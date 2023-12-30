SorsanÄ±z cebinde beÅŸ kuruÅŸu yok... Ama kaÃ§ ÅŸirketin kasasÄ± onun sayesinde doluyor

Haberin DevamÄ±

KÄ±sa ve Ã¶z cevap ÅŸu: Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar gerÃ§ekten bir "ÅŸirket." Aile olsalar da, aralarÄ±nda kan baÄŸÄ± bulunsa da yine de iÅŸleyiÅŸ kelimenin tam anlamÄ±yla bir "ÅŸirket" mantÄ±ÄŸÄ±nda.

Hem de ne olursa olsun kar eden, bunun iÃ§in tÃ¼m koÅŸullarÄ± zorlayan bir ÅŸirket. Sadece kendileri kazanmakla kalmÄ±yor aynÄ± zamanda kazandÄ±rÄ±yorlar da...

Sonra ÅŸunu da ekleyelim Ä°ngiliz kraliyet ailesinin toplam serveti 90 milyar dolara yakÄ±n. Buckingham SarayÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere sahip olduklarÄ± bÃ¼tÃ¼n mÃ¼lkler, aile koleksiyonundaki birbirinden deÄŸerli mÃ¼cevherler de bu servete dahil. Ãœstelik bunlar aile Ã¼yeleri arasÄ±nda birinden diÄŸerine geÃ§iyor.

Â

Haberin DevamÄ±

BÃœYÃœK BÄ°R SERVETÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE GÃ–ZLERÄ°NÄ° AÃ‡TILAR

Bu giriÅŸin ardÄ±ndan ÅŸimdi de asÄ±l konumuza gelelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kez baÅŸrolde tahtÄ±n, Kral Charles'tan sonraki sahibi, ilk sÄ±radaki veliaht Prens William ile karÄ±sÄ± Kate Middleton'Ä±n Ã§ocuklarÄ± var.

Bu Ã¼Ã§ Ã§ocuk yani babasÄ±ndan sonra tahta geÃ§ecek olan George ile kardeÅŸleri Charlotte ve Louis bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir zenginlik ve ayrÄ±calÄ±klar dÃ¼nyasÄ±na gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

Ä°ster inanÄ±n ister inanmayÄ±n onlarÄ±n bile bu kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta sahip olmalarÄ± kesin servetleri var. Ä°ÅŸte ÅŸimdi buna bakacaÄŸÄ±z.

DÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden gelen Ã§ocuklarÄ±n daha ÅŸimdiden sahip olduÄŸu serveti daha doÄŸrusu onlara miras yoluyla geÃ§ecek olan milyar dolarlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Electrik Ride On Cars adlÄ± sitenin araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en zengin genÃ§ kuÅŸak Ã¼yesi henÃ¼z 8 yaÅŸÄ±nda olan Prenses Charlotte.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in ortanca Ã§ocuÄŸu Charlotte daha ÅŸimdiden 4.4 milyar dolarlÄ±k bir servetin tam ortasÄ±nda oturuyor.

Haberin DevamÄ±

Bir baÅŸka deyiÅŸle normal bir Ã§ocuk gibi davranmasÄ±na, okulda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n onu takma isimlerle Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±na, ÅŸekerleme gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde dayanamayÄ±p yemesine Ã§ok da aldanmamak lazÄ±m.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Charlotte sadece kendi ailesinin en zengin Ã§ocuÄŸu olmakla kalmÄ±yor belki de dÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã§ocuÄŸu.

Peki Charlotte'un bu zenginliÄŸi nereden geliyor?

Tabii ki ailesinin servetinden. Yani ona kalacak olan miras sÃ¶z konusu. Charlotte zamanÄ± geldiÄŸinde 4 milyar sterlinden fazla bir mirasÄ±n sahibi olacak.

Bir takÄ±m taÅŸÄ±nmazlar bir yana Charlotte biraz daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ zaman ailesinin o paha biÃ§ilmez mÃ¼cevher koleksiyonundaki milyonluk parÃ§alara ulaÅŸabilecek.

EN YÃœKSEK UNVAN DA ONUN OLACAKÂ

Bunlar arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesinden kalanlar olduÄŸu gibi aile geleneklerine gÃ¶re babaannesi Prenses Diana'dan miras kalan ve kendisine geÃ§ecek mÃ¼cevherler de var.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n bunlara ek olarak babasÄ± William, tahta geÃ§tiÄŸinde Charlotte aile iÃ§inde hiyerarÅŸik olarak en yÃ¼ksek unvanlardan biri olan "kraliyet prensesi olarak anÄ±lacak. Yani bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k halasÄ± Prenses Anne'in sahip olduÄŸu unvan ona geÃ§ecek.

Bu unvanla birlikte yine mirastan kendisine dÃ¼ÅŸen pay yÃ¼kselecek. Ama bunun iÃ§in Ã¶nÃ¼nde bir engel var: "Kraliyet prensesi" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir Ã¶nceki kiÅŸi hayatta olduÄŸu sÃ¼rece sonra gelen bu unvanÄ± kullanamÄ±yor.

Bu arada hemen belirtelim ki Charlotte, bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸi George ve kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Louis'den daha varlÄ±klÄ±... Ãœstelik ÅŸimdiden.

BÄ°R YANDAN DA PARA KAZANDIRIYOR

Prenses Charlotte dÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã§ocuÄŸu olmakla kalmÄ±yor aynÄ± zamanda kazandÄ±rÄ±yor da! Kimlere mi?

Haberin DevamÄ±

Belki kendisi ÅŸu an iÃ§in pek farkÄ±nda deÄŸil ama Ã¶nde gelen moda markalarÄ± onun sayesinde kasalarÄ±nÄ± dolduruyor.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã§ocuk modasÄ±nda bir "Charlotte etkisi" var. TÄ±pkÄ± yetiÅŸkin kadÄ±n giyimindeki "Kate etkisi" hatta ondan Ã¶nceki "Diana etkisi" gibi.

Daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek Prenses Charlotte da kendi yaÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda bir moda ikonu.

HER ANNENÄ°N KIZI KENDÄ°NE PRENSESÂ

Charlotte epey uzun zamandÄ±r tÃ¼m ailesiyle birlikte bazÄ± etkinliklerde kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ÅŸte o sÄ±rada giydikleri de bir anda trend haline geliyor.

Kendi kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un Ã¼zerinde gÃ¶rdÃ¼kleri giysileri almak iÃ§in sÃ¶z konusu markalarÄ±n maÄŸazalarÄ±na ya da internet Ã¼zerinden satÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ± sitelere kelimenin tam anlamÄ±yla hÃ¼cum ediyor.

Haberin DevamÄ±

Moda markalarÄ±nÄ±n bu iÅŸten kazancÄ± ise milyonlarca dolarÄ± buluyor. Yani kasalarÄ± Charlotte sayesinde epey doluyor.

KATE ETKÄ°SÄ° YILLARDIR SÃœRÃœYOR

Tabii ki aynÄ± durum annesi Kate iÃ§in de geÃ§erli. Onun da Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len her kÄ±yafet, kullandÄ±ÄŸÄ± aksesuar anÄ±nda yok satÄ±yor.

Hatta bir dÃ¶nem firmalar, Kate'in Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len elbiselerin Ã¼retimine bile yetiÅŸemediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Elbette herkesin Ã¼nlÃ¼ moda tasarÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu kÄ±yafet ve aksesuarlarÄ± satÄ±n almasÄ± maddi olarak imkansÄ±z.

Ama bu konuda da "benzer" ya da "taklit" sektÃ¶rÃ¼ devreye giriyor. SÃ¶z konusu kÄ±yafet ve aksesuarlarÄ±n, daha uygun fiyatlarla satÄ±lan benzerleri Ã¼retiliyor ve kapÄ±ÅŸ kapÄ±ÅŸ satÄ±lÄ±yor.

BÄ°R DÃ–NEM YÃœZÃœK Ã‡ILGINLIÄžI VARDI

Bu konudaki en bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k Diana Spencer'Ä±n Prens Charles ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Diana'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ safir taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±nda yok satmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta taklitleri bile "peynir ekmek gibi" deyimini karÅŸÄ±lar ÅŸekilde vitrinlerden yok olmuÅŸtu.

AynÄ± yÃ¼zÃ¼k yÄ±llar sonra Kate'in parmaÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da yine aynÄ± durum yaÅŸandÄ±.

Ã–zetle Ä°ngiliz kraliyet ailesi, her ne kadar kendilerine karÅŸÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r derecede artsa da Charles'a "benim kralÄ±m deÄŸil" diye protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlense de hem kazanmaya hem de kazandÄ±rmaya devam ediyor.

LÄ°STEDE SALMA HAYEK'Ä°N KIZI DA VAR

Listenin ikinci sÄ±rasÄ±nda Charlotte'un aÄŸabeyi Prens George bulunuyor. Åžu an gÃ¶rÃ¼nene gÃ¶re ona kalacak miras 2 milyar sterlinin Ã¼zerinde.

Bu arada...Charlotte'un listede Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada Ã¼nlÃ¼ oyuncu Salma Hayek ile iÅŸ insanÄ± Francois Henri Pinault'nun tek Ã§ocuÄŸu Valentina Paloma Pinault yer alÄ±yor. GenÃ§ kÄ±z zamanÄ± geldiÄŸinde 1.9 milyar dolarlÄ±k bir mirasÄ±n sahibi olacak.

Monako tahtÄ±nÄ±n gelecekteki varisi Prens Jacques'in ÅŸu an sahip olduÄŸu miras 817 milyon sterlin. KÃ¼Ã§Ã¼k prens dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada.Â

BeÅŸinci sÄ±radaki isim ise Tom Cruise ile Katie Holmes'un kÄ±zÄ± Suri. Åžu anda 17 yaÅŸÄ±nda olan Suri'nin ÅŸu an sahip olduÄŸu miras 635 milyon sterlin.

Â

Â

Â

Â

Â