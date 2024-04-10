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21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan öÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genç sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#John Paulson#Donald Trump#Alina De Almeida
21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 17:17

KarmaÅŸÄ±k aÅŸk iliÅŸkileri sadece gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanÄ±yor sanÄ±yorsanÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ± iÃ§indesiniz demektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda da kimi zaman sinema, mÃ¼zik ve moda dÃ¼nyasÄ±nda isim yapmÄ±ÅŸ kiÅŸileri bile ÅŸaÅŸÄ±rtan Ã¶zel iliÅŸkiler yaÅŸanÄ±yor. Ä°ÅŸte bunlardan biri son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yerini aldÄ± bile.

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Ä°ddialara gÃ¶re 68 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ±, 35 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±. Buraya kadar aradaki hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r yaÅŸ farkÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir sorun yok...

Ama iÅŸin arka planÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakÄ±nca bu konunun bÃ¶ylesine ilgi Ã§ekmesinin nedeni de anlaÅŸÄ±lÄ±yor zaten.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ±n ikinci baharÄ±na, kendisinden 33 yaÅŸ genÃ§ sevgilisiyle adÄ±m atan bu iÅŸ insanÄ± daha eski karÄ±sÄ±ndan resmen boÅŸanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ãœstelik bu boÅŸanma davasÄ± Ã¶yle kolayca bitecek gibi de gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.
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21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±

BÄ°R YANDAN BOÅžANMAYA Ã‡ALIÅžIYOR, DÄ°ÄžER YANDAN NÄ°ÅžANLANDIÂ 
Eski karÄ±sÄ±yla boÅŸanma "savaÅŸÄ±nÄ±" sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlanan bu iÅŸ insanÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ± arasÄ±nda yer alan John Paulson.

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68 yaÅŸÄ±ndaki milyarder, bir yandan 21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Jenny Paulson'dan fazla maddi zarara uÄŸramadan boÅŸanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ama diÄŸer yandan da 35 yaÅŸÄ±ndaki diyetisyen Alina de Almeida ile kendine yeni bir gelecek kurma amacÄ±yla onunla niÅŸanlandÄ±.

Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n Page Six'e sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re John Paulson ile iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu Alina de Almeida ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iliÅŸkiden Ã§ok mutlu ve geleceÄŸe doÄŸru birlikte bir adÄ±m atmak da onlarÄ± Ã¶yle mutlu etti ki "ayaklarÄ± yerden kesildi."

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21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±

DONALD TRUMP'IN EN BÃœYÃœK DESTEKÃ‡Ä°SÄ°:Â Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... John Paulson, yeniden ABD BaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in mÃ¼cadele eden Donald Trump'Ä±n kampanyasÄ±nÄ±n da en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden biri.Â Paulson ile de Almeida, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Trump'Ä±n kampanyasÄ± iÃ§in 50 milyon dolardan fazla baÄŸÄ±ÅŸ toplanan bir etkinliÄŸe de ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±

KARISI BOÅžANACAKLARINI MAGAZÄ°N BASININDAN Ã–ÄžRENDÄ°Â 
Toplamda 4, 7 milyar dolarlÄ±k bir servete sahip olan John Paulson, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce karÄ±sÄ± Jenny'yi, ÅŸu anda niÅŸanlÄ±sÄ± olan Alina uÄŸruna terk etti.

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Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± Jenny, kocasÄ±nÄ±n kendisine boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± magazin basÄ±nÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi.

2021 yÄ±lÄ±nda, Paulson'Ä±n eÅŸine boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bunun Jenny aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± olduÄŸu konuÅŸulmuÅŸtu.

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21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±

'ALINA VE BEN Ã‡OK MUTLUYUZ'
Milyarder iÅŸ insanÄ± John Paulson, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ktan hemen sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ne yazÄ±k ki evliliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼medi. BoÅŸanmalar oldukÃ§a yaygÄ±n ama zor. Alina ve ben birlikte Ã§ok mutluyuz. AynÄ± mutluluÄŸu Jenny iÃ§in de dilerim" diye konuÅŸmuÅŸtu.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de John Paulson'Ä±n iÅŸi hiÃ§ kolay deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼, onlarÄ±n Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r bitmeyen bu davasÄ± daha ÅŸimdiden bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en pahalÄ± boÅŸanma davasÄ± olarak tarihe geÃ§ti bile...

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Eski Ã§ift, ÅŸimdi hem milyon dolarlar hem de bu deÄŸerdeki mÃ¼lklerin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda bÃ¼yÃ¼k bir hukuksal savaÅŸa giriÅŸmiÅŸ durumda.

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21 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± evliliÄŸinin bittiÄŸi magazin sayfasÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti... Daha boÅŸanmadan genÃ§ sevgilisiyle niÅŸanlandÄ±

DÃœNYANIN Ã–NDE GELEN Ä°NSANLARIYLA BAÄžLANTILARI VAR: Milyarder iÅŸ insanÄ± John Paulson'Ä±n dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen isimleriyle baÄŸlantÄ±larÄ± bulunuyor. Ã–nceki yÄ±l New York'ta dÃ¼zenlenen Prenses Grace VakfÄ± Ã–dÃ¼lleri'ne de sevgilisi Alina de Almeida ile birlikte katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O gece Prenses Grace'in oÄŸlu Monako Prensi Albert ve karÄ±sÄ± Prenses Charlere ile birlikte objektiflere poz vermiÅŸti Ã§ift.

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#John Paulson#Donald Trump#Alina De Almeida

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