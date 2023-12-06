‘Hayatta en büyük korkum doğurmak’ dedi, bir yıl içinde iki kez anne oldu!

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Bir gün uslanıp durulacağına bile kimseler inanmazken o mutlu yuvasını kurdu, defalarca nişanlanıp evliliğin kıyısından döndükten sonra hayatının aşkıyla evlendi. Hayatı dışarıdan bakıldığında çok mutlu ve ışıltılı görünse de aslında genç yaşından beri sayısız üzüntü ve skandalla boğuşmuştu.

Herkes onu “sosyetik güzel” olarak anıyor. Çünkü ailesi dünyanın en büyük otel zincirine sahip. Paris Hilton da içine doğduğu bu lüks ve şöhret dolu hayatın tadını deyim yerindeyse sonuna kadar çıkardı. Hem de biraz fazlasıyla... 2021'de evlenen Paris Hilton ve Carter Reum'un 2023 yılı içinde iki çocuğu birden oldu... Sosyetik güzel iki doğumu da sadece dünyadan değil kendi ailesinden bile sakladı

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HERKESTEN SIR GİBİ SAKLAYIP İKİ KEZ ANNE OLDU

2021’de muhteşem bir düğünle Carter Reum’la evlenen Paris Hilton 1 yıl içinde 2 kez anne olarak tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Oğlu Phoenix'i bu yılın başında kucağına alan ve anne olduğunu bebeğini kucağına alana kadar saklayan Paris Hilton kasım ayının sonunda bu kez de bir kız çocuk annesi oldu.

Tıpkı oğlu olduğunda yaptığı gibi kızı olduğunu da sosyal medya hesabından paylaşana kadar herkesten; kendi annesinden ve en yakınlarından bile sakladı ünlü yıldız. Ne annelik yolculuğuna çıktığını ne de çocuklarının doğumlarını duyurdu… Paris Hilton tıpkı oğlu Phoenix gibi kızı London'a da taşıyıcı anne yoluyla sahip oldu: Ünlü yıldızın bu yöntemi tercih etmesinin altındaysa acı bir gerçek saklı...

İKİ ÇOCUĞU DA TAŞIYICI ANNE YOLUYLA DÜNYAYA GELMİŞTİ

Dünyanın karşısına iki kez hem de sadece 11 ay arayla bir oğlu ve bir kızı olduğunu söyleyerek çıktı. Paris Hilton iki seferinde de çocuklarına taşıyıcı anne yoluyla sahip oldu. Bu son zamanlarda özellikle de gösteri dünyasının ünlüleri arasında çok tercih edilen bir yöntem.

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Sosyetik güzel aslında sağlık açısından bir engel olmasa da neden iki çocuğuna da bu yöntemle kavuştuğunun acı sebebini ise sonradan itiraf etti. Hayatı dışarıdan bakıldığında büyük bir şöhret ve servetle dolu, ışıltılı görünse de Hilton markasının yüzü ve varisi olan Paris Hilton öğrencilik yıllarında büyük bir kâbus yaşamıştı.





YAŞADIĞI KORKUNÇ TACİZ ONU BAŞKA TÜRLÜ BİR ANNELİK MACERASINA SAVURDU

2020 yılında, öğrencilik zamanında, yaklaşık bir yıllık süre boyunca fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğradığını itiraf etmişti ünlü yıldız. Anlattığı bu korkunç taciz geçmişinin bir parçası da kendi iradesi ve rızası olmadan jinekolojik muayenelere zorlanmasıyla ilgiliydi. Paris Hilton’un yaşadığı bu korkunç olay onun büyük travmaları olmasına yol açmıştı.

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Paris Hilton verdiği son röportajda durumu "Eğer bir doktorun ofisindeysem, iğne olursam, herhangi bir basit muayenede bile, kelimenin tam anlamıyla panik atak geçiririm ve nefes alamam" diyerek anlattı. Okul yıllarında zorla sedyelere yatırılıp muayene bahanesiyle taciz edilen Hilton, bu konuda fobi geliştirmişti.

Yıldız isim oğlu olduğunu Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurmuştu... Paris Hilton kızı için de aynı yöntemi kullandı ve 11 ay içinde ikinci kez anne olduğu müjdesini yine sosyal medyadan verdi

İşte aslında çok istese de hamile kalıp çocuklarını kendisinin doğuramamasının altında da bu korkunç gerçek yatıyordu… "Bu kadar yüksek anksiyeteye sahip birinin içinde büyümenin ne benim ne de bebek için sağlıklı olmayacağını biliyordum" diye itiraf etti Paris Hilton…

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HAYATTAKİ EN BÜYÜK İKİ KORKUSU: DOĞUM YAPMAK VE ÖLMEK!

Paris Hilton daha önceleri de hamilelik korkusuna değinmiş ve "ölümün" ve "doğum yapmanın" kendisi için dünyadaki her şeyden çok korktuğu iki durum olduğunu söylemişti. Bu büyük korkunun ve dünyaya gelen bebeklerini karnında taşıyamamasının altında da bu korkunç taciz deneyimi yatıyordu.

"Çok korkuyorum" diyordu ünlü yıldız… “Bir doktorun muayenehanesinde olmak bile… İğneler, serumlar…Benim için dünyanın en korkutucu şeyleri” diye ekliyordu. Üstelik herkes onu hiçbir şey yapmadığı halde çok zengin olan, sadece ailesinin mirasını etrafa saçan bir varis olarak görse de durum pek böyle değildi.

Paris Hilton'un öğrencilik yıllarında yaşadığı korkunç tacizler onun büyük travmalar aşamasına yol açtı: O yıllardan beri de en ufak bir doktor muayenesi bile sosyetik güzel için büyük bir kâbusa dönüştü

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Hamileliğin yan etkileriyle birlikte yoğun çalışma programını yönetmenin neredeyse imkansız olacağını da söyleyen Paris Hilton "Programım kontrolden çıktı. her günüm genellikle bir yıl öncesinden planlanıyor. Bunu yapmak için asla doğru zaman olmazdı çünkü hayatımda hiçbir şey yapacak zaman yok" dedi.

"HAMİLELİK SÜRECİ İÇİN VAKTİM BİLE YOKTU"

Bir yıl içinde gizlice iki çocuk sahibi olan Hilton, anne olmanın yanı sıra pek çok başka şeyle de uğraşıyor. 42 yaşındaki Hilton şu anda Hilton Otelleri'nin yüzü, 11:11 medya şirketinin kurucusu, "I am Paris" podcast'inin sunucusu, Peacock'un "Paris in Love" dizisinin yıldızı, bir mutfak eşyası serisinin sahibi, bir DJ ve aynı zamanda gelecek yıl yeni bir albüm yayınlamayı hedefleyen bir pop yıldızı…

Hilton, ocak ayında oğlu Phoenix'i ve geçen ay kızı London'ı kucağına aldığından beri hiç doğum izni kullanmamış olsa da, 2 numaralı bebeğin gelişinden beri biraz yavaşlamaya başladığını itiraf ediyor. Sosyetik güzel anneliğe giden uzun ve zorlu yola rağmen "hayatı nihayet tamamlanmış" gibi hissediyor.

3. ÇOCUK... "NEDEN OLMASIN!"

Ünlü varis iki çocuğun "mükemmel" sayı olduğunu söylese de, potansiyel olarak bir çocuk daha yapmaya hala açık. "Eskiden 'Eve, çocuklarıma ve kocama gitmem gerek' diyen arkadaşlarıma 'Çok eziksin' diye bakardım. Böyle olmayı hayal bile edemiyordum. Şimdi o sıkıcı insanlardan biriyim ve daha mutlu olamazdım. Başka türlüsünü hayal bile edemezdim" diyor Paris Hilton.

Paris Hilton "Kurumsallaşmış Çocuk Tacizini Önleme" yasasının Kongre'den geçmesi için lobi faaliyeti yürütüyor... Ünlü isim "Benim yaşadıklarımı başka çocuklar yaşamamalı" diyerek Beyaz Saray'a da gitmiş ve siyasetçilerden bu konuda destek istemişti

Hilton'un geçmişi göz önüne alındığında, muhtemelen 3 numaralı potansiyel bebekten, o çoktan dünyaya gelip hayata gözlerini açana kadar haberimiz olmayacak…