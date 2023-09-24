'Öteki adama' gitmesin diye kendini arabasının önüne atmıştı… Şimdi aralarından su sızmıyor

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HİÇ EVLENMEDİLER AMA BİR YUVA KURDULAR

2011’den 2020’ye kadar 9 yıllık mutlu bir birliktelikleri olan Jason Sudeikis ve Olivia Wilde 2013’te nişanlandılar. Bu ilişki evlilikle sonuçlanmasa 2014’te bir oğulları, 2016’da da bir kızları oldu. Herkes Sudeikis ve Wilde’ın evlenmeyen ancak birlikte bir aile kuran ve uzun yıllar birlikte olan çiftlerden olacağına inanmıştı.





ARALARINA GİREN ADAM HER ŞEYİN SONU OLDU

Her şey aslında Olivia Wilde’ın ilk yönetmenlik demesi olan Don’t Worry Darling filmiyle başladı. Filmde başrollerden birini oynayan ünlü şarkıcı Harry Styles ve Olivia Wilde arasında bir yakınlaşma olduğu söylentileri duyuldu. Hatta Harry Styles’ın önce filmdeki bir diğer güzel oyuncu Florence Pugh ile öpüştüğü, sonraysa gönlünün Olivia Wilde’a kaydığı iddia edildi.

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YASAK AŞK YASAK AŞK ÜÇGENİ OLDU

Hatta filmin gala törenlerinde Olivia Wilde ve Florence Pugh arasındaki soğukluğun ve bunun tüm ekibe yansımasının sebebinin bu olduğu söylendi. Olivia Wilde ve Harry Styles Ocak 2021’de el ele fotoğraf vererek ilişkilerini resmileştirdiler. Bu arada Jason Sudeikis ve Olivia Wilde’ın 9 yıllık ilişkisi de bitmiş oldu. Olivia Wilde Jason Sudeikis'le ilişkisini bitirmeden Harry Styles'ın kollarına koştu

AYRILIK KAVGASI TÜM DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ancak ayrılık sürecinde sessizce başlayan her şey kısa zamanda büyük bir fırtınaya dönüştü. Jason Sudeikis, 2 çocuklarının velayetini almak istedi. Ve bunu da kendisini başka bir erkek için terk eden Olivia Wilde’dan intikam alır gibi yaptı. Mahkeme celbi Olivia Wilde’a filmiyle ilgili konuşma yapmak için katıldığı bir panelde zarfla ulaştırıldı. Hem de ünlü oyuncu sahnede konuşurken!

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DADI KONUŞUNCA YER YERİNDEN OYNADI

Büyük kavga bununla da bitmedi. Eski aşıklar nafaka için de karşı karşıya geldi. En sonunda Jason Sudeikis ve Olivia Wilde’ın çocuklarına bakan dadı ortaya çıkıp ayrılık sürecine dair çok çarpıcı sırları ortaya döktü. Ve tüm dünya bu ayrılığın usta aktör Sudeikis tarafından nasıl kabullenilemediğini ortaya koydu.

Üstelik anlatılanlar Olivia Wilde’ın, inkar etmesine rağmen Harry Styles’la olan ilişkisine Jason Sudeikis’den ayrılmadan başladığını işaret ediyordu. Dadının anlattıklarına göre Olivia Wilde, sürekli yaptığı ve yiyenler tarafından çok beğenilen meşhur salatasından yapmış ve bunu yeni aşkı Harry Styles’ın evine götürmüştü.

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MEŞHUR SALATA SEVGİLİNİN EVİNE GİTMESİN DİYE...

Ancak tüm bunlar Jason Sudeikis’le yaşadığı aile evinde oluyordu. Wilde’ı, elinde salata sevgilisinin evine gitmek üzere evden çıkarken gören Jason Sudeikis adeta çılgına döndü. Ve iddialara göre kendisini iki çocuğunun annesi Olivia Wilde’ın arabasının önüne attı. Hatta ünlü aktörün araba gitmesin diye yere uzanarak önüne yattığı bile söylendi.

Olivia Wilde Jason Sudeikis'le yaşadığı evden nispet yaparcasına tam da Sevgililer Günü'nde taşınmıştı

Tüm bu çabalarsa sonuç vermedi ve o ne kadar bu ayrılık ve ihanetten yıkılmış olsa da Olivia Wilde Harry Styles’ın kollarına koştu. İkili büyük bir tutkuyla başlayan ve uğruna muhtemelen yuva da yıkılan bu aşkı dolu dizgin yaşadı. Ancak bu heyecan uzun ömürlü olmadı.

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İHANETİN KARŞILIĞI İHANET OLDU

Wilde ve Harry Styles’ın Ocak 2021’de başlayan aşkı Kasım 2022’de sona erdi. Bu kez kalbi kırılan Olivia Wilde olacaktı. Çünkü çift ayrılır ayrılmaz Harry Styles ve Emily Ratajkowski sokaklarda sarmaş dolaş öpüşürken yakalandı. Bu da Olivia Wilde’ı yıkan ihanet oldu.





HER ŞEY YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ: 5 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Çünkü Wilde ve Emily Ratajkowski arkadaştı. Hatta bu iki kadın Olivia Wilde henüz Harry Styles’la ilişki yaparken ünlü şarkıcının konserine beraber gitmiş ve çılgınca eğlenmişti. Son 3 senedir yaşanan bu ayrılık ve ilişki dramasına Jason Sudeikis ve Olivia Wilde dışında Harry Styles, Florence Pugh ve Emily Ratajkowski de dahil oldu ve yaşananlar aylarca manşetlerden inmedi.

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KANLI BIÇAKLI DÜŞMANKEN YENİDEN DOST OLDULAR

Harry Styles’ın aradan çekilmesiyle birlikte Jason Sudeikis’in öfkesi dindi. Olivia Wilde da belki de onu mahcup bırakan bu aşktan kurtulunca rahata erdi. Ve iki eski aşık yaşanan o korkunç günlerden sonra yeniden bir dostluk inşa etmeye başladı. Bunda en büyük pay da elbette iki küçük çocukları oldu.

HER ŞEY ÇOCUKLAR UĞRUNA

Başlarda tek başlarına bir araya gelip yol kenarlarında ya da kahvecilerde hararetli tartışmalara giren, kimi zaman yine kavga eden kimi zaman da gözyaşı döken eski aşıklar şimdilerde çok farklı bir görüntü vermeye başladılar. Jason Sudeikis ve Olivia Wilde tam anlamıyla ortaya bir “ayrılsak da beraberiz” tablosu koyuyorlar.