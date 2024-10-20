Aşk dolu o evden çıktıktan sonra ardına bile bakmamış… Ünlü oyuncu yine teselliyi eski karısında buldu…

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Bu sözler 20 yıldan fazla zaman sonra ikici kez aşk yaşadığı Ben Affleck’le evlenen ve dilinden düşürmediği bu aşkı 2 yıl içinde sönüp giden Jennifer Lopez’e ait…

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından geçmişe dönüp bir muhasebe yapan yıldız isim artık hayatını ve mutluluğunu bir erkeğe bağlamamaya yenim etmiş gibi görünüyor. Ve Ben Affleck’le birbirlerini sevseler de yürütemedikleri evliliklerinin ardından deyim yerindeyse “dik durmaya” çalışıyor.

Jennifer lopez ve Ben Affleck hafta sonu mahallelerindeki bir etkinliğe çocuklarıyla birlikte katıldılar ancak karşı karşıya gelmediler

Ağustos ayının sonlarına doğru ayrıldıkları ortaya çıkan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ayrıldıktan sonra satmaya çalıştıkları ancak alıcı bulamadıkları mutlu aşk yuvalarının bulunduğu Brentwood mahallesinde çocuklarıyla birlikte görüntülendiler.

Yüzü gülen Jennifer Lopez'in ayrılık şokunu üzerinden atmaya başladığı dikkatlerden kaçmadı

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ESKİDEN OLSA EL ELE GİDECEKLERDİ

Ancak eskiden olsa el ele gelecekleri bu etkinliğe Lopez 16 yaşındaki kızı Emme ve bazı arkadaşlarıyla birlikte geldi. Ben Affleck ise 15 yaşındaki kızı Seraphina ile birlikteydi.

Ben Affleck'in yanında ise her zamanki gibi eski eşi Jennifer Garner vardı

Baba kızın yanında ise Affleck’in eski eşi Jennifer Garner vardı… üç çocukları olan Ben Affleck ve Jennifer Garner çifti 2018’de boşanmış olsalar da çocuklarının hatrına dost kalmaya devam ettiler.

Ben Affleck hayatındaki her türlü durumda ya da gelişmede eski karısına danışmaktna vazgeçmiyor... Hatta evli oldukları dönemde Jennifer Lopez'in bu durumu çok kıskandığı da iddia ediliyordu

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ESKİ VE YENİ EŞLER...

Affleck ve Jennifer Lopez’in 2002’de nişanlanıp, 2004’te ayrıldıktan sonra ikinci kez bir araya gelip evlenmelerinden beri Jennifer Garner da sanki sürekli bu evliliğin içindeydi…

Yakın çevrelerinin söylediğine göre Ben Affleck aslında Jennifer Lopez’le evlense de hayatının merkezinde olan Jennifer her zaman eski eşi Jennifer Garner olmuştu.

2000'li yılların başında büyük bir aşk yaşayıp evlilik arifesinde ayrılan Jennifer lopez ve Ben Affleck yılar sonra yeniden bir araya gelip evlendiler... Ancak davetlerde aşk pozları veren çift haberleri olmadan çekilen fotoğraflarında hep asık suratlıydı ve genelde de kavga ediyorlardı...

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Eski çift üç çocukları için sık sık bir araya gelmekle kalmadılar Ben Affleck hayatındaki her konuda, hatta buna Lopez’le olan evliliği de dahil, eski karısından akıl almaya, ona danışmaya ve içini dökmeye devam etti.

Geceye ayrı ayrı gelen iki tarafın da keyfi yerinde görünüyordu ve karşılaşmadıkları için mutluydular…

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in 2 yıllık evliliği 20 Ağustos'ta sona ermişti

Jennifer Lopez 20 Ağustos'ta Ben Affleck’ten boşanmak için mahkemeye gidip dava açmış, dava dilekçesinde de ayrılık tarihleri olarak 26 Nisan’ı işaret etmişti.

Lopez gündeme bomba gibi düşen boşanma haberi hakkında ilk kez geçen hafta konuştu Affleck ile ayrıldıklarında “tüm dünyasının infilak edip başına yıkıldığını” hissettiğini söyledi.

Ayrılık haberiyle ilgili suskun kalmak isteyen Ben Affleck'in Jennifer Lopez'in açıklamalarıyla gafil avlandığın söyleniyor

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Yine de artık yoluna tek başına “bekar” bir kadın olarak devam edeceği için de heyecanlıydı Lopez. Ama röportajında “yeni bir aşk ve macera” aramıyorum demeyi de ihmal etmedi…

AYRILIK KONUSUNDA SUSKUN KALMAYA KARAR VERMİŞTİ

Ben Affleck ise bu ses getiren ayrılığın ardından hâlâ suskunluğunu bozmuş değil. Henüz boşanma hakkında Ben Affleck’ten hiç ses çıkmazken yakın çevresi yine de sürekli olarak usta aktörünü durumu ve düşündükleri hakkında basına bilgi vermeye devam ediyor.

Jennifer Garner yıllardır ünlü iş insanı ve CEO John Miller'la aşk yaşıyor... Garner'ın Ben Affleck'le bu kadar sıkı fıkı olması aslında erkek arkadaşının da canını sıkıyormuş söylenenlere göre

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AŞK YUVASINDAN ÇIKTI, ARKASINA BİLE BAKMADI

Ve söylenenlere göre Affleck ayrılık kararından sonra "asla arkasına bakmadı” ve enerjisini işine ve çocuklarına verdi. Ünlü oyuncunun Jennifer Lopez’le birlikte satın aldıkları aşk yuvasından çıktığını ve ikinci kez düşünmeye bile tenezzül etmediği de söylenenler arasında.

Zor zamanlarında hep yaptığı gibi yine eski eşi Jennifer Garner’a sığınan Ben Affleck’in aslında ayrılık hakkında hiç konuşmak istemediği ancak Jennifer Lopez’in verdiği sürpriz röportajla gafil avlandığı ve onun ilişkileri hakkında konuşmasına sinirlendiği de söylentiler arasında…

Ben Affleck ve Jennifer Garner uzun yıllar önce ayırlmıl olsalar da aralarında çok sağlam bir dostluk var... Eski eşler sık sık buluşuyor ve Ben Affleck hayatıyla ilgili dönüm noktalarında eski eşinden akıl almaya devam ediyor