Bir yıl içinde iki çocuğunu birden kucağına almıştı… ‘Meğer çalışan anne olmak ne zormuş!’

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Paris Hilton denince herkesin aklına şöhret, servet, pervasız bir hayat ve bir türlü mutlu sonu göremediği ünlü aşkları gelirdi yıllardır. Bir gün onu mutfağa girip kocasına özene bezene yemek pişirirken hayal etmek hele de ili çocuklu bir kadın olacağını düşünmek zordu.





KİMSE İNANMAZDI AMA EVLENİP YUVA KURDU

2021’de dillere destan bir düğünle evlendiği iş insanı kocası Carter Reum’la birlikte hayatına yeni bir sayfa açan Paris Hilton 2023 yılı içinde iki kez anne oldu. Kimselere hatta kendi annesine ve kız kardeşine bile duyurmadan ocak ayında Phoenix adında bir oğlu, kasım ayında da London adında bir kızı olan yıldız isim kendi hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Paris Hilton şimdi 1 yaşında olan oğlu Phoenix’in doğduğunu kendi ailesinden bile saklamış, haberi tüm dünyaya sosyal medya hesabından duyurmuştu

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Sosyal medya sayfalarında artık çılgın partiler değil iki çocuklu mutlu evlilik hayatını sergileyen “sosyetik güzel” geçtiğimiz yılı ve anne olduktan sonra değişen hayatını CNN’e çıkıp anlattı. Sadece taşıdığı soyadıyla değil şarkıcılık yapmasıyla da tanınan Hilton aynı zamanda dünya çapında sahne alan ünlü de bir DJ.

Paris Hilton kızı London'a da taşıyıcı anne yoluyla kavuştu ve bu sürprizi de aynı şekilde duyurdu... Şimdilik kızının yüzünü saklayan Paris Hilton mutululğunun kocası ve iki çocuğuyla birlikte tamamlandığını söylüyor

ÇALIŞAN ANNE OLMAK ZOR GELDİ

Paris Hilton’un bir de kendi yaşantısını özetleyen This is Paris adında bir internet dizisi, sayısız kitabı, yemek şovları ve zaman zaman konuk oyuncu olduğu filmler ve diziler var. Yani o aslında kendi deyimiyle “çalışan” bir anne. Ve bu konuda şimdiden yakınmaya başlamış bile…

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TAM BİR EV HANIMI!Paris Hilton hem çalışıp hem de iki çocuğunu büyütürken evini de ihmal etmiyor… Bu konuda zorlandığını söylese de artık eşi ve ailesi için mutfağa dalıp güzel sofralar hazırlayan ünlü isim geçtiğimiz gün bu macerasını da Instagram’dan paylaştı. “Size meşhur ve nefis lazanyamdan yapacağım” diyerek giriştiği macerası ne yazık ki hüsranla biten Paris Hilton yine de bu güzel anları takipçileriyle paylaşmadan duramadı...

“Çocuklarımla yeterince vakit geçirmek için önüme gelen işleri reddetmeyi öğrendim” diyen Paris Hilton hem çalışıp hem anne olmanın baskısını hissettiğini ve zorlandığını saklamıyor. Hilton ailesinin varisi olmasının dışında sadece kendi kişisel serveti bile 300 milyon dolardan fazla olan Paris Hilton “Çalışan bir anne olmak ve her şeyi dengelemek zorundayım, çılgın bir programım var, bu yüzden hayır demeyi öğreniyorum ve küçüklerimle mümkün olduğunca çok zaman geçirmeye çalışıyorum” diyor. Paris Hilton yıllar sonra lise döneminde cinsel tacize uğradığını, gittiği yatılı okulda jinekolojik muayene bahanesiyle okul revirinde kâbus dolu günler geçirdiğini itiraf etmişti... Ünlü ismin doktorlardan ve muayene odalarından ölümüne korkmasına yol açan bu travması hamile kalmasına ve doğum yapmasına da engel olan baş sebep oldu

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BİR YILDA İKİ BEBEK: BU MUTLULUĞU HAYAL BİLE EDEMEZDİM

2023’ün ocak ayında oğlu Phoenix’e, kasım ayında da kızı London’a kavuşan Paris Hilton annelik macerasını “Harika gidiyor, kızım benim küçük prensesim, ayın üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorum, ona çok aşığız, hayatım şimdi tamamlandı” diyor. “2023'ün başında, şu anda hissedeceğim mutluluğu ve minnettarlığı asla hayal edemezdim. Dört kişilik güzel ailem, peri masalı hayalim gerçek oldu” diyen Paris Hilton çocuklarının dünyaya gelişini saklayarak geçen yıl adından çokça söz ettirmişti.

Yıldız isim eşi ve iki çocuğuyla birlikte, bir örnek pijamaları üzerinde yılbaşı pozu vermiş 2023 yılında yaşadığı mutluluğu bir zamanlar hayal bile edemeyeceğini itiraf etmişti... Aileye katılan son üye olan London da Paris Hilton'un kucağında olmasına rağmen yüzü fotoğraflarda özenle saklanmıştı

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Paris Hilton'un bir yaşına basanoğlu Phoenix'e kafası normalden daha büyük olduğu için sosyal medyadan birçok çirkin söz söylendi hatta hasta olduğu bile iddia edildi... Ünlü yıldız bu konuda büyük üzüntü yaşamış, yaptığı sert açıklamalarla oğluna bu tür yakıştırmaları yapanları kalpsizlikle suçlamıştı

YAŞADIĞI CİNSEL TACİZ KÂBUSU YÜZÜNDEN HAMİLE KALMAK İSTEMEDİ

Aslında doğum yapması açısından fiziksel bir engeli olmayan Paris Hilton iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla kavuştu. Bu kararı vermenin çok zor olduğunu itiraf eden yıldız isim “Ben de çocuklarımı karnımda taşımak isterdim. Ama bunu yapmam mümkün olamadı” demişti. Hilton, kendi ailesi de dahil herkesten anne olacağını saklamış; çocukları doğduktan sonra haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Paris Hilton artık alışverişe çıkarken bile tanınmamak için kılık değiştiriyor... Hem çocuklarına zarar gelmesinden korktuğunu hem de onların sahip olduğu ünden kötü şekilde etkilenmesini engellemek istediğini söylüyor

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“BEBEKLERİMİN KARNIMDA ATTIĞI TEKMELERİ HİSSETMEK İSTERDİM”

“Bebeklerimi karnımda büyütmeyi, tekmelerini hissetmeyi ve tüm o heyecan verici anları yaşamayı çok isterdim” diyen Paris Hilton’u, taşıyıcı anne kullanmaya iten hem genç kızlık döneminde uğradığı ve travmasını atlatamadığı cinsel tacizler hem de sahip olduğu büyük ün yüzünden rahat edemeyeceğini düşünmek olmuştu. “Hayatım hep çok göz önündeydi. Bu yüzden bebeklerimize kavuşmamız kendimize kalsın istedik. Böylece hem onları bir taşıyıcı anne dünyaya getirdi hem de doğacaklarını herkesten sakladık” diyen Paris Hilton hastane ziyaretlerinde bile peruk takıp, şapka ve güneş gözlüklerinin ardında saklanarak kılık değiştirmişti.