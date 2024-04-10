Bir zamanlar en cesur rollerde oynardı... Şimdi otobüste görseniz yer verirsiniz: Kime acımış ki geçen yıllar!

Güncelleme Tarihi:
Üstelik bu durum maddi açıdan her tür imkana sahip olan zengin ve ünlü insanlar için de geçerli. Kısacası, fiziksel görüntüleriyle kendi dönemlerine damga vuran o ünlüler de hayatın bu gerçeğinden nasibini alacak. Bundan kaçış yok.
İşte bunun son örneklerinden birini de 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü bir oyuncu sergiledi.
Aslına bakılırsa çağımıza göre erken sayılacak bir yaşta yani 69 yaşında bastonunun yardımıyla güçlükle yürürken objektiflere takıldı bu ünlü oyuncu.
İlk bakışta onun bir zamanlar Hollywood'un en ünlü ve göz alıcı yıldızlarından biri olduğuna inanmak güç olsa da durum buydu.
Tepeden tırnağa siyahlar içinde olan ünlü oyuncu, yaşı gereği epey de kilo almıştı. Yaşıtı olan milyonlarca kişi gibi kendi halinde bir görüntü sergileyen oyuncu, elinde bastonuyla yürüyüp gitti.
Ama sonuç olarak onun kim olduğunu bilen paparazzi ordusu hemen objektiflerini yöneltip ünlü yıldızın o anlarını görüntüledi.
BİR DÖNEMİN EN PARLAK YILDIZIYDI
New York sokaklarında ilk bakışta kim olduğu anlaşılmayacak şekilde yürüyen bu ünlü bir dönem sinema dünyasına damgasını vuran Kathleen Turner'ın ta kendisiydi...
1980 ve 1990'lı yıllarda kamera karşısına geçtiği unutulmaz filmlerle tanınan Turner, Chinatown'daki gezintisi sırasında görüntülendi.
Gri bir kazak, siyah pantolon, siyah palto ve aynı renk rahat ayakkabılar giyen Turner, elindeki bastonun yardımıyla zorlukla yürüyordu.
Kathleen Turner bundan beş ay önce Bradley Cooper'ın iddialı projesi Maestro'nun NewYork'taki gösterimine katılmıştı. O sırada geçtiğimiz gün olduğundan daha rahat bir görüntü sergiliyordu sağlık açısından.
Oyuncu, o zamandan bu yana da pek ortada görünmemişti.
Kathleen Turner, New York'taki Çin Mahallesi'nde görüntülendi. Oyuncunun yürümekte zorluk çektiği dikkatlerden kaçmadı.
1980'LER VE 90'LAR EN PARLAK YILLARIYDI
Turner, kariyerinin zirvesini 1980'lerde yaşamıştı. Başrolünü William Hurt ile paylaştığı Body Heat adlı filmle bir anda yıldızını parlatmıştı.
Daha sonra da Prizziler'in Onuru (Prizzi's Honor) Kazara Turist (Accidental Tourist) gibi yapımlar için kamera karşısına geçti oyuncu.
Turner'ın en çok dikkat çeken filmleri ise Robert Zemeckis'in imzasını taşıyan Romancing the Stone ve onun devamı olan The Jewel of the Nile oldu. Her iki filmde de Kathleen Turner'ın rol arkadaşı Michael Douglas oldu.
DOUGLAS İLE ORTAK ÇALIŞMALARI ÇOK KONUŞULDU
Kathleen Turner ile Michael Douglas'ın bu iki ortak çalışması o dönemde çok konuşulmuştu. Bunun nedeni de Douglas'ın o dönemde evli olduğu Diandra Lucker ile bir ayrılık süreci yaşamasıydı.
Söz konusu filmlerde birlikte kamera karşısına geçen Douglas ile Turner'ın arasında bir aşk olup olmadığı o sırada çok konuşuldu.
Kathleen Turner ise tam da bunlar konuşulurken The Guardian'a verdiği bir röportajda "Sanırım birbirimize aşık olabilirdik. Ama Diandra geri döndü ve böylece Michael'ın bunun için uygun olmadığı ortaya çıktı. Sonra her şey bitti çünkü başka bir kadının ilişkisine karışamam" diye konuştu.
Turner'ın bu aşk öyküsü başlamadan bitti ama kısa süre sonra Peggy Sue Got Married adlı filmdeki performansıyla bir Oscar adaylığı aldı.
SONRA TİYATRO SAHNESİNE ADIM ATTI
Kathleen Turner sinemada kazandığı bu başarıların ardından kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürdü.
Kızgın Damdaki Kedi, Kim Korkar Virginia Woolf'tan? gibi yapımlarda bu kez sahne aracılığıyla seyirciyle buluştu. Performansıyla tiyatro dünyasının en saygın ödüllerinden Tony'ye aday gösterildi.
Onun en çok ses getiren çalışmalarından biri de 2002 yılında sahnelenen The Graduate (Mezuniyet) oldu. Bu oyunda sergilediği cüretkar görüntüsüyle çok konuşuldu.
Kathleen Turner son olarak 2021 yılında yine Michael Douglas ile birlikte The Kominsky Method adlı yapımda birlikte çalıştı.
Kathleen Turner denilince ilk akla gelen filmlerden biri Body Heat. Bu filmde başrolü William Hurt ile paylaştı Kathleen Turner.