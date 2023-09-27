Aldatıldığını öğrenince intikam almak istedi… Ünlü çiftin nafaka savaşı çok çetin geçti

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Olivia Wilde ve Jason Sudeikis de son üç yıldır yaşadıkları fırtınalı ayrılık süreci ve çocuklarının velayeti ve nafaka davalarıyla gündemdeydi. Bir dönem Hollywood’un en büyük aşklarından birini yaşayan ünlü komedyen ve güzel yıldız ayrılırken kanlı bıçaklı hale gelen ünlülerin başında gelliyor.

Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, 9 yıllık birliktelikleri süresince Hollywood'un en sevilen ve birbrilerine en çok yakıştırılan çiftlerinden olmuştu

YILLAR BOYUNCA HERKESİN HAYRAN KALDIĞI BİR ÇİFTTİLER

Kasım 2011'de büyük bir aşk yaşamaya başlayan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, Ocak 2013'te nişanlandılar ama hiç evlenmediler. Hayranları ve yakınları bu süreçte 2 de çocukları olan çiftten evlilik müjdesi beklerken 2020’de yollarını tatsız bir şekilde ayırdılar.

Ünlü çiftin bu birliktelikten Otis ve Daisy adında iki çocuğu oldu: 10 yıl önce nişanlanan çift herkes evleneceklerini beklerken acı şekilde yollarını ayırdı

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Olivia Wilde, çekimleri bir sene önce başlayan, başrolünü de oynadığı ilk yönetmenlik denemesi olan filmde yakışıklı İngiliz şarkıcı Harry Styles’a başrollerden birini vermişti. İkili arasında sette başlayan yakınlaşma her şeyin sonu oldu. Gönlünü Harry Styles’a kaptıran Olivia Wilde iki çocuğunun babası Jason Sudeikis’i terk etti ve Styles’ın kollarına koştu.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNÜNCE KÜPLERE BİNMİŞTİ

Ancak bu ayrılık ve yeni aşkla ilgili söylentiler bitmek bilmedi. Olivia Wilde ve Harry Styles ilişkisinin bu ayrılıktan çok daha önce başladığı, güzel oyuncunun Jason Sudeikis’i aldattığı iddia edildi. Wilde ve Styles bu iddiaları yalanladılar. Ancak terk edilen eski aşık da belli ki bu aldatma söylentisinin doğru olduğuna inanıyordu.

Olivia Wilde'ın Sudeikis'den ayrıldıktan sonra Harry Styles ile yaşadığı aşk ünlü komedyeni çileden çıkardı... Hatta bu aşkın ayrılıktan önce başladığı, Wilde'ın aslında iki çocuğunun babası Jason Sudeikis'i aldattığı iddia edildi

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48 yaşındaki Sudeikis ile 39 yaşındaki Wilde, ayrıldıktan sonra 9 yaşındaki oğulları Otis ve 6 yaşındaki kızları Daisy’nin velayeti için bir savaşa giriştiler. Aldatıldığını düşünen Ted Lasso dizisinin yıldızı Jason Sudeikis, çocuklarını Olivia Wilde’ın elinden almak istedi.

Büyük bir aşkla sevdiği kadının bir başka erkeği tercih etmesi hatta onun kollarına kendisini bırakmadan koşması Ted Lasso'nun yıldızı Jason Sudeikis'i intikam almaya itti

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ, İHANEİN CEZASINI HERKESİN ÖNÜNDE KESTİ

Ve bunu ondan intikam alırcasına yaptı. Olivia Wilde Nisan 2022'de, yönettiği filmi "Don't Worry Darling" için katıldığı bir panelde sahneye çıkmış konuşma yaparken hayatının en büyük şokunu yaşadı. Jason Sudeikis, ayrıldığı sevgilisine çocuklarının velayetini almak için bir dava açmış, mahkeme celbini de tam sahnede konuşma yaparken yollamıştı.

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Sahnede bir anda gelen görevlinin eline tutuşturduğu evraklarla ne yapacağını bilmez halde kalakalan Wilde tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu intikam planını çok acı şekilde tecrübe etmiş oldu. 9 yıl süren büyük aşk ve 2 çocuğun ardından bu mutlu çift de ayrılırken her gün dedikodu sayfalarına konu olan çirkin bir savaş yaşadılar.

Olivia Wilde kariyeninin en önemli zamanlarını yaşıyor; ilk yönetmenlik denemesi olan film için oradan oraya koşuyor, panellere, söyleşilere gidiyordu... İşte o günlerden birinde, tam da sahnede konuşurken eline herkesin gözü önünde tutuşturulan mahkeme celbi güzel yıldıza hayatının şokunu yaşatmıştı

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"ÖTEKİ" ADAM ARADAN ÇEKİLİNCE SULAR NİHAYET DURULDU

Dün en sonunda 3 yıldır devam eden bu ayrılık ve nafaka savaşı sona erdi. Olivia Wilde’ın uğruna yuvasını yıktığı Harry Styles’dan 1 yıl içinde ayrılıp yoluna tek başına devam etmesi Jason Sudeikis’in öfkesini dindirdi. Usta aktör intikam almak için çıktığı bu yolda her geçen gün giderek yumuşadı ve Olivia Wilde’la araları düzelmeye başladı.

Gıpta edilen bu aşk bitmekle kalmadı Jason Sudeikis ve Olivia Wilde birbirlerini kırıp döktükleri zorlu bir velayet ve nafaka savaşına da tutuştu

Önce sık sık baş başa görülmeye, çocuklarının mevcut durumu ve gelecekleri hakkında konuşmak için düzenli olarak bir araya gelemeye başladılar. Bu görüşmelerde kimi zaman gözyaşlarına hakim olamazken, bazen öfkelenip kavga ederken çoğu zaman da sarılıp birbirlerinin sırtını sıvazlarken fotoğrafçılara yakalandılar.

Ayrılıklarının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra birbirlerine olan öfkeleri dinen eski aşıklar artık çocukları için aralarını iyi tutmaya, yeniden bir araya gelmeye ve dostça anlaşmaya başladılar

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NAFAKA DAVASI NİHAYET BİTTİ: ÜNLÜ AKTÖRÜN KAZANCI EMSAL OLDU

Jason Sudeikis, iki küçük çocuklarının velayetini Olivia Wilde’a vermeyi kabul etti. Yaşları küçük olan oğlu ve kızının annelerinden ayrı büyümesine gönlü razı olmayan ünlü oyuncu terk edilmiş olsa da ve ona ne kadar kızsa da eski aşkının elinden çocuklarını almaktan vazgeçti. Mahkeme de en sonunda nihai kararını verdi.

Jason Sudeikis, intikam planından vazgeçti, yaşı küçük olan çocuklarının anneleriyle kalmasına izin verdi ve nafaka konusunda da Olivia Wilde ile anlaştı

Jason Sudeikis’in çocukları için Olivia Wilde’a ayda 27.500 dolar nafaka ödemeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Eski aşıkların yasal savaşa girmelerinden yaklaşık iki yıl sonra gelen bu anlaşmanın, Sudeikis'in 2023'teki tahmini 10,5 milyon dolarlık gelirine ve Wilde'ın 500.000 dolarlık tahmini gelirine dayandığı söyleniyor.

Son birkaç yıllarını birbirleriyle kanlı bıçaklı geçiren eski aşıklar artık iyi birer eski dost ve çocuklarının iyiliği için sık sık bir araya geliyorlar ve ortaya da böyle sıcak görüntüler çıkıyor

"REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN"

Mahkeme belgelerine göre hakim nafakayı belirlerken ünlü çifte "Taraflar, aylık 27.500 dolar tutarındaki nafakanın, Jason'ın hayattaki konumu göz önüne alındığında reşit olmayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğu konusunda hemfikirdir... Bu miktar her bir çocuğun yüksek menfaati ile tutarlıdır” kararını okudu. Ve sadece aylardır değil yıllardır devam eden bu zorlu savaş nihayet sona erdi.