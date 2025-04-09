100 milyar dolar serveti var, çocuklarına neredeyse hiç para bırakmayacak: Kendileri çalışıp kazansın!

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olsa da söz konusu ailesi olduğunda ünlü iş insanı için işler değişiyor.

BÜYÜK SERVETİ İÇİN BAŞKA PLANLARI VAR

Anlaşılan o da daha önce benzer açıklamalar yapan Hollywood ünlüleri gibi bu büyük zenginliği çocuklarına bırakmamaya kararlı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında konuşan ve konuya açıklık getiren Microsoft’un kurucusu Bill Gates 101 milyar dolarlık servetini üç çocuğu arasında nasıl bölüştüreceğini açıkladı.

ÜÇ ÇOCUĞU PARASININ NE KADARINI MİRAS ALACAK?

Birçokları bu kadar zengin bir aileye doğmanın avantaj olduğunu düşünse de Gates’in üç çocuğu 28 yaşındaki kızı Jennifer Gates, 25 yaşındaki oğlu Rory Gates ve 22 yaşındaki kızı Phoebe Gates için durum farklı…

Ünlü milyarder dudak uçuklatan servetine rağmen çocuklarına bırakacağı miras konusunda kararlı...

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Bill Gates kendisi ölüğünde üç çocuğunun büyük servetinin “yüzde 1’inden bile daha azını” miras alacağını açıkladı.

YÜZDE 1 BİLE ASLINDA ÇOK AMA...

Forbes'a göre, Microsoft'un kurucu ortağının şu anki net serveti 101,2 milyar dolar ve bu miktarın yüzde 1'i hâlâ 1 milyar doların üzerinde. Yine de çocuklarına miras bırakması için bu az bir pay.

Bill Gates verdiği bu kararın arkasında duruyor ve parasını çocukları için biriktirmek yerine hayır işlerine ve kurduğu vakıflara harcamanın daha doğru olduğunu savunuyor.

69 yaşındaki Bill Gates 2000 yılında o zamanki eşi Melinda Gates ile birlikte dünyanın en büyük özel yardım kuruluşu olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmuştu.

Bill Gates'in ilk göz ağrısı olan kızı 28 yaşındaki Jennifer başarılı bir çocuk doktoru ve anne ve babasına torun sevincini yaşatan ilk çocukları

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Çiftin 2021'deki boşanmalarının ardından vakfın adı Gates Vakfı olarak değiştirildi ve Bill Gates vakfın tek başkanı oldu. Ünlü iş insanı bu vakıf yoluyla dünya çapında birçok hayır işi organizasyonu yapıyor ve parasını bu şekilde kullanıyor.

"ÇOCUKLARIMA ÇOK PARA BIRAKIRSAM ONLARA İYİLİK YAPMIŞ OLMAM"

Bill Gates "Çocuklarım harika bir terbiye ve eğitim aldılar ama toplam servetin yüzde 1'inden daha azını alacaklar çünkü bunun onlara bir iyilik olmayacağına karar verdim” diyor.

Çiftin tek oğulları olan 25 yaşındaki Rory siyaset bilimi eğitimi aldı ve bir yandan doktorasını yaparken bir yandan da Afganistan Savaş Komisyonu'nda analist olarak çalışıyor

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Ünlü milyarder “Bu bir hanedanlık değil. Onlardan Microsoft'u yönetmelerini istemiyorum” sözleriyle de şirketinin başına da çocuklarını geçirmeyeceğini şimdiden söylemiş oldu.

Bill Gates aslında bu kararı çocuklarının iyiliği için aldığını söylüyor ve “Onlara kendi kazançlarını ve başarılarını elde etmeleri, önemli olmaları ve benim sahip olduğum inanılmaz şans ve talihin gölgesinde kalmamaları için bir şans vermek istiyorum” diyor

Bill ve Melinda Gates'in en küçük çoukları olan 22 yaşındaki Phoebe de aslında Stanford'da eğitim aldı ancak modaya merak saldı ve bu alanda çalışıyor

"BANA KIZMASINLAR, BENİ ANLASINLAR"

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Gates çocuklarının verdiği bu karar yüzünden ona kırgın olup olmadığı sorusunu da “Çocuklarınızın onlara olan desteğiniz ve sevginiz konusunda kafalarının karışmasını istemezsiniz. Bu yüzden felsefenizi erkenden açıklayarak hepsine eşit davranacağınızı, onlara inanılmaz fırsatlar sunacağınızı ama bu kaynaklar için çalışmaları gerektiğini söylemelisiniz” diye cevapladı...