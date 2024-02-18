Bir yıl içinde iki kez anne oldu… Sosyetik güzel artık bambaşka biri: En güzel yaşım kutlu olsun!

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Paris Hilton, bir gün evleneceği hele de iki çocuk annesi olacağı pek de beklenmeyen ünlülerdendi… Gece hayatının en ünlü yüzü olmuş, defalarca nişanlanıp ayrılmış, aşkta bir türlü yüzü gülmemişti.

Bu hızlı hayata mahrem görüntülerinin internete yayılması skandalı da eklendi, adı yaşadığı hızlı hayattan dolayı ufak tefek suçlara da karıştı. Geçtiğimiz gün 43. Yaş gününü kutlayan Paris Hilton, 2023 senesini adeta yepyeni bir olarak geçirdi.

En sonunda deyim yerindeyse turnayı gözünden vurup 2021’de günlerce süren bir düğünle evlendiği girişimci eşi Carter Reum’la mutlu bir yuva kuran Paris Hilton, geçen yıl, 42 yaşındayken iki kez anne olmanın mutluluğunu tattı.

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2023’ün hemen başında Phoenix adını verdikleri oğulları, kasım ayında da London adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Daha önce annesiyle hamilelik ve doğum üzerinden tartışma yaşamıştı ünlü isim. Anne Kathy Hilton “Kızım doğurmak istiyor ama beceremiyor” gibi tuhaf bir açıklama yaptı.

Paris Hilton anne olduktan sonra adeta bambaşka bir hayat yaşamaya başladı

Paris Hilton gerçekten iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla sahip oldu. Bu tercihinin sebebini ise oğlu doğduktan sonra anlatacaktı. Hamile kalması ve doğum yapmasının önünde annesinin iddia ettiği gibi bir engel olmadığını söyleyen sosyetik güzelin kararı acı geçmişine dayanıyordu.

Ailesi tarafından yollandığı yatılı okulda lise hayatı boyunca sürekli cinsel tacize uğradığını yıllar sonra itiraf eden Paris Hilton’un hamile kalmak istememesinin sebebi de buydu. Okul süresince jinekolojik muayene bahanesiyle sık sık götürüldüğü revirde tacize uğrayan sosyetik güzel doktorlardan ve muayene odalarından ölümüne kokuyordu.

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Bu korkuları onu en sonunda taşıyıcı anneliği seçmeye itmişti. İki çocuğuna kavuştuğunu da saklayan, anne olduğunu her seferinde sonradan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Paris Hilton, taşıyıcı anne ziyaretleri ve doğumlar için hastaneye de hep kılık değiştirip gizli gizli gitmişti.

Sosyetik güzel 43. yaş gününü böyle kutladı

İki çocuğu, sevgili eşi ve ailesiyle 43. yaşını kutlayan Hilton, bebeklerinin doğumunu kendi ailesinden bile sakladı. Bunun sebebini de “Hayatımı hep gözler önünde yaşadım. Sürekli her şeyim konuşuldu, kendime ait özel bir parçam neredeyse kalmamıştı” diyerek açıkladı.

Paris Hilton oğlunun sık sık fotoğrafını paylaşsa da kızı London'ın yüzünü henüz göstermedi

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Paris Hilton ve Carter Reum, anne baba olduklarını sonradan duyurarak çocuklarıyla geçen o ilk ve en özel anlarını sadece kendi başlarına yaşamak istemişlerdi. Sosyal medya hesabından sürekli eşiyle aşk pozlarını ve oğlu Phoenix’in sevimli pozlarını paylaşan Hilton, kızının yüzünü ise henüz kimselere göstermedi.

Aslında sosyetik güzel olarak ünlense ve hiç çalışmadan torunlarının çocuklarına bile yetecek kadar parası olsa da Paris Hilton yıllar boyunca hep çok çalıştı. Bir yandan albüm çıkaran bir yandan da dünyanın dört bir yanında DJ’lik yapan Paris Hilton kitap yazmayı da ihmal etmedi.

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Hâlâ kendi adını taşıyan televizyon şovları da olan ve bir o yana bir bu yana koşturarak yaşayan Paris Hilton bu yoğun tempoya anne olduktan sonra dur demişti.