir anneyi sevmek ve onun tarafından sevilmekti."

'ALKOLİK ANNEM BENİ BAŞKA İNSANLAR İÇİN BİR EĞLENCELİK HALİNE GETİRDİ'

Shields; programda otobiyografisinde de değindiği bir ayrıntıdan söz etti. Kendisini, insanların sevgisini ve ilgisini çekmek için türlü şirinlikler yapan bir Golden Retriever cinsi evcil köpeğe benzetti.

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"Her zaman önünüze bir oyuncak topun atılmasını bekliyorsunuz. Hep tetikte oluyorsunuz. Bir alkoliği sevmek gerçekten zor" diye konuştu ünlü oyuncu.

Sözün bu kısmında gözleri dolarak "Çocukken anlamadığınız şey bir kişinin, diğer bir kişinin bağımlılığını önleyemeyeceğidir" dedi.

Brooke Shields, gençlik yıllarında verdiği her röportajda annesinin kendisini yalnız bırakmadığını, hep onunla birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

Güzel oyuncu durumu "Alkolik annem beni diğer insanları memnun etmesi gereken bir eğlencelik haline getirdi" diye özetledi.

HEP ZORLU BİR İLİŞKİLERİ OLDU

Shields, daha önce konuk olduğu Drew Barrymore'un programında da "Annem bana aşıktı" demişti. Annesi Teri'nin bütün hayatını kızına yani kendisine adadığını, hatta bu yüzden kimseyle romantik bir ilişki bile yaşamadığını anlatmıştı.

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Brooke Shields'in annesi Teri ile ilişkisi başından beri çalkantılıydı. Daha bir bebekken güze kızının kariyer yolunu kendi kafasında çizen Teri, hayatı boyunca da o yoldan sapmadı.

Brooke'un henüz ir kaç aylık olduğu sırada bir şampuan reklamında oynamasını sağladı. Sonra da onun hayatını ve kariyerini hep kendi istediği gibi şekillendirdi.

Çocuk yaşta ona şöhreti getiren Pretty Baby adlı filmde oynadı Shields. O yapımda küçük biri hayat kadınının, bekareti para karşılığında satılan kızını canlandırdı.

O filmde senaryo gereği babası yaşındaki oyuncuyla öpüşmek zorunda kaldı. Çekimlerde de annesi yanındaydı.

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SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNESİNE KARŞI GELDİ

Teri Shields, hayatı boyunca kızı Brooke'tan hiç ayrılmadı ve onu kontrol altında tuttu. Brooke da annesi hayata veda edinceye kadar onun isteklerine boyun eğdi.

Öyle ki kızının kiminle evleneceğine bile karıştı. Fakat işin o noktasında Brooke Shields ilk evliliğini dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yaparken annesine karşı geldi.

Bu durum onun için bir ilkti. Zaten söylediğine göre de onun sayesinde baskıcı annesine eskisi kadar boyun eğmeyi bıraktı.

Brooke Shields'in ilk evliliği boşanmayla sonuçlandı. Ama 2001 yılında evlendiği Chris Henchy ile mutluluğu buldu.

Bu evlilikten 20 yaşında Rowan Francis, 18 yaşında Grier Hammond adında iki tane kız çocuk sahibi oldu.

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Shields ikinci evliliğinde aradığı mutluluğu buldu. Chris Henchy ile kurduğu yuvasında Rowan Frances (en sağda) ve Grier Hammond (en solda) adında iki tane kızı oldu.

YİNE DE ANNESİ HAKKINDA GÜZEL SÖZLER DE SÖYLÜYOR

Brooke Shields'in annesi Teri ise 2012 yılında hayata veda etti. Fakat Shields arada sırada annesiyle ilgili olumsuz cümleler kursa da genel olarak onun yaptıklarını çok da acımasızca eleştirmiyor.

Geçtiğimiz ay konuk olduğu bir röportajda "Hollywood, genç kuşaklarını "yemek" üzerine kurulu bir sektör. Eğer annem olmasaydı bu piyasada aynı durum benim de başıma gelirdi" diyecek kadar artık hayatta olmayan annesine olan saygısını gösterdi.

Shields, küçük kızı Grier'ın iki gün önceki doğum günü şerefine onunla ilgili bir dizi paylaşım yaptı. Büyük kızı yüksek öğrenimine devam eden Shields'ın küçük kızı ise model olarak kariyer yapmaya başladı.