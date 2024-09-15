Ayrılığın ardından ilk kez yan yana geldiler… Gözyaşlarını arabada gizlice sildi…

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Sürekli olarak mutlu olmadıkları, hep kavga ettikleri ve evliliklerinin sallantıda olduğu söylenen çift en sonunda 20 Ağustos’ta resmen boşanmak için ilk adımı attılar.

Üstelik Jennifer Lopez’in mahkemeye verdiği bu boşanma dilekçesinde ayrılık tarihleri 26 Nisan olarak belirtilmişti…





İLK NİŞANIN 20., EVLİLİĞİN 2. YIL DÖNÜMÜ HER ŞEYİN BİTTİĞİ GÜN OLDU

İlk olarak 2000’lerin başında büyük bir aşk yaşayıp, nişanlandıktan sonra tam evlilik arifesinde ayrılan çift aradan 20 yıl geçtikten sonra bu aşkı küllerinden yeniden doğurmuş ve 2022’de evlenmişti.

Ancak Jennifer Lopez ve Ben Affleck onları ilk kez ayıran sebeplerin aradan geçen yıllarda değişmediğini ve birbirlerini sevseler de bunun evli kalmalarına yetmediğini acı tecrübelerle bir kez daha anlamış oldu.

İki yıllık evlilikleri biten ünlü çift bu süre içinde sık sık tartışırken kameralara yakalanıyordu

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Ayrılık haberi geldiğinden beri paparazziler Affleck’in de Lopez’in de peşini bırakmamışlardı. Ben Affleck boşanma haberi duyulduktan sonra kâh çocuklarıyla kâh bir nevi akıl hocası haline gelen eski eşi Jennifer Garner’la görüntülendi.

İmajı konusunda çok titiz davranan Jennifer Lopez ise önce bir süre ortadan kaybolup haberin ateşi sönsün diye bekledi, sonra da son bir-iki haftadır yıkılmadım ayaktayım pozları vermeye devam etti. Ayrılık haberleri duyulduktan sonra ilk kez bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çocuklarıyla birlikte Beverly Hills otelde yemek yediler

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Dün ise kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı ve Ben Affleck’le Jennifer Lopez, boşanma davası açmalarından bu yana ilk kez birlikte görüntülendi.

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Affleck’in eski eşi Jennifer Garner'dan olan çocukları 15 yaşındaki Finn ve 12 yaşındaki Samuel ile Jennifer'ın eski kocası Marc Anthony'den olan 16 yaşındaki ikizleri Emme ve Max, anne ve babalarıyla birlikte Beverly Hills Otel'e bir aile buluşması için geldiler.

Büyük siyah bir ciple otele gelen kalabalık aile içerde epey zaman geçirdi. Bir ara otele çocuklarını almaya Affleck’in eski eşi Jennifer Garner da geldi.

Ayrılmalarının üzerinden 3 hafta geçen Ben Affleck ve Jennifer Lopez çocuklarının yanında sakin kalmaya çalışsa da çok gergin oldukları her hallerinden belli oluyordu. Eski eşler otele girerken bile hararetli bir tartışma yaşıyordu... Ben Affleck'in bağırarak Lopez'in üzerine eğildi bu anlar dikkat çekti

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GERGİN ANLAR... ARABADA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otele girerken hararetli bir tartışmaya dalan eski çift bir süre de arabanın içinde konuştu.

Bu anlarda ise Ben Affleck’in sinirli hali yüzüne yansımış, Jennifer Lopez ise sanki ağlamış ve durum fark edilmesin isteyerek gözyaşlarını silmeye çalışıyordu.

Jennifer Lopez Ben Affleck’in verdiği nişan yüzüğünü serçe parmağına takarken, evlilik parmağına da altın bir 'Jennifer' yüzüğü takmıştı.

Çiftin ayrılık söylentileri sürerken ikisi de zaman zaman parmaklarında alyansları olmadan görüntüleniyor, bu da söylentilerin alevlenmesine sebep oluyordu.

AYRILDIĞI KOCASININ EN YAKIN DOSTUNA İÇİNİ DÖKMEK İSTEDİ AMA...

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Jennifer Lopez eski eşiyle dünkü buluşmasından önce geçen hafta Toronto Film Festivali’nde Ben Affleck’in en yakın arkadaşı Matt Damon’la görüntülenmişti.

Jennifer Lopez arabanın içindeki tartışmada gözyaşlarını silerken yakalandı

İkili gala gecesinde bir köşeye çekilip yarım saat kadar samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülendi. Jennifer Lopez, ayrıldığı kocasının yakın dostuna içini dökmüş, onun elini tutarak muhtemelen bu acı verici boşanmayla ilgili ona derdini anlatmıştı.

DailyMail.com'a özel demeç veren içeriden bir kaynak ise bu ses getiren görüşmeyi “Matt Damon, JLo'nun galada Ben hakkında konuşmak için yaptığı tüm girişimleri geri çevirdi” diyerek anlattı.

Jennifer Lopez geçen hafta Matt Damon'la bir araya gelmiş, ona en yakın dostuyla ayrılıkları hakkında içini dökmüştü... Etraftakilerin iddialarına göre Damon bu durumdan pek de hoşlanmamış

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“Zamanlaması çok garipti çünkü Matt'i samimi bir konuşma yapmak için etkinlikte kenara çekmesinin duyulacağını ve viral olacağını biliyordu” diyen kaynak Matt Damon’un Lopez’le Ben Affleck hakkında konuşmayı reddettiğini de iddia etti.

AŞK YUVASI EVLERİNİ SATMAYA UĞRAŞIYORLAR

Çift, Mayıs 2023'te Beverly Hills'te muhteşem bir malikane satın almış, 38.000 metrekarelik, 12 yatak odalı, 24 banyolu bir ana evin yanı sıra 5.000 metrekarelik bir misafir çatı katı, ayrıca iki yatak odalı bir bekçi evi, bir bekçi evi ve 12 arabalık bir garajı da olan bu saray yavrusu ayrılıklarından bir ay önce, temmuz ayında Lopez tarafından 68 milyon dolara satışa konmuştu.

Eski eşler şimdi evlendikten sonra satın aldıkları muhteşem evlerini satmaya uğraşıorlar... Bu arada Lopez de Affleck de çoktan kendilerine yeni evler bulup taşındılar bile

Evlilik öncesi anlaşması yapmayan ünlü çift evlendikten sonra sahip oldukları bu tek mülkü satıp bölüştükten sonra ortak çocukları da olmadığı için kendi yollarına gidecekler ve aralarında başka bir alışveriş olmayacak…

Jennifer ve Ben ilk olarak 2001 yılında Martin Brest'in gişe bombası Gigli filminin Los Angeles'taki setinde tanışmış, 2002’de nişanlanmış ancak 2004 yılındaki düğünlerinden sadece üç gün önce aniden ayrılmışlardı.

İLK DENEMEDE YÜRÜMEYEN AŞKIN ÖMRÜ YİNE KISA OLDU

Her ikisi de ilk ayrılıklarının ardından yollarına başkalarıyla devam etmiş, Jennifer 2004 yılında Marc Anthony ile, Ben ise 2005 yılında Jennifer Garner ile evlenmişti.

Ancak, her iki evliliğin de sona ermesinin ardından, ikili 2021'de romantizmlerini yeniden alevlendirdi. İlk olarak Temmuz 2022'de Las Vegas'taki bir şapelde sade bir törenle yemin eden ikili, ertesi ay Ben'in Georgia'daki malikanesinde görkemli bir düğünle evlendi.

Jennifer Lopez ise boşanma davasını bu görkemli düğünün ikinci yıl dönümü olan 20 Ağustos’ta açmıştı…