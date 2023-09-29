Aslan payını üvey çocukları alınca harekete geçti: Oğlunun geleceği için kılıçları kuşandı

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Üstelik bunu yapanlar sadece ünlü oyuncular, şarkıcılar, modeller yani magazin figürleri değil. Bu kez bu evlilik öncesi anlaşma konusuyla manşetlere taşınan ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve onun eski bir model olan 18 yıllık eşi Melania Trump!
ESKİ BAŞKAN VE KARISI YILLARDIR MAGAZİN SAYFALARINI SÜSLÜYOR
Zaten eski bir model olan ve ilerleyen yaşına rağmen güzelliği, şıklığı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken eski First Lady uzun uzun yıllardır siyaset sayfalarından ziyade magazin sayfalarını süslemeye devam ediyor. Üstelik evlilikleri konusunda gerek Beyaz Saray çevresinden gerekse yakın çevrelerinden sürekli sızan dedikodular Donald ve Melania Trump’ı birer magazin konusu haline getiriyor.
SEVİYOR MU DÖVÜYOR MU BELLİ DEĞİL…
Melania Trump, uzun süredir başkanlık dönemi boyunca büyük tartışmalara konu olan eşi Donald Trump’ın yanındaki tuhaf davranışlarıyla da hep gündemde. Kocasının kendisine uzattığı eli havada bırakan, onu öpmek isterken yanağını çeviren, sürekli asık ve donuk suratıyla boy gösteren Melania Trump’ın bu halleri hep söylentilere yol açıyor.
BAŞKANLIK GİDİP ORTALIK KARIŞINCA AYRILACAKLARI KONUŞULMUŞTU
Özellikle Donald Trump’ın başkanlığı bıraktıktan sonra hakkında açılan soruşturmalar ve adının lekelendiği davalar yüzünden 18 yıllık çiftin ayrılma noktasına geldiği konuşuluyordu. Basına yansıyan son haberlere göre Melania Trump bu konuda renk ve ses vermese de çoktan çalışmalara başlamış… Bu çalışmalar da başta bahsettiğimiz evlilik anlaşması üzerine elbette.
DAHA EVLENMEDEN KENDİNİ GARANTİYE ALMIŞTI
Kocası Donald Trump’ın yaşanan tüm karmaşaya rağmen bir kez daha ABD başkanlığına adaylığını koymasının ardından Melania hemen harekete geçmiş. Çift 2005’te evlenirken zaten bir anlaşma imzalamıştı. Siyasete girmeden önce dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Donald Trump’ın dudak uçuklatan bir serveti var.
EVLİLİK ANLAŞMASI ÜÇ KEZ BAŞTAN YAZILDI
18 yıllık evlilikleri süresince Melania Trump’ın bu anlaşmayı üçüncü kez yeniden yazdırdığı ortaya çıktı. Eski First Lady artık Trump’ın siyaseti bırakmasını arzu ediyor. Hatta onu yeniden başkanlık peşinde koşarsa ayrılmakla tehdit ettiği bile söylenmişti. Çiftin arasında aslında gerçek bir aşk olmadığı ve Melania Trump’ın bu evliliği zorla sürdürdüğü de yıllardır fısıltı gazetesinin sürekli gündemde tuttuğu bir konu.
HER ŞEY TEK ÇOCUĞU İÇİN!
Ancak basına demeç veren Melania Trump’ın yakın çevresinden biri bu kez eski modelin derdinin olası bir boşanma davası değil 17 yaşındaki oğlu Barron Trump olduğunu ileri sürdü. Donald Trump’ın üzerine dağ gibi yığılan hem siyasi hem de iş hayatıyla ilgili davalar giderek can sıkıcı hale geldi. Trump’ın tüm servetini kaybetmesi zor görünüyor.
İŞLER SARPA SARARSA OĞLUNU KORUMAK İSTİYOR
Yine de açılan davalarda telaffuz edilen rakamlar yüz milyon dolarlarla ifade ediliyor. Melania Trump, anlaşma sayesinde zaten kendi aslan payını ve herhangi bir kötü durumda hayatını maddi açıdan garanti altına almış durumda. Şimdi ise evliliğinden doğan tek çocuğunu; oğlu Barron’ı aynı güvenceye almaya çalışıyor.
TRUMP’IN ÇOCUKLARI SİYASETE ATILDI, SERVETİN BÜYÜK KISMI ONLARA KALDI
Donald ve Melania Trump’ın 17 yaşındaki oğulları Barron Trump, eski başkanın büyük çocuklarıyla mali haklar ve miras payı konusunda eşit değil. Trump'ın en büyük üç çocuğu Eric, Ivanka ve Don Jr., babalarının siyaset yaşantısında aktif rol aldılar. Böylece de sürekli babalarının yanında durarak, destek vererek ve onun kariyerine yön vererek avantajlı duruma geldiler.
BÜYÜK ÇOCUKLAR ASLAN PAYI ALIYOR, KENDİ OĞLU EZİLİYOR
Melania Trump da boşanmak için değil ancak tek oğlu bu diğer üvey kardeşlerinin yanında ezilmesin diye harekete geçti. Melania Trump, oğlunun, Donald Trump’ın hep kayırdığı üç çocuğu kadar servet ve miras paylaşımından pay almasını istiyor. 53 yaşındaki eski First Lady, 77 yaşındaki kocasına da bu yüzden bir evlilik anlaşması savaşı açmış durumda.
“OĞLUMUZU SİYASETE SOKARSAN SENİ BOŞARIM”
Geçen aylarda Donald Trump’ın reşit olmasına aylar kalan en küçük çocuğu Barron Trump’ı siyasete sokmak islediği duyulmuştu. Eski başkan, yeniden siyaset yarışına girerken onun da diğer üç büyük çocuğu gibi yanında yer almasını ve siyasi pozisyonlara gelmesini istiyor. Hem kendini hem de oğlunu artık siyasetten uzak tutmak isteyen Melania Trump’ın ise bu durumda Donald Trump’tan kesin olarak boşanacağı konuşuluyor. Eski First Lady kocasına çoktan “Oğlumu da kendi siyasi işlerine karıştırısan kapıyı çeker giderim” demiş bile…