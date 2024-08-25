Eski kocasının evliliğini kurtarabilmek uğruna kendi aşkından oluyordu… Kendini ‘piyon’ gibi hissetmiş

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Affleck ve Lopez, ilk kez 2000’lerin başında büyük bir aşk yaşayıp nişanlanmış ancak ikisinin de büyük birer yıldıza dönüştüğü o dönemde oluşan büyük medya ilgisini kaldıramayıp tam da evlenmeye hazırlanırken yollarını ayırmıştı.

Bu çok konuşulan aşk ve ayrılığın üstünden 20 yıl geçtikten sonra ise bir peri masalına benzeyen düğünle evlendiler. Bir kez daha medyanın tüm ilgisini üzerlerine çeken çiftin ikinci denemesi de hüsranla sonuçlandı. Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği kurtulsun diye en çok çalışan kişi Affleck'in eski eşi Jennifer Garner oldu...

ÇOK KONUŞULAN EVLİLİK 2 YILDA BİTİVERDİ

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Ve bu çok konuşulan evlilik tam 2 yıl içinde sona erdi. Hatta Jennifer Lopez oldukça manidar bir hamleyle boşanma davasını tam da evliliklerinin ikinci yıl dönümünde açtı.

Bu iki yıl boyunca Lopez ve Affleck’in aşkı ve evliliğinde her zaman bir üçüncü kişinin adı geçti. Bu kişi de Ben Affleck’in 2009’da evlendiği ve 2015’te ayrılmasına rağmen resmi boşanmasının 2018’de gerçekleştiği bir başka ünlü Jennifer, Jennifer Garner’dan başkası değildi.

Ben Affleck’in 3 çocuğunun annesi olan yıldız oyuncu Garner, usta aktörle mutlu başlayan ve üç çocukla taçlanan evliliğini hem onun yıllardır bitmeyen alkolizm ve kumar bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları hem de basına yansıyan çocuk bakıcısıyla ihanet iddiaları yüzünden bitirmişti.

AFFLECK ESKİ EŞİNİ KENDİNE ÇOK YAKIN TUTTU

Aralarında geçen her şeye rağmen Ben Affleck ve Jennifer Garner, çocuklarının iyiliği için dost kalmaya ve sık sık görüşmeye devam ettiler. Bu durum Affleck Jennifer Lopez’le evlendikten sonra da devam etmişti.

Jennifer Garner ve Ben Affleck uzun süredir ayrı olsalar da iki iyi dosta dönüştüler ve çocukları için sık sık bir araya geliyorlar

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Eski eşler sürekli bir arada görüntüleniyor, üç çocuklarının okullarına, etkinliklerine ve tüm özel günlerine birlikte katılıyorlardı. Yakın çevrelerinin söylediğine göre Ben Affleck, yıllar önce ayrılmış olsalar da Jennifer Garner’ı çok sevmeye hep devam etti ve ona büyük bir saygı duyduğunu her zaman ifade etti.

BİTEN EVLİLİK SANKİ ÜÇ KİŞİLİKTİ

Karı kocayken anlaşamasalar da ayrıldıktan sonra yakın dost, sırdaş ve birbirlerine destekçi olan ikilinin yakınlığının Jennifer Lopez’i rahatsız ettiği, onun “eski Jennifer” olarak adlandırılan Jennifer Garner’ı kıskandığı da hep yazılıp çizildi.

Ben Affleck, Jennifer Garner’la olan evliliğini bitiren kötü alışkanlıklarındna kurtulmuş, artık eski aşkı Jennifer Lopez, onun ikizleri ve kendi çocuklarıyla birlikte 5 çocuklu mutlu bir yuva ve sakin bir hayat peşinde koşuyordu.

Ben Affleck ne zaman kendini kötü hissetse soluğu eski eşi Garner'ın yanında alıyordu

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Bunu yaparken de eski eşi Jennifer Garner’ı adeta akıl hocası yapmıştı. Hayatıyla, çocuklarıyla ilgili her şeyi onunla paylaşmaya, Jennifer Lopez’le spot ışıklarından kaçarken Garner’la aile buluşmalarına devam etti.

KENDİNİ “PİYON” GİBİ HİSSEDİYORMUŞ

Yakın çevresi Ben Affleck’in, Jennifer Lopez’le evlilik problemlerini bile eski eşiyle paylaştığını, aslında bu evlilikte mutsuz oldukça Garner’a koştuğunu söylüyordu. Aslına bakılırsa bu bir iddia olmaktan öteydi; zira Lopez ve Affleck’in ne kadar birlikte fotoğrafı varsa eski eşlerin baş başa fotoğrafları da bir o kadar çoktu.

Lopez ve Affleck artık evlerini bile ayırıp ayrılıklarını saklarken bir yandan kendilerine yeni bir hayat kurma telaşındayken de Jennifer Garner hep ikilinin çevresindeydi.

Jennifer Garner'ın sürekli eski eşinin evliliğiyle uğraşmak zorunda kaldığı için kendini bir "piyon" gibi hissettiği söyleniyor

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Hatta Lopez ve Affleck’in ayrılığı kesinleşip manşetlere taşınınca Jennifer Garner’ın kendisini bu evlilikte bir “piyon” gibi hissettiğini söylediği ortaya çıktı.

ASLINDA 6 YILDIR MUTLU BİR AŞK YAŞIYOR

Çünkü Garner, her ne kadar son birkaç yılı eski kocasının yeni evliliğini kurtarmakla harcamış olsa da aslında onun da hayatında ciddi bir ilişki vardı…

Jennfier Garner, 2018’de Ben Affleck’le boşanması kesinleştiğinden beri ünlü bir iş insanı ve CEO olan John Miller’la birlikte.

Cali Burger adında bir hamburger restoran zincirinin sahibi olan John Miller ve Jennifer Garner’ın bir dönem ayrıldıkları iddia edilse de ikili ilişkilerini son 6 yıldır gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor.

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ESKİ EŞİ İÇİN ÇIRPINMASI EN SONUNDA CANINA TAK ETTİ!

Jennifer Garner’ın hayatının büyük bir parçası haline gelen John Miller elbette ünlü yıldızın çocuklarıyla da iyi bir ilişki içinde. Üstelik Ben Affleck eski eşi ve çocuklarının hayatına giren Miller’la tanışmış, iki adamın neşeli sohbeti paparazzilere de yakalanmıştı.

John Miller Jennifer Garner’a olan aşkı yüzünden onun eski eşi Affleck’le olan yakınlığına ve Affleck – Lopez çiftinin evliliğinin içinde yer almasına son derece anlayışlı yaklaşıyordu.

6 yıldır birlikte olan Garner ve Miller'ın ilişkiliri de Affleck - Lopez draması yüzünden sarsıldı

Ancak Gerner – Miller cephesinden gelen son haberlere göre işler o tarafta da biraz karışmış durumda… ABD medyası, Miller’ın, son birkaç ayını sürekli eski eşi ve Lopez’in evliliğini kurtarmak için koşuşturmakla geçiren Jennifer Garner’a artık “bozulduğu”, Garner’ın elini eteğini bu işten çekmesini istediğini ve onun kendisinden çok bu işe zaman ayırmasına kırıldığını yazmaya başladı.

ADETA BİR “EVLİLİK DANIŞMANI”

Garner, 55 yaşındaki Lopez'in 52 yaşındaki Affleck’ten resmi olarak boşanma davası açmasından önceki aylarda, zor durumdaki çift için “evlilik danışmanı” rolünü benimsemiş ve bazı arkadaşları onun “arabuluculuk” yapmaya zorlandığından korkmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift görkemli davetler ve kırmızı halılar yerine doğa yürüyüşleri, koşular ve romantik baş başa buluşmalarda görüntüleniyor

Bu rol, çocuk sahibi olduklarını anlayan ancak onu “paylaşmaktan” hoşlanmadığı söylenen Miller'ı da kızdırmışa benziyor. DailyMail.com'a konuşan içeriden bir kaynak “John Jen'i paylaşmaktan hoşlanmıyor ve ona ayıracağı vaktin diğer tarafa gitmesine artık sinirleniyor” diyor.

ARALARI LİMONİ DERKEN GELEN ROMANTİK RANDEVU…

Neyse ki tüm bu söylentilere rağmen Jennifer Garner ve John Miller, bu hafta sonu baş başa çıktıkları romantik bir yemek sonrası görüntülendiler ve keyifleri de oldukça yerinde gibiydi. Ünlü çift bir süredir birlikte görüntülenmiyordu ancak Affleck - Lopez ayrılığının ardından Jennifer Garner da sevgilisi Miller'ın kollarına geri döndü

“ONA OLAN AŞKI PEKİŞTİ”

Garner ve John Miller’ın ilişkisinin bu travmatik dönemi atlatacak kadar güçlü olduğu söyleniyor. Miller’ın bu Lopez – Affleck – Garner dramasının yakında biteceğini, Jennifer Garner’ın asla eski eşi Affleck’e dönmek gibi bir niyetinin olmadığını iyi biliyor.

Jennifer Garner’ın ise sevgilisinin bu anlayışlı tutumu yüzünden ona olan aşkının arttığı ve ilişkilerinin daha da sağlamlaştığı iddia ediliyor…