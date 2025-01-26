Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Ünlü milyarderden geç gelen itiraf: Hayatımın en büyük hatasıydı

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Bu boşanmanın çok konuşulmasının ilk sebebi kahramanlarının Bill ve büyük teknoloji imparatorluğunu birlikte kurduğu karısı Melinda Gates olmasıydı elbette.

“REKOR” KIRAN AYRILIK İÇİN İTİRAF: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

Ancak bu boşanma aynı zamanda dünyanın en pahalı boşanması olarak tarihe geçti. Ve üzerinden dört yıl geçmiş olsa da henüz bu rekoru yerinden edebilen olmadı.

Dünyanın en ünlü çiftlerinden Bill ve Melinda Gates boşanma davalarıyla da çok konuşulmuştu

Times of London'da yayınlanan röportajında samimi açıklamalar yapan ünlü milyarder “Artık daha neşeliyim” dese de bu süreçte yaşadıkları konusunda yaptığı itiraf çarpıcıydı.

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Bill Gates, Melinda Gates’ten boşanmasının hayatı boyunca “en çok pişmanlık duyduğu hata” olduğunu itiraf etti.

Başka başarısızlıkları olduğunu kabul etse de, 69 yaşındaki Microsoft kurucu ortağı milyarder boşanmasının “listenin başında” olduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Gates ayrılık acısını çoktan atlatsa da 27 yıllık karısından ayrılmasını hayatının en büyü kpişmanlığı olarak nitelendiriyor

“Başkaları da var ama hiçbiri önemli değil” diye Bill Gates “Boşanma olayı ben ve Melinda için en az iki yıl boyunca perişan edici oldu” sözleriyle yaşanan dava sürecinin ikisi için de ne kadar yıpratıcı geçtiğinin altını çizdi.

HER ŞEYE RAĞMEN DOST KALDILAR

Her ikisi de şu anda başka kişilerle birlikte olan eski çift, ayrıldıktan sonra dostane bir ilişki sürdürdü.

“Melinda ve ben hala birbirimizi görüyoruz, üç çocuğumuz ve iki torunumuz var, bu yüzden aile etkinlikleri oluyor. Çocukların durumu iyi. İyi değerlere sahipler” diyen Bill Gates trilyon dolarlık şirketini yaratırken en büyük payın da Melinda Gates’le olan evliliği olduğunu kabul etti.

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Bill ve Melinda Gates 1994 yılında evlendi ve 28 yaşında Jennifer, 25 yaşında Rory ve 22 yaşında Phoebe adında üç çocukları oldu

Çiftin aşkı Melinda Gates Bill Gates'in kurduğu şirkette işe girdikten sonra başlamış, ikili iş dünyasının en büyük imparatorluklarından birini birlikte inşa etmişti

TARİHİN EN PAHALI BOŞANMASI Bill Gates'in 2021 yılında Melinda Gates'ten boşanması, Melinda Gates’in 76 milyar dolar boşanma tazminatı almasıyla tarihin en pahalı boşanma oldu. Bu miktar enflasyona göre oranlandığında 84 milyar dolara yükseliyor. Amazon’un patronu Jeff Bezos'un 2019 yılında tıpkı Gates çifti gibi imparatorluğunu birlikte inşa ettiği MacKenzie Bezos'tan boşanması da MacKenzie Bezos'un 38 milyar dolar (enflasyon farkıyla 45,3 milyar dolar) almasıyla en pahalı ikinci boşanma konumunda.

PANDEMİ DÖNEMİ AYRILIK FIRSATI OLMUŞ

Çift resmi olarak Mayıs 2021'de ayrıldılar ancak aslında bu açıklama gelemden bir yıl önce yollarını ayırdıkları anlaşıldı.

Melinda Gates de boşanmanın ardından Covid-19 salgını sırasında ayrı kalmalarının evliliklerinin durumunun netlik kazanmasına yardımcı olduğunu söylemiş, Haziran 2024'te verdiği bir röportajda “Bu bize yapılması gerekenleri gözlerden uzak şekilde yapmamız için mahremiyet sağladı” demişti.

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ALDATMA İDDİALARINI İÇİN “SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM” DEDİ

Ancak bu açıklama da tıpkı Bill Gates’inki gibi bir itiraf barındırıyordu… Melinda Gates ayrılıklarının “evli kalmalarından daha sağlıklı bir seçim” olmasına rağmen, hayatındaki “en düşük an” olduğunu da itiraf etti.

2022 yılında Savannah Guthrie ile yaptığı bir röportaj sırasında Bill Gates, bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğuna dair kanıtlar hakkında kendisiyle yüzleştiğini söylemiş ve “Kesinlikle hatalar yaptım ve sorumluluğu üstleniyorum. Acıya neden oldum ve bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum” demişti.





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ARALARINA JEFFREY EPSTEIN GİRMİŞTİ

Melinda Gates ise evliliğin sona ermesine yol açan bir diğer etkenin Bill'in hüküm giymiş pedofil Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi olduğunu “Jeffrey Epstein ile görüşmesinden hoşlanmıyordum, hayır. Bunu ona açıkça belirttim. O iğrenç biriydi. Kötülüğün kişileşmiş haliydi” sözleriyle anlatmıştı.

Bill Gates de daha sonra Epstein ile olan iş ilişkisini bir “hata” olarak nitelendirdi. Eski aşıklar birbirlerine yine iş dünyasından tanınmış isimleri sevgili olarak seçti

İKİSİ DE YOLUNA YENİ AŞKLARLA DEVAM EDİYOR

Melinda Gates Ekim 2024'te girişimci Philip Vaughn ile ilişki yaşadığını açıkladı.

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Öte yandan Bill Gates de 2023'ten beri Oracle CEO'su Mark Hurd'ün dul eşi Paula Hurd ile bir ilişki yaşıyor.