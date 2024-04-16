Ağabeyi kral olacak, ablası evlenip gidecek... Bir onun geleceği belirsiz... Üç kardeşin en talihsizi

Haberin Devamı

Elbette bunun da sorumluluğu büyük ama yine de bir kraliyet ailesinin çocuğu olmak birçok avantaj getiriyor insana. İlk bakışta böyle. Konuya biraz daha derinlemesine bakınca bu tür ailelerde dünyaya gelen her çocuğun o kadar da şanslı olmadığı görülüyor zaten.

Bir yandan da böyle bir ailede doğmak insanın hayatının kısıtlanması, bir türlü zorlukla boğuşması anlamına da geliyor. Özellikle de ikinci ya da üçüncü çocuksa söz konusu olan.

Bunun en çarpıcı örneğini İngiliz kraliyet ailesinden William ile kardeşi "yedek" prens Harry sergiliyor.

William'ın gelecekte ülkenin tahtına çıkacağı doğuştan belli. Ama Harry için böyle bir durum söz konusu değildi.

O yüzden de evlendikten sonra karısı Meghan Markle ile birlikte ABD'ye gitti ve kendine yeni bir hayat turdu Harry. Kurdu kurmasına da ailesinin başını da çocukluğundan bu yana çok ağrıttı. Bu durum hala da değişmiş değil.

Haberin Devamı

Monako Prensesi Caroline artık geride bir sürü yaşanmışlık bırakan orta yaşlı bir kadın. Ama gençliğinde dergi kapaklarını süslerdi.

Dünya İspanya Veliaht Prensesi Leonor ile yedek prenses Sofia'nın gelecekte nasıl bir hayatı olacağını merak ediyor.

Aynı durum geçmişte dünyanın en çok ilgisini çeken insanlar arasında yer alan Monako Prensesi Caroline ve kardeşi Stephanie için de geçerliydi.

Tahta erkek kardeşleri Albert geçeceği için onlar bu konuda geri planda kaldı. Bunun yerine hep özel hayatlarıyla magazin basınına malzeme verdiler.

Son dönemde de bütün dünya gözlerini dikmiş İspanya tahtının varisi Leonor ile kardeşi Sofia'yı izliyor. Leonor'un geleceği belli; ülkesinin tahtına oturacak. Ama yedek prenses Sofia'nın ileride nasıl bir hayat kuracağını da zaman gösterecek.

Haberin Devamı

EN ÇOK KAFA KARIŞTIRAN EN KÜÇÜK ÇOCUK

Bu ikinci ve üçüncü çocukları en çok çeken ise İngiliz kraliyet ailesi. Harry örneğini verdik ama geçmişte Charles'ın ortanca kardeşi Andrew'nun da rahat durduğu hiç söylenemez. Yarattığı skandallar yıllar boyu ailenin başını ağrıtıp durdu.

Şimdi aynı aile William ile Kate'in ikinci çocuğu Charlotte ile en küçük çocuğu Louis'in geleceğini düşünüyor. Özellikle de altı yaşındaki küçük Prens Louis'nin.

Çünkü George'un kral olacağı zaten başından belli. Charlotte ise zaten daha küçücük yaşından itibaren sergilediği ağır başlı tavırlarla dikkat çekiyor. Doğa kanunları gereği günün birinde evlenip kendine başka bir hayat kuracak. Bu konuda kafa karıştıran kişi ise en küçük kardeş Louise.

Haberin Devamı

Gelecek hafta 6 yaşına girecek olan Louis, Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in en haşarı çocuğu. Ailece katıldıkları etkinliklerde bunu da defalarca gözler önüne serdi zaten.

Kural tanımazlığı, kimi zaman dil çıkarmak gibi çok da hoş olmayan tavırlar sergilemesi ya da kendisini uyaran annesi Kate'in ağzını eliyle kapatması bunun örneklerinden.

Louis'nin o tavırlarından sonra da birçok kişi onu amcası Harry'ye benzetti. Ailenin en büyük korkusu ise Louis'nin büyüdüğünde gerçekten de Harry gibi asi olması.

Gözden Kaçmasın Sorsanız cebinde beş kuruşu yok... Ama kaç şirketin kasası onun sayesinde doluyor Haberi görüntüle

ANNE VE BABASI ŞİMDİDEN ÖNLEM ALIYOR

Ama kraliyet uzmanlarına bakılırsa Kate ile William'ın çocuk yetiştirme tarzları buna izin vermeyecek gibi. Üstelik bazı yorumculara göre Louis'nin gelecek için kariyer planı da ailesi tarafından çizilmiş gibi.

Haberin Devamı

Kraliyet yorumcusu Jennie Bond, OK! dergisine verdiği demeçte Kate ile William'ın 'Harry problemini' yaşayarak gördüklerini ve bu yüzden de Louis hakkında şimdiden bazı önlemler almaya başladıklarını ileri sürdü.

Bond "Kate ve William, Charlotte ve Louis'nin de kendilerini özel hissetmeleri için ellerinden geleri yaptıklarını ve yapacaklarını" belirtti. Onun görüşüne göre iki küçük kardeş asla kendilerini ağabeyleri George'dan farklı hissetmeyecek.

Gözden Kaçmasın Onlarla evlenecek damatlar yaşadı.... Hayalleri altın tepside önlerine gelecek Haberi görüntüle

DIŞARIDA BAŞKA BİR HAYAT VAR

Jennie Bond'a göre Kate ile William, en küçük oğulları Louis'yi kraliyet çemberinin dışında bir hayat kurması için cesaretlendirecek. Yorumcu bu konuda şunları söyledi: "Bu askeri bir kariyer olabilir. Fakat aynı zamanda eğitimi bittiğinde dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren yardım kuruluşları için de çalışabilir."

Haberin Devamı

Bond; Kate ile William'ın; şu anda haşarı bir çocuk olan en küçük oğulları Louis'yi, üniversite eğitimi konusunda da teşvik edebileceğini söyledi. Bu şekilde Louis'nin hayatına anlam katacak bir gelecek oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Jennie Bond'a göre "Kate ile William, taht sırasındaki yeri her ne olursa olsun bütün çocuklarının yaşamaya değer bir ömür sürdüklerine emin olmak için ellerinden geleni yapıyor. Bunun için de kendi konumları içinde değerlendirildiğinde küçük yaşlarından beri çocuklarına bu konuda eğitim vermeye çalışıyorlar."

Gözden Kaçmasın Dünyaya geleli daha beş yıl oldu ama yüzlerce yıllık geleneği yerle bir etti Haberi görüntüle

İLK GÜNDEN BERİ HERKESTEN ROL ÇALIYOR

Prens Louis, toplum içine çıktığı ilk günden beri kelimenin tam anlamıyla herkesten rol çalıyor. Küçüklüğünde ilk kez anne ve babasıyla Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktığında yüzünü soktuğu tuhaf şekillerle dikkat çekti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl etkinliklerinde ise onu bile uğraştıracak kadar haşarılık yaptı.

Platin Jübile etkinliklerine bu tavırlarıyla damga vuran Louis'nin gelecekte nasıl bir kişiliği olacağı da daha o günlerde tartışılmaya başlandı. Söylentilere göre ailesi de onun ileride Harry amcası gibi olmasından tedirginlik duyuyor.

Bu yüzden de taht sırasında ağabeyi George ve ablası Charlotte'un ardından9 gelen yani yedeğin de yedeği olan Louis'nin geleceği ailenin göz önüne aldığı önemli konulardan biri.

Gözden Kaçmasın Babaları gururdan dört köşe oldu... Annelerini bile gölgede bıraktılar Haberi görüntüle

Kate ile William'ın en büyük çocuğu George, tahtın babasından sonraki varisi... Kız kardeşi Charlotte günü geldiğinde bugün büyük halası yani Charles'ın kez kız kardeşi Prenses Anne gibi bir konum üstlenecek. Üç kardeş arasında geleceği en belirsiz olanı küçük Louis.