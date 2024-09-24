Aşk acısını artık kalbine gömecek… Yılın ayrılığında sıra davaya geldi: Hollywood’un en 'dişli' avukatını tuttular

Haberin Devamı

Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck bundan 22 yıl önceki nişanlarının ardından 2022’de evlenmiş, küllerinden doğan aşkları ve bu aşkın fotoğrafları son iki senedir sürekli manşetleri süslemişti. Bir zamanların tutkulu aşıkları artık kozlarını mahkemede paylaşacak...

BÜYÜK AŞKLARI İKİ YILDA BİTMİŞTİ… YILIN EN ÇOK KONUŞULAN AYRILIĞI

Ama bu yıllar sonra canlanan aşkın ömrü kısa oldu; sık sık kameralara yüzleri asık şekilde kavga ederken yakalanan ve evliliklerinde sorun olduğu söylenen Lopez ve Affleck ayrılık kararı aldı.

Eski eşler iki hafta önce çocuklarını da yanlarına alarak öğle yemeği yedi

Haberin Devamı

Jennifer Lopez 20 Ağustos’ta, tam da görkemli düğünlerinin ikinci yıl dönümünde mahkemeye giderek Ben Affleck’ten boşanmak için dava açtı.

MAHKEMEYE TEK BAŞINA GİDİP HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Çok sayıda mülkü ve dudak uçuklatan bir serveti olmasına rağmen Lopez’in mahkemeye bir avukat tutmadan tek başına gitmesi ise herkesi şaşırtmıştı. Gösteri dünyasının ünlü çiftlerinin boşanma davaları yıllardır, genellikle bir avukat ordusuyla yönetilmesine rağmen büyük kavgalara sahne olmasıyla biliniyor…

Lopez'in boşanmak için mahkemeye gitmeden önce avukat tutmamış olması dikkat çekmişti

En son iki hafta önce önceki evliliklerinden doğan çocuklarını alarak Beverly Hills’de bir otelde yemek yiyen ve “Acaba barışıyorlar mı?” sorularına yol açan Lopez ve Affleck en sonunda dün mahkeme süreciyle ilgili ilk adımı attılar. Laura Wasser ve Jennifer Lopez dün binaya peş peşe böyle giriş yaptı

Haberin Devamı

EN “DİŞLİ” AVUKATI SEÇTİLER: LAKABI DİSKO KRALİÇESİ

Ayrı yaşayan Ben Affleck ve Jennifer Lopez, dün Los Angeles'ta Hollywood’un en güçlü ve “dişli” boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wasser’ın ofisinde bir araya geldi.

Lopez’in bir ay önce dava açmasından bir ay sonra birlikte Laura Wasser’ın ofisine giden ikili boşanma sürecinde aralarında çıkabilecek hukuki anlaşmazlıkları ve paylaşımları daha önce sayısız ünlünün avukatlığını yapmış olan “disko kraliçesi” lakaplı Wasser’ın yardımıyla çözecekler.

Jennifer Lopez Laura Wasser’ın ofisine giderken fotoğraflandı ancak Ben Affleck ofise gizlice geldi ve sadece otoparktaki arabası görüntülendi.

Haberin Devamı

BEN AFFLECK’İN ÖNCEKİ BOŞANMASINDA DA AVUKATIYDI

Laura Wasser, aralarında Angelina Jolie, Heidi Klum, Kim Kardashian, Kris Jenner, Johnny Depp, Ryan Reynolds, Christina Aguilera ve Kevin Costner gibi isimlerinde olduğu birçok yıldız ismin boşanma davalarına bakan avukat.

Laura Wasser birçok Hollywood çiftinin avukatlığını üstlenen ve en az o yıldızlar kadar ünlü bir avukat... Dişli avukatın saatlik ücretinin 1000 dolar olduğu söyleniyor

İşin ilginci Wasser 2018 yılında Jennifer Garner'dan boşanması sırasında Affleck'i de temsil eden isim olmuştu. Öte yandan Lopez ve Affleck'in, ünlü şarkıcı evliliklerinin fişini çekmeden önce bile aylardır Wasser ile çalıştıkları da iddialar arasında…

Haberin Devamı

Eski çift, Temmuz 2022'deki nikâhlarından önce evlilik öncesi bir anlaşma imzalamamıştı, bu da boşanmalarının “çirkinleşme potansiyeli olduğu” anlamına geliyor. Affleck avukat randevusundan sonra ofisine giderken böyle görüntülendi

LOPEZ ESKİ KOCASININ YAPIM ŞİRKETİYLE ÇALIŞIYORDU… PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu çok konuşulan boşanmada en büyük anlaşmazlık noktalarından birinin Affleck'in 2022'de en yakın arkadaşı Matt Damon'la birlikte kurduğundan bu yana projeler üretmekle meşgul olan yapım şirketi Artists Equity olduğu bildiriliyor.

Şirketin son filmlerinden birinde rol alan Jennifer Lopez ve Affleck'in gelecekteki projelerden -eğer bir şey varsa- ne alması gerektiğini anlamaya çalıştıkları bildiriliyor.

Hollywood'un en ünlü avukatı Wasser Ben Affleck'in Jennifer Garner'la olan boşanmasında da avukatlığını üstlenmişti

Haberin Devamı

Çifte yakın kaynaklar boşanma davasının ve bu tür anlaşmazlıkların çözüme kavuşmasının şubat ayına kadar sonuçlanmayacağını söylüyor. Lopez, geçen ay boşanma davası açtığında mahkemeye kendisinin ve Affleck'in mal varlıklarının “bilinmediğini” belirtmişti.

ORTADA SARAY YAVRUSU GİBİ BİR MALİKANE VE PROJELERDEN GELEN PARALAR VAR…

Lopez ve Affleck’in evlilik sözleşmesi olmadığı için, evlilikleri sırasında kazandıkları paralar ya da şu an satmakta zorlandıkları 68 milyon dolarlık malikaneleri gibi konuların nasıl çözüme ulaşacağı da henüz bilinmiyor.

Birçok ünlü çiftin aksine Lopez ve Affleck şaşırtıcı şekilde evlenmeden önce bir anlaşmaya imza atmadılar

Ünlü şarkıcı Temmuz 2022'den Ağustos 2024'e kadar Lopez, Delola adlı bir kokteyl markası kurdu ve en az dört projede rol aldı ya da yapımcılığını üstlendi. Affleck de 2 yıllık evlilikleri boyunca dört filmde çalıştı.

Bunun da ötesinde, ikili muhtemelen cirolardan veya diğer gelir akışlarından daha da fazlasını kazandı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendikten sonra Los Angeles'ta bu saray yavrusu gibi malikaneyi birlikte almışlardı... Ayrılık sonrası ikisi de tek başlarına başka evlere taşınan eski çift şimdi bu evin satışı ve gelecek olan paranın bölüştürülmesi için uğraşacak