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‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş

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#CHER#Alexander A.E. Edwards#Yaş Farkı Olan Ünlüler
‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:51

“Biz çok mutluyuz. Kimseyi rahatsız etmiyoruz, aşkımızı yaşıyoruz. Hem aşk matematikten anlamaz. Sadece görür ve sever” diyerek anlatmıştı yaşadıklarını. Müzik tarihine adını en büyük efsanelerden biri olarak yazdıran ünlü şarkıcı kendi oğullarından bile küçük sevgilisiyle ilişkisini bu sözlerle tarif ediyordu.

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Gösteri dünyası aslında ünlü çiftlerin arada büyük yaş farkı bulunduran ses getiren ilişkilerine aşina denebilir. Yine de efsane şarkıcı Cher’in kendisinden tam 40 yaş küçük, 37 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander AE Edwards’la yaşadığı aşk çok ses getirmişti.

GEÇEN YIL JET HIZIYLA BAŞLAYAN AŞK ÇABUK BİTMİŞTİ

Cher ve Edwards ilk olarak Kasım 2022'de Los Angeles'ta el ele görülmüş sonra da ilişkilerini resmi olarak ilan etmişlerdi. Cher'in yeni aşkının iki oğlu, 53 yaşındaki Chaz Bono ve 46 yaşındaki Elijah Blue Alman'dan bile çok daha genç olması ise çok konuşulmuş, ünlü şarkıcı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş
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İki aşıksa bu duruma hiç aldırmadılar. Her yerde el ele poz verdiler, öpüşürken, sarmaş dolaş verdikleri pozlar manşetleri süsledi. Hatta Cher geçen aralık ayında sosyal medya hesabından genç sevgilisinin ona hediye ettiği gösterişli pırlanta yüzüğün fotoğraflarını sevinç içinde paylaştı.

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GENÇ SEVGİLİSİ OĞULLARINDAN BİLE KÜÇÜK

Alexander AE Edwards’ın efsane şarkıcıya evlilik teklif ettiği ve çiftin nişanlandığı söylentileri yayıldı. Üstelik genç sevgilisine ayak uydurmak isteyen 77 yaşındaki şarkıcının gençleşmek için bir dizi estetik operasyon yaptıracağı bile söylendi.

‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş
Ünlü yapımcının esfane şarkıcıya bir pırlanta yüzük hediye etmesi nişan söylentileri doğurmuştu ancak çift beklenmedik bir şeiklde geçen mayıs ayında ayrılmıştı

Eylül 2022’de düzenlenen Paris Moda Haftası’nda tanışan ve bir yıldırım aşkı yaşamaya başlayan sevgililer mart ayında Versace 2023 sonbahar defilesinde kırmızı halıda ilk kez boy göstermelerinin ardından mayısta ayrıldılar. Saman alevi gibi başlayan aşk aynı hızda sönmüştü.

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AYRILIĞA ÇOK DAYANAMADILAR: AŞK AYNI YERDE, AYNI ŞEKİLDE YENİDEN BAŞLADI

Ancak ikili aşklarının başladı aynı yerde, yine moda haftaları devam ederken yine sarmaş dolaş karşımıza çıktı. Bu çok ses getiren aşk başladığı ve bittiği yerde, yeniden moda dünyasının en önemli etkinlikleri sürerken bir kez daha filizlendi.

‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş
Cher, sevgilisinin kendisinden 40 yaş küçük olması nedeniyle çok eleştirildi... Efsane isim söylenen her şeye kulaklarını tıkadı ve "Biz çok mutluyuz, size söz düşmez" dedi

77 yaşındaki Cher ve 37 yaşındaki Edwards, mayıs ayında ayrıldıktan sonra eylül boyunca Los Angeles, Kaliforniya ve Paris, Fransa'da tekrar birlikte aşk pozları vermeye başladılar. Pop müziğin ikonu ve müzik yapımcısı Edwards, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'nda Balmain'in defilesinde ön sırada el ele görüntülendi.

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"AKILLI DAVRANDI, KALBİNİ YENİDEN KAZANDI"

Çifte yakın kaynaklar Alexander AE Edwards’ın akıllı davrandığını, Cher ayrılmak istediğinde ona alan tanıdığını söylediler. Belki aralarındaki yaş farkının getirdiği baskıdan belki de aşkın çok hızlı ve yoğun yaşanmasından dolayı Cher kendini geri çekmek istemişti.

‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş
İlişkileri ilk ortaya çıktığında Cher, her şeyi başlatan ilk adımı atanın erkek tarafı olduğunu, kendisinin peşinden Edwards'ın koştuğunu ve aklını çeldiğini itiraf etmişti

Ünlü yapımcı da ona uzaklaşma ve düşünme fırsatı tanıdı. Ama aslında ondan vazgeçemedi. Ve bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden onunla birlikte olabilmek için hamle yaptı. Ve akılıca oynadığı bu oyundan galip çıktı.

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ARTIK SADECE MUTLU OLMAK İSTİYOR

Cher’in yakın çevresi onun genç sevgilisiyle vakit geçirmekten çok hoşlandığını söylüyor. Üstelik Cher hem yaş farkı eleştirilerini hem de sevgilisinden yaşça büyük iki oğlunun bu ilişkiye onay vermemesini de göğüslüyor. Yakın çevresi efsane şarkıcının hayatının bu noktasında sadece mutlu olmak istediğini söylüyor.

Bu aşkın kaldığı yerden devam etmesinin bir sebebi de Cher’in yakın arkadaşı, bir başka müzik efsanesi Tina Turner’ın ölümü olmuş. Cher onun ölümüyle birlikte hayatın ne kadar kısa olduğunu fark etmiş. Hayatının sonbaharında mutluluğu yakalamak isteyen Cher, ona bu mutluluğu veren genç sevgilisinin kollarına geri dönmüş.

‘Aşk matematik bilmez’ demişti… 77 yaşındaki efsane şarkıcı 37 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş

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#CHER#Alexander A.E. Edwards#Yaş Farkı Olan Ünlüler

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