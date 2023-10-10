Ünlü oyuncu uzaktaki sevgilisine kavuştu. Kalbindeki kuşlar gelinliğine uçtu!

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MODELİ DE RENGİ DE SIRA DIŞIYDI

Yani özetlemek gerekirse "gelin" denilince akıllara bembeyaz ve gösterişli bir elbise giymiş; mutluluktan ayakları yere değmeyen bir genç kız gelir. Tabii ki yanında da yeni hayatına birlikte başlayacağı koyu renk takım elbise içindeki damat.

Ama bazen özellikle de gösteri dünyasında bu "beyaz" kuralı bozulur. Zaman içinde bembeyaz değil de kırık beyaz denilen renk de tercih edilir oldu örneğin. Hatta ilk evliliğinde gelinliğini pembe tonlarında seçen ünlü şarkıcı Gwen Stefani ile siyah gelinlik giyen Sarah Jessica Parker ve Avril Lavigne, ya da mor gelinlik giyen Dita Von Teese bu konuda fark yaratan isimler oldu.

İşte genç kuşağın başarılı oyuncularından Anya Taylor Joy da bu konuda farklı bir pencere açtı Malcolm McRae ile Venedik'te yapılan düğününde.

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Öyle ki onun gelinliği ne siyahtı ne mor. Ama rengiyle ve üzerindeki desenleriyle de hatta duvağıyla da gelinlik konusuna farklı bir yaklaşım getirdi.

TARİHİ ATMOSFERE UYGUN GELİNLİK

Rol aldığı Queen's Gambit adlı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan 27 yaşındaki Anya Taylor Joy, geçtiğimiz haftalarda müzisyen Malcolm McRae ile hayatını birleştirdi. Genç çift, düğün için çok sevdikleri İtalya'nın tarihi Venedik kentini seçti.

Düğün için seçilen kent bu kadar tarihi olunca Anya ile Malcolm'ın, ünlülerin akın ettiği düğünü de yine tarihi bir mekanda gerçekleşti.

Genç çift, Venedik'te Büyük Kanal'ı gören 15'inci yüzyıldan kalma bir mekanda hayatlarını birleştirdi. Düğün, o kentin ve binanın tarihi atmosferine uygun bir şekilde yapıldı. Hatta konukların giyimi kuşamıyla Venedik'in ünlü maskeli balolarından birine dönüştü.

Bütün bunlara değineceğiz ama biz düğünün yıldızına yani Anya Taylor Joy'a biraz daha yakından bakalım. Daha doğrusu ünlü yıldızın sıra dışı gelinliğine.

Keşke evliliği sarsan tek sorun ihanet olsaydı... Romantik fısıltılar sustu, kıvılcım çoktan söndü

"Kocamla o filmin setinde tanıştık... Sanki bir düşler ülkesinde gibiydim. Bana dans etmeyi öğretiyordu. İşte şu bildiğiniz romantik öykülerden biri. Kesinlike heyecanlı ve eğlenceliydi... Güzeldi. Onu tanımam gerektiğini düşündüm. Ve o gerçekten 'işte o adam' oydu.

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GÖĞÜS KISMINDA KUŞ MOTİFLERİ YER ALIYORDU

Genç yıldızın büyük günü için seçtiği gelinlik beyaz ya da beyaz tonu değildi. Çok açık tonda bir kahverengiydi. Üzerine de çikolata renginde orman motifleri işlenmişti. Bu işlemelerde en çok dikkat çeken ayrıntı ise uzaktan bile dikkat çeken kuş motifleri oldu.

Anya Taylor Joy'un duvağı ise gelinliğin en klasik parçasıydı. Gelinliğinin pudra tonunda kahverengi olmasına rağmen duvak beyazdı.

Güzel oyuncu, saçlarını ise yarım topuz şeklinde topladı ve duvak da o topuzun ucuna yerleşirildi. Anya Taylor Joy'un gelinliğnini, 2021 yılından bu yana tanıtım yüzü olduğu Dior markasının imzasını taşıdığını da ekleyelim.

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Anya Taylor Joy, düğünden sonra düzenlenen partilerden birine giderken ise klasik beyaz rengi tercih etti.

MİNİ BEYAZ ELBİSE GİYDİ: Fakat bu kez de kıyafeti mini etekliydi. Görünümünü beyaz ayakkabılarla tamamlayan güzel oyuncu, elinde de yeni gelin olduğunu simgeleyen kocaman bir buket çiçek taşıyordu. Hem Anya Taylor Joy'un hem de Malcolm McRae'nin mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.





DÜĞÜN DEĞİL SANKİ MASKELİ BALO

Biraz da düğünün genel atmosferine bir bakalım. Genç çift iki yıllık ilişkilerini Venedik'te gerçekleşen maskeli balo şeklindeki bir düğünle taçlandırdı. Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin mutluluğuna 150 konuk tanıklık etti.

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Bu konukların çoğu da gelin ve damat gibi ünlülerden oluşuyordu. Keeleigh Sperry, kocası Miles Teller, ünlü model Cara Delevingne, Dominikli oyuncu Aimee Carrero, Hollywood ünlüsü Julia Garner düğünün konukları arasındaydı.

Anya Taylor Joy, tören için klasik bir gelinlik giymedi. Bunun yerine bej renkli üzerinde kuş ve ağaç dalı motifleri bulunan bir gelinlik giydi. Sarı saçlarını yarım topuz yapan genç oyuncu, beyaz duvağını da bu şekilde başına yerleştirdi.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae 2021 yılından bu yana birlikteler. Fakat ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşamayı çok fazla göz önüne çıkmamayı tercih etti genç çift. Düğün planlarını da çok yakınları dışında kimseye söylemediler.

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ABD basınına yansıyan haberlere göre Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, törenin organizasyonu için İtalya'da tanınmış bir şirketi tercih etti.

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BAŞINDAN BERİ ORADA EVLENMEK İSTİYORLARDI

Anlaştıkları firma, İtalya'nın gözde beldelerinde düzenlediği törenlerle tanınıyor. Kaleler, şatolar ve gösterişli çiftlik evleri firmanın düğün düzenlediği yerler arasında.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae de evlenmek için çok sevdikleri Venedik'i tercih etti. Genç çifte yakın kaynaklara göre ikisi de İtalya tutkunu. Bu yüzden başından beri orada evlenmeyi planlıyorlardı.

Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde yaşayan Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, düğün hazırlıklarını da aynı şekilde gerçekleştirdi. Düğüne sadece ailelerini ve en yakın arkadaşlarını davet etti.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, ilişkilerinin başından beri bu konuda ağzı sıkı davrandı hep. İlk kez New York'ta birlikte görüntülenen genç çift, sağlıklı bir ilişki sürdürmek için böyle tercih etti iddialara göre.

UZAK MESAFELİ İLİŞKİ SÜRDÜRDÜLER

Anya Taylor Joy, artık kocası olan McRae hakkında Vogue dergisine verdiği röportajda "Sonunda birlikte sessizlik içinde oturabileceğim birini bulduğum için mutluyum" demişti.

Artık evli bir çift olmalarına rağmen Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, aralarına mesafelerin girdiği bir ilişki yaşadılar. Anya, Londra'da, Malcolm ise ABD'de yaşıyordu. Fakat bu durum ilişkilerini sekteye uğratmak yerine birbirlerine daha fazla bağlanmalarını sağladı.

Anya Taylor Joy, bir röportajında "Bu zor... Ama bir açıdan da harika bir durum. Çünkü bir araya geldiğimizde, zamanın kıymetini daha fazla biliyoruz" dedi.

Her ne kadar Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, düğünlerini basının meraklı gözlerinden uzakta gerçekleştirse de konuklarından bazıları sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Bunlardan biri de Taylor'ın yakın dostları ve meslektaşları olan Keeleigh Sperry ile kocası Miles Teller...

TARİHE YOLCULUK

Son dönemin genç yeteneklerinden Miles Teller'ın karısı Keleigh, Instagram sayfasından bol bol paylaşım yaptı.

Onun fotoğraflarına bakılırsa düğün Venedik karnavalı atmosferini yaşattı. Tören bir maskeli balo şeklinde gerçekleşti.

Konuklar, 1920'li ve 30'lu yılların çizgilerini çağrıştıran kıyafetler giyip takılar kullandı. Çoğu görünümlerini de maskelerle tamamladı.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin düğün töreni 15'inci yüzyılda inşa edilen Pisani Moretta Sarayı'nda yapıldı.

Barok anlayışla dekore edilen mekan, Venedik'te Büyük Kanal'ın kıyısında bulunuyor. Bu saray geçmişte kökenleri Pisa'dan gelen ve Venedik'in en zenginleri arasında yer alan Pisani ailesine aitti.

Düğünün yapıldığı sarayın dış cephesinde kemerler bulunuyor. Zemin katta ise doğrudan Büyük Kanal'a açılan bir kapı yer alıyor.

Bu tarihi bina 1994 yılından bu yana Venedik'te geleneksel olan gösterişli bir maskeli baloya ev sahipliği yapıyor. Anya Taylor Joy ve Malcolm McRae'nin evlenmek için burayı tercih etmesinin nedeni de planladıkları düğünün konseptine uygun olması.