Yılbaşı alışverişine kılık değiştirerek çıktı! Sosyetik güzel bir yıl içinde iki kez anne olmuştu: Tüm hediyeler oğluma ve kızıma

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TANINMAMAK İÇİN ALIŞVERİŞE KILIK DEĞİŞTİRİP GİTTİ

Geçtiğimiz gün Beverly Hills'in gösterişli alışveriş merkezi Rodeo Drive'da ünlü yıldızı görenler tanımadan yanından geçip gittiler. Eşiyle kol kola alışverişe çıkan ünlü isim tanınmamak için gösterişli sarı saçlarını siyah bir perukla gizlemişti. Başına bir şapka geçiren, güneş gözlükleriyle yüzünü de iyice saklayan sosyetik güzel tanınmayacak haldeydi.

Paris Hilton kimseler onu tanıyamasın diye yılbaşı alışverişine kılık değiştirip çıktı; herkes yanından onun kim olduğunu anlamadan geçip gitti

Yüzünde ne bir parça makyaj vardı ne de onu görmeye alıştığımız şekilde giyinmişti. Kocası da ona uyum sağlamış; ikili üzerlerine birer kot pantolon geçirip kalabalığın arasına karışmıştı. Bu lüks markalardan yapılan yılbaşı alışverişi ise bir yıl içinde iki kez anne baba olan çiftin minik bebekleri için yapılıyordu muhtemelen…

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KİMSE DURULACAĞINA BİLE İNANMAZKEN EVLENİP BİR YILDA İKİ KEZ ANNE OLDU

Kimseler bir gün durulup bir yuva kuracağına pek de inanmazken en sonunda o da mutluluğu buldu. Üç kez nişanlanıp ayrılmış, yaşadığı aşklar hep manşetlere taşınmıştı. Mahrem görüntülerini içeren videosu internette yayınlanınca büyük sıkıntılar yaşadı.

Gizli saklı alışverişte Paris Hilton'a eşi Carter Reum da ayak uydurdu, ünlü çift bol bol kendilerini ve etraflarını videoya çekti

Alkol ve uyuşturucu kullanıyor hatta bu yüzden gözaltına alınıp başı polisle derde bile giriyordu. En sonunda ünlü bir yatırımcı ve girişimci olan Carter Reum’la mutluluğu buldu. Ünlü çift Kasım 2021’de göz kamaştıran bir düğünle evlendiler.

İLK ÇOCUĞUNUN BU YILIN BAŞINDA KUCAĞINA ALDI

Paris Hilton ilk çocuğunun doğduğu müjdesini 16 Ocak’ta Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Bu haber herkese hatta Hilton’un kendi ailesine, annesine bile sürpriz oldu. Kimse sosyetik güzeli hamile görmemişti, bir bebek beklediğini de kimse bilmiyordu.

Carter Reum'la tanışınca Paris Hilton'un hayatı değişti, evlenen sosyetik güzel bir yıl içinde iki kere de anne olup oğlunu ve kızını kucağına aldı

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Çiftin Phoenix adını verdikleri oğulları taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi. Paris Hilton o günden sonra oğluna duyduğu büyük sevgiyi ve annelik macerasını anlatan paylaşımlarıyla gündemde. Ünlü isim herkes Phoenix’in doğum haberini konuşurken bir kez daha benzer bir sürpriz yaptı.

ÇOCUĞU OLACAĞINI ANNESİNDEN BİLE SAKLAMIŞTI

Her zaman birden fazla çocuk istediğini söyleyen 42 yaşındaki yıldız genç kızken sayısız kez tacize uğramış, bu yüzden de anne olmaya hiç cesaret edememişti. Aslında doğum yapmasını engelleyen bir durum olmasa da uğradığı cinsel tacizler onu hastanelerden, doktorlardan ve muayene odalarından ölümüne korkar hale getirmişti.

Paris Hilton anne olduğu sadece dünyadan değil, kendi ailesinden hatta annesinden bile sakladı: Her şeyi göz önünde yaşadığını anlatan ünlü isim bu iki mutlu haberi sadece eşine ve kendisine saklamak istemişti

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KIZINA LONDON İSMİNİ VERDİ

24 Kasım’da Paris Hilton bir kez daha Instagram hesabından yaptığı duyuruyla ikinci kez anne olduğunu açıkladı. Bu kez bir kızı olmuş; bir yıl içinde ikinci kez anne olan ünlü isim kızına da London ismini vermişti. Bu mutlu haberi sadece üzerinde kızının ismi yazan pembe bir bebek tulumuyla paylaştı Paris Hilton.

Paris Hilton'un oğlu Phoenix’in ardından bir de London adını verdiği bir kızı oldu... Aslında anne olmasına engel bir durum yoktu ancak iki çocuğu da taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi...

2020 yılında, öğrencilik zamanında, yaklaşık bir yıllık süre boyunca fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğradığını itiraf etmişti ünlü yıldız. Anlattığı bu korkunç taciz geçmişinin bir parçası da kendi iradesi ve rızası olmadan jinekolojik muayenelere zorlanmasıyla ilgiliydi. Bu ayın başlarında verdiği bir röportajda "Eğer bir doktorun muayenehanesindeysem, iğne yaptıracaksam, herhangi bir şey, kelimenin tam anlamıyla panik atak geçiririm ve nefes alamam," demişti Paris Hilton. Taşıyıcı anne kullanma kararının altında da bu yatıyordu: "Bu kadar yüksek anksiyeteye sahip birinin karnında büyümenin ne benim ne de bebek için sağlıklı olmayacağını biliyordum" demişti Hilton…

Çiftin ikinci çocuklarının doğumunu da kimselere, ailelerine ve yakın çevrelerine haber vermedikleri anlaşıldı. Paris Hilton kızının doğumundan sonra yaptığı açıklamada taşıyıcı anneyi ziyaretlerini ve doğum için hastaneye gidişlerini hep kılık değiştirerek yaptıklarını itiraf etti. Bu gizlilik isteğinin bir sebebi vardı elbet…

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HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNDE YAŞAYINCA ANNELİĞİNİ KENDİNE SAKLAMAK İSTEDİ…

"Hayatım o kadar kamuya açık, o kadar ortalıkta ki" demişti sosyetik güzel. "Oğlumun bu dünyaya herhangi bir negatif enerjiyle gelmesini istemedim. Bu şekilde yaptığım için gerçekten mutluyum, sadece Carter ve ben dış dünyadan gelecek uğultular olmadan bu yolculuğu birlikte yapabilelim diye her şeyi sakladık" diye anlatıyordu bu macerayı…

Hilton anne olmayı çok sevdiğini ve artık hayatının “tamamlanmış” olduğunu hissettiğini söylüyor. Ünlü isim yaptığı yeni yıl paylaşımında "Hayatımdaki her şey için - kocam ve iki küçük bebeğim - çok huzurlu, heyecanlı ve minnettar hissediyorum" diyerek paylaşım yapmıştı.