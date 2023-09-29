Aslan payını üvey çocukları alınca harekete geçti: Oğlunun geleceği için kılıçları kuşandı

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Üstelik bunu yapanlar sadece ünlü oyuncular, şarkıcılar, modeller yani magazin figürleri değil. Bu kez bu evlilik öncesi anlaşma konusuyla manşetlere taşınan ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve onun eski bir model olan 18 yıllık eşi Melania Trump!

ESKİ BAŞKAN VE KARISI YILLARDIR MAGAZİN SAYFALARINI SÜSLÜYOR

Zaten eski bir model olan ve ilerleyen yaşına rağmen güzelliği, şıklığı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken eski First Lady uzun uzun yıllardır siyaset sayfalarından ziyade magazin sayfalarını süslemeye devam ediyor. Üstelik evlilikleri konusunda gerek Beyaz Saray çevresinden gerekse yakın çevrelerinden sürekli sızan dedikodular Donald ve Melania Trump’ı birer magazin konusu haline getiriyor. Donald Trump bir zamanlar Amerika'nın en zengin iş adamlarından biriydi ve ufukta siyasete gireceği görünmüyordu... O günlerde gösteri dünyasında çok benzeri olan bir evlilik yaptı ve ünlü ve güzel bir modelle evlendi: Bu Solovenyalı modelin adı o zamanlar Melania Knauss idi

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SEVİYOR MU DÖVÜYOR MU BELLİ DEĞİL…

Melania Trump, uzun süredir başkanlık dönemi boyunca büyük tartışmalara konu olan eşi Donald Trump’ın yanındaki tuhaf davranışlarıyla da hep gündemde. Kocasının kendisine uzattığı eli havada bırakan, onu öpmek isterken yanağını çeviren, sürekli asık ve donuk suratıyla boy gösteren Melania Trump’ın bu halleri hep söylentilere yol açıyor.





BAŞKANLIK GİDİP ORTALIK KARIŞINCA AYRILACAKLARI KONUŞULMUŞTU

Özellikle Donald Trump’ın başkanlığı bıraktıktan sonra hakkında açılan soruşturmalar ve adının lekelendiği davalar yüzünden 18 yıllık çiftin ayrılma noktasına geldiği konuşuluyordu. Basına yansıyan son haberlere göre Melania Trump bu konuda renk ve ses vermese de çoktan çalışmalara başlamış… Bu çalışmalar da başta bahsettiğimiz evlilik anlaşması üzerine elbette. Melania Trump, Donald Trump'la evlenmeden önce ayrılıları durumunda kendini maddi olarak garantiye alacak anlaşmayı çoktan imzalamıştı...

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DAHA EVLENMEDEN KENDİNİ GARANTİYE ALMIŞTI

Kocası Donald Trump’ın yaşanan tüm karmaşaya rağmen bir kez daha ABD başkanlığına adaylığını koymasının ardından Melania hemen harekete geçmiş. Çift 2005’te evlenirken zaten bir anlaşma imzalamıştı. Siyasete girmeden önce dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Donald Trump’ın dudak uçuklatan bir serveti var. Donald ve Melania Trump'ın 2005'te başlayan evliliklerinden yakında 18 yaşını dolduracak Barron adında bir oğulları var

EVLİLİK ANLAŞMASI ÜÇ KEZ BAŞTAN YAZILDI

18 yıllık evlilikleri süresince Melania Trump’ın bu anlaşmayı üçüncü kez yeniden yazdırdığı ortaya çıktı. Eski First Lady artık Trump’ın siyaseti bırakmasını arzu ediyor. Hatta onu yeniden başkanlık peşinde koşarsa ayrılmakla tehdit ettiği bile söylenmişti. Çiftin arasında aslında gerçek bir aşk olmadığı ve Melania Trump’ın bu evliliği zorla sürdürdüğü de yıllardır fısıltı gazetesinin sürekli gündemde tuttuğu bir konu. Donald Trump'ın ilk eşi, geçen yıl ölen Ivana Trump'tan 3, ikinci evliliğinden de 1 kızı daha var

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HER ŞEY TEK ÇOCUĞU İÇİN!

Ancak basına demeç veren Melania Trump’ın yakın çevresinden biri bu kez eski modelin derdinin olası bir boşanma davası değil 17 yaşındaki oğlu Barron Trump olduğunu ileri sürdü. Donald Trump’ın üzerine dağ gibi yığılan hem siyasi hem de iş hayatıyla ilgili davalar giderek can sıkıcı hale geldi. Trump’ın tüm servetini kaybetmesi zor görünüyor. Eski başkanın en büyük üç çocuğu Eric, Ivanka ve Donald Jr. babalarının siyasi kariyerinde aktif rol oynadılar... Onu her sıkıntılı duruma rağmen destekleyen bu üçlü aynı zamanda onun servetinin ve mirasının da aslan payına sahip olacaklar

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İŞLER SARPA SARARSA OĞLUNU KORUMAK İSTİYOR

Yine de açılan davalarda telaffuz edilen rakamlar yüz milyon dolarlarla ifade ediliyor. Melania Trump, anlaşma sayesinde zaten kendi aslan payını ve herhangi bir kötü durumda hayatını maddi açıdan garanti altına almış durumda. Şimdi ise evliliğinden doğan tek çocuğunu; oğlu Barron’ı aynı güvenceye almaya çalışıyor. Donald Trump'ın sadece yakın zamanda evlenen dördüncü çocuğu, 29 yaşındaki kızı Tiffany Trump tüm bu olup bitenlerin dışında kaldı... Tiffany yukarıdaki fotoğraflarda Melania Trump ve üvey kardeşi Barron'a sevgiyle gülümsüyor

TRUMP’IN ÇOCUKLARI SİYASETE ATILDI, SERVETİN BÜYÜK KISMI ONLARA KALDI

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Donald ve Melania Trump’ın 17 yaşındaki oğulları Barron Trump, eski başkanın büyük çocuklarıyla mali haklar ve miras payı konusunda eşit değil. Trump'ın en büyük üç çocuğu Eric, Ivanka ve Don Jr., babalarının siyaset yaşantısında aktif rol aldılar. Böylece de sürekli babalarının yanında durarak, destek vererek ve onun kariyerine yön vererek avantajlı duruma geldiler. Melania Trump'ın evlilik anlaşmasını üçüncü kez değiştirttiği haberi hemen uzun süredir gündemde olan boşanma dedikodularını alevlendirdi... Ancak onun boşanmak gibi bir niyeti yok: Hatta eski First Lady tek oğlu Barron'ın zengin kocasının servetinden yeteri kadar pay aldığını görene kadar hiçbir yere gitmemeye kararlı

BÜYÜK ÇOCUKLAR ASLAN PAYI ALIYOR, KENDİ OĞLU EZİLİYOR

Melania Trump da boşanmak için değil ancak tek oğlu bu diğer üvey kardeşlerinin yanında ezilmesin diye harekete geçti. Melania Trump, oğlunun, Donald Trump’ın hep kayırdığı üç çocuğu kadar servet ve miras paylaşımından pay almasını istiyor. 53 yaşındaki eski First Lady, 77 yaşındaki kocasına da bu yüzden bir evlilik anlaşması savaşı açmış durumda.

Özellikle Donald Trump'ın kızı Ivanka ve eşi siyaset sahnesinde epey öne çıkmış, Melania Trump ve Barron Trump'ın görünürlüğünü bile ortadan kaldırıp kendilerini hep gündemde tutmuşlardı

“OĞLUMUZU SİYASETE SOKARSAN SENİ BOŞARIM”

Geçen aylarda Donald Trump’ın reşit olmasına aylar kalan en küçük çocuğu Barron Trump’ı siyasete sokmak islediği duyulmuştu. Eski başkan, yeniden siyaset yarışına girerken onun da diğer üç büyük çocuğu gibi yanında yer almasını ve siyasi pozisyonlara gelmesini istiyor. Hem kendini hem de oğlunu artık siyasetten uzak tutmak isteyen Melania Trump’ın ise bu durumda Donald Trump’tan kesin olarak boşanacağı konuşuluyor. Eski First Lady kocasına çoktan “Oğlumu da kendi siyasi işlerine karıştırısan kapıyı çeker giderim” demiş bile…

Melania Trump'ın yeniden başkanlık yarışına giren Donald Trump'ı oğulları Barron'ı bu yarışın içine çekerse boşanmakla tehdit ettiği idida edildi: Eski First Lady'nin kocasından ayrılmak için fırsat kolladığı, giderken yanında oğlu Barron'ı da götürmek istediği biliniyor... Ve Melania bu yüzden oğlunun siyaset sahnesine çıkmasından korkuyor