Bekar anne olmak Kim Kardashian’a zor geldi: Bazı geceler ağlayarak uyuyormuş

42 yaşındaki Kim Kardashian, ünlü ve zengin bir ailenin kızı olarak doğmuş; adını da ilk kez sosyetik arkadaşı Paris Hilton’un stilisti olarak duyurmuştu. 2007’de bir anda ortaya çıkıp görülmemiş bir skandal yaratan seks kaseti ve ardından yayınlanmaya başlayan Keeping Up with the Kardashians adındaki realite şovuyla tüm dünyanın adını ezberlediği bir yıldıza dönüştü. Ömrünün neredeyse yarısını spot ışıklarının altında ve magazin haberlerinin merkezinde geçiren Kim Kardashian, özel genel ayırmadan yıllarını dünyanın gözü önünde yaşadı.

Kim Kardashian bu aralar bekar anne olmak konusunda birazcık dertli

En az kendisi kadar ünlü kız kardeşleri Kourtney ve Khloe’den ve ailenin Jenner soyadı taşıyan küçük kardeşleri Kendall ve Kylie’den, eski ve yeni yıldız arkadaşlarından, hayatına giren erkeklerden, kızlarını yıldız yapmaya hayatını adayan annesinden, kısacası herkesten daha çok çalıştı, daha ünlü oldu, hakkında daha çok konuşturdu. Kimileri onu cahil görüp aşağılasa da dahil olduğu popüler kültürden en çok nemalanan isim olmayı hep başardı ve kendi adını taşıyan büyük bir imparatorluk kurdu.

Kim Kardashian, 2014’te dillere destan bir düğünle evlendiği Kanye West’ten geçen yılın sonunda boşanmıştı. Eski çift, dünyanın en göz önündeki evliliklerinden birini yaşayarak ve ayrılık sürecinde sayısız skandal habere isimlerini yazdırarak ‘ünlü boşanmaları’ tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar. İlk kez 2004 yılında karşılaşıp, bu karşılaşmadan 8 yıl sonra bir ilişki yaşamaya başlayan ikilimiz yıllar içinde çocukları, aldatma ve ayrılık söylentileri ve genellikle Kanye West’in imza attığı birtakım skandallarla hep gündemde kalmayı başardılar.

Kanye West'in de son zamanlardaki durumuna bakılırsa çocukların sorumluluğuna destek olmak için çok güvenilir bir pozisyonda olduğu aşikâr...

Kanye West’le evliliğinden 9 yaşında North ve 5 yaşında Chicago adında 2 kızı ve 7 yaşında Saint ve 4 yaşında Psalm adında 2 oğlu bulunan Kim Kardashian boşanırken çocuklarının velayetini de aldı. Daha şimdiden Kardashian ailesinin ünüyle paralel şekilde ünlenen, anneleri ve teyzeleriyle çekilen fotoğraflarıyla tanınan, her şart ve durumda en az yetişkinler kadar şık şıkırdım görünen bu çocuklar yoğun bir medya ilgisinin altında büyüyor.

Herkesin kolayca tahmin edebileceği gibi kocaman bahçeleri, havuzları, belki de kendine ait çocuk parkları olan evlerde dadılar, bakıcılar ve ev işlerine yardımcı olan ekiplerle büyüseler de yaşları birbirine yakın 4 çocukla birden baş etmek zor. Ya da bize uzaktan kolay gelse de Kim Kardashian kendi tarifine göre bu “kaos” yüzünden zorlanıyor. “Ebeveynlik hayatım boyunca başıma gelmiş en büyük ödül ancak bir yandan da ömrümün en büyük mücadelesi” diye tarif etmiş ünlü isim durumunu son verdiği söyleşide.

4 çocukla dışarı çıkmak da büyük bir kaos... Kim Kardashian'a göre evdeki kaossa bazen bir hortum fırtınasına benziyormuş

“Yine de bu olabilecek en iyi kaos” diye tarif ettiği bekar annelik durumu sahip olduğu şartlara rağmen Kim Kardashian’ı zor durumda bırakıyor. “Bazen evde bir hortum çıkmış gibi oluyor. ‘Burada neler oluyor?’ anlayamıyorum diyorum. Ve bazı geceler ağlayarak uykuya dalıyorum” diyen Kardashian “Günler uzunmuş gibi geçer, yıllarsa çok kısaymış gibi” gibi sözünü artık anladığını ve kendi durumunun da buna çok benzediğini itiraf ediyor.

Evdeki durumun zaman zaman “tam bir delilik” haline dönüştüğünü söyleyen bekar anne çoğu zaman hazırlıklı olamadığı durumlar için “bekleyip görmek ve bir şeylerle olduktan sonra ilgilenmek” gibi bir yöntem izliyormuş. “Anneliğe ne kadar hazır olursanız olun asla hazır olamıyorsunuz ve her şeyi yaşarken öğreniyorsunuz” diyen Kim Kardashian, çocuklarının babası Kanye West için de boşanmaları çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Kim ne kadar zorlansa da anneliğin ona kattığı şeylerden memnunmuş

2003’te kaybettiği babası Robert Kardashian hakkında duygu dolu sözler sarf eden Kim “Ben dünyanın en mükemmel babasına sahiptim. Sahip olduğum anılar ve onunla yaşadığım deneyimler paha biçilemez değerde. Kendi çocuklarım için de aynısını istiyorum.” diyen Kardashian, Kanye West hakkındaki skandallar ve boşanma sürecinde yaşananları kast ederek çocuklarını bu konuyla ilgili haberlerden uzak tutmaya çalıştığını, onların henüz bu ağır yükü taşıyamayacak kadar küçük olduğunu ifade etmişti.