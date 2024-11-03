Ünlü milyarder ikinci kez dede oldu! ‘Hoş geldin kızımın kızı’

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Microsoft'un kurucu ortağı, ünlü girişimci ve CEO Bill Gates’ bir torun daha geldi.

Bill Gates'in kızı Jennifer bir çocuk doktoru olmasının yanı sıra aynı zamanda başarılı bir binici... Anne babası ve eşi onun yarışlarını böyle heyecanla izliyor

Ünlü milyarderin en büyük kızı kızı Jennifer ve kocası Nayel Nassar ikinci bebeklerine kavuştu.

Jennifer Gates Nassar dün Instagram' da bir paylaşım yaparak “Karşınızda üçüncü evlilik yıldönümümüzde doğan Mia. O, bizim isteyebileceğimiz en güzel hediye” diye yazarken, yeni doğan bebeğin kreşteki beşiğinde uyurken ablası Leila'nın ona gizlice baktığı bir fotoğrafını da paylaştı.

Jennifer Gates Nassar'ın ikinci kızı dünyaya geldi, böylece Bill Gates de ikinci kez dedelik sevinci yaşadı

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Jennifer Gates ve Nayel Nassar 16 Ekim 2021' de Westchester, NY'da nikah masasına oturdu.

69 yaşındaki Bill ve eski eşi Melinda Gates, 28 yaşındaki Jennifer ve 33 yaşındaki Nassar'ın kızları Leila'yı dünyaya getirdikleri Mart 2023'te büyükanne ve büyükbaba olmuşlardı.

Jennifer Gates, çok iyi bir binici olan Nassar’la Ocak 2017'de aşk yaşamaya başladı ve Nassar üç yıl sonra tek dizinin üzerine çökerek ona evlenme teklif etti.

Jennifer Gates Nassar ikinci çocuğuna hamileyken bir yandan da ihtisasını tamamladı

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Jennifer Gates Nassar haziran ayında 2 numaralı bebeğin yolda olduğunu Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Ünlü milyarderin başarılı bir çocuk doktoru olan kızı 1 yaşındaki büyük kızıyla çektirdiği tatlı fotoğrafın altına “Leila, abla olmaya terfi ediyor” notunu düştü.

Jennifer hamileliği boyunca ihtisasının bir parçası olarak New York'taki Mt. Sinai hastanesinde çalıştı, mayıs ayında da tıp fakültesinden mezun oldu.

Bill Gates'in en küçük kızı Phoebe de Paul McCartney'nin torunuyla aşk yaşıyor

Jennifer Gates, Bill ve Melinda'nın en büyük çocuğu; eski çiftin 25 yaşında Rory adında bir oğulları ve 22 yaşında Phoebe adında bir kızları daha var.

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Çiftin oğlu Rory oldukça ketum ve özel hayatı konusunda pek bir detay bilinmiyor.

Çiftin iki kızı daha göz önünde bir hayat yaşarken ortanca çocukları Rory özel hayatı konusunda ser verip sır vermiyor

En küçük kızları Phoebe ise bu yıl Stanford Üniversitesi'nden biyolojisi diplomasıyla mezun oldu ve aynı zamanda modayla da ilgilenen bir influencer. Phoebe Gates de ablasının izinden giderek evlilik yolunda çabuk adımlar atmış ve Paul McCartney'nin 25 yaşındaki torunu Arthur Donald ile ciddi bir ilişkiye başlamıştı.

Bill ve Melinda Gates geçen yıl ilk kez torun sevinci yaşamıştı

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Bill ve Melinda Gates 27 yıllık evliliğin ardından Mayıs 2021'de ayrılmıştı. Ancak eski karı koca torunlarının heyecanıyla görüşmeye ve kızları Jennifer’ın evini birlikte ziyaret etmeye devam ediyor.