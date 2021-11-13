Sihirli Ã§ekirdeÄŸin peÅŸinde

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Kimimiz iÃ§in damakta erirken tadÄ±nÄ± doya doya hissettiren yoÄŸun bir bitter gibisi yok. Kimimiz iÃ§in de bol Antep fÄ±stÄ±klÄ±sÄ± ya da kadife gibi sÃ¼tlÃ¼sÃ¼ vazgeÃ§ilmez. Hepimizin kalbini Ã§alan bir Ã§ikolata mutlaka var ama bu afrodizyak tadÄ±n asÄ±l kaynaÄŸÄ± kakao Ã§ekirdekleri... Ã‡ikolatanÄ±n en kaliteli Ã§ekirdeklerle yapÄ±lan artizan Ã¼retiminden, katkÄ± maddesi kullanmayan butik Ã§ikolatacÄ±lardan bahsedebiliyoruz artÄ±k. Organik ve yÃ¼ksek kalite kakaoyla Ã¼retilen Ã§ikolatalar oldukÃ§a popÃ¼ler. Ã‡oÄŸu marka, hangi Ã¼lkenin Ã§ekirdeÄŸini yÃ¼zde kaÃ§ oranÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± etiketinde belirtiyor. BazÄ± markalarÄ±n hangi Ã¼lkede yetiÅŸen Ã§ekirdekten nasÄ±l Ã¼retildiÄŸini, yÃ¼zde kaÃ§ kakao iÃ§erdiÄŸini takip edebilmemiz de mÃ¼mkÃ¼n. Zaten katkÄ±sÄ±z, kaliteli Ã§ikolatalarla bir kez tanÄ±ÅŸan iÃ§in bu iÅŸin ucunu bÄ±rakmak da pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ã‡ekirdekten Ã§ikolata tabletine uzanan artizan Ã¼retim Ã§ok daha meÅŸakkatli. TadÄ±, yetiÅŸtiÄŸi bÃ¶lgelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±klar gÃ¶steriyor. Bu bÃ¶lgesel farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kaynaÄŸÄ± da iklim ve coÄŸrafya koÅŸullarÄ±.

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Kakao, son derece ilginÃ§ bir tropik bitki Ã§eÅŸidi. DoÄŸada kendi haline bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda dallarÄ±ndan tomurcuklanan binden fazla Ã§iÃ§ek aÃ§abiliyor. Ä°yi Ã§ekirdek, Ekvador, Gana, Dominik Cumhuriyeti, Tanzanya, Madagaskar, KÃ¼ba gibi Ã¼lkelerden geliyor ama fabrika aÅŸamalarÄ± genelde Avrupa Ã¼lkelerinde tamamlanÄ±yor. Kaliteli bir Ã§ikolatada paketi Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len â€˜adil ticaretâ€™ ibaresi Ã¶nemli. Bu tanÄ±m, Ã§ikolatayÄ± yetiÅŸtiren, bu meÅŸakkatli iÅŸ iÃ§in kakao tarlalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã§iftÃ§inin, satÄ±ÅŸtan payÄ±nÄ± almasÄ±, emeÄŸinin kendisine geri dÃ¶nmesi anlamÄ±na geliyor.

KullanÄ±lan tÃ¼m Ã§ekirdeklerin aynÄ± bÃ¶lgeden geldiÄŸi tek Ã§ekirdek Ã¼retim, bugÃ¼n pazara tÄ±pkÄ± yÃ¼ksek kaliteli ÅŸaraplar gibi sunuluyor. Kakao Ã§ekirdeÄŸinin Ã¼Ã§ ana Ã§eÅŸidi var: Criollo, forastero ve trinitario. Bu aileden yayÄ±lan yÃ¼zlerce hibrit tohum, Ã§ikolatanÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼, kokusunu ve tadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor.

KALÄ°TELÄ°SÄ° AÄžZINIZDA KOLAYCA ERÄ°R

Ã‡ikolata alÄ±rken ambalajÄ±nÄ± iyi kontrol etmek gerek. KullanÄ±lan yaÄŸÄ±n kakao yaÄŸÄ± olduÄŸundan emin olun. Palm yaÄŸÄ± gibi yaÄŸlarÄ± tercih etmeyin. Tek menÅŸei ve ana hasat kakao kullanÄ±mÄ± da kalitede fark yaratan etkenlerden.

BuzdolabÄ±na koymayÄ±n. Kakao yaÄŸÄ± vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±na benzer bir erime noktasÄ±na sahip. Ä°yi kakaoyla yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ikolata, aÄŸÄ±zda kolayca erir. SoÄŸutmak bu deneyimi bozacaÄŸÄ± iÃ§in buzdolabÄ± yerine serin ve karanlÄ±k bir yerde saklamayÄ± tercih etmek gerek. Baharatla da bir arada olmamalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ etrafÄ±ndaki aromalarÄ± Ã§ekebilir.

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Kaliteli Ã§ikolatalarÄ±n yÃ¼zeyleri parlak ve pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olur. Paketi aÃ§Ä±nca iyice koklayÄ±n. Kakaonun hafif kavruk, zengin aromalarÄ± burnunuza gelmeli.

Ä°yi Ã§ikolata kÄ±rÄ±lÄ±rken gÃ¼zel bir ses Ã§Ä±karmalÄ±. Tadarken Ã¶nce dilinize alÄ±n ve Ã§ikolatanÄ±n erimesine izin verin, hemen Ã§iÄŸnemeyin. Tat alma noktalarÄ±nÄ±z aromalarÄ± hÄ±zla hissettirmeye baÅŸlayacaktÄ±r. HÄ±zla ortaya Ã§Ä±kan vanilya aromasÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼mÃ¼n, kÄ±rmÄ±zÄ± meyvelerin, Ã§eÅŸitli baharatÄ±n, biberin ve hatta bazen tÃ¼tÃ¼nÃ¼n izleri takip edebilir. EÄŸer sÃ¼tlÃ¼ Ã§ikolata tercih ediyorsanÄ±z, ocakta piÅŸirilen sÃ¼t, karamel, krema veya muz ve fÄ±ndÄ±k gibi aromalarÄ± almayÄ± bekleyin.

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Ä°YÄ° KAKAONUN KAYNAÄžI

YazarÄ±mÄ±z Ebru Erke, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kakao belgeseli iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen Ã¼retici Ã¼lkelerini dolaÅŸtÄ±. Erke â€˜â€˜AnavatanÄ± Venezuela, en bÃ¼yÃ¼k Ã¼reticisiyse Gana ve FildiÅŸi Sahiliâ€™â€™ diyor.

FildiÅŸi Sahili: 2 milyon tonun Ã¼zerindeki Ã¼retimiyle dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kakao Ã§ekirdeÄŸi Ã¼reticisi. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ Ã§ikolatacÄ±nÄ±n tedarikÃ§isi.

Gana: DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci kakao Ã¼reticisi. Kakao Ã§ekirdeklerinin yÃ¼ksek kalitesiyle tanÄ±nÄ±yor.

Venezuela: Kakao aÄŸacÄ±nÄ±n ilk yetiÅŸtiÄŸi yer. Ãœlkenin kuzeyindeki kÃ¼Ã§Ã¼k bir daÄŸ kÃ¶yÃ¼ olan Chuaoâ€™da dÃ¼nyanÄ±n en kaliteli criollo cinsi Ã§ekirdekleri yetiÅŸtiriliyor. Criollo Ã§ekirdekleri fÄ±ndÄ±ksÄ± bir tada sahip.

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Madagaskar: DÃ¼nya kakao rekoltesinin yÃ¼zde 1â€™inden bile daha azÄ±nÄ± Ã¼retiyor ama Ã§ok Ã¶zel bir Ã§ekirdek. YoÄŸun meyve karakteriyle Ã¼reticilerin dikkatini Ã§ekiyor. TadÄ±, Ã¼lkenin bir diÄŸer deÄŸerli Ã¼retimi olan vanilyayla Ã§ok uyumlu.

Ekvador: Burada yetiÅŸen â€˜nacionalâ€™ cinsi Ã§ekirdek, aromatik yapÄ±sÄ± ve kompleks tat profiliyle Ã§ikolatacÄ±larÄ± peÅŸinden koÅŸturuyor.

Endonezya: GÃ¼neydoÄŸu Asyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k, dÃ¼nyanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼reticisi. YÃ¼ksek hacimli Ã¼retime raÄŸmen Ã§ok sayÄ±da kÃ¼Ã§Ã¼k plantasyon dikkat Ã§ekiyor.

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PORTAKALLI, BADEMLÄ° TRÃœF

NE LAZIM?

- 150 gr krema

- 250 gr bitter Ã§ikolata

- 20 gr tereyaÄŸÄ±Â

- 1 portakal

Ãœzeri iÃ§in;

- 200 gr Ã§iÄŸ badem

- 200 gr bitter Ã§ikolata

NASIL YAPARIM?

- 150 gram kremayÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir sos tenceresine alÄ±n. Ä°Ã§erisine portakalÄ±n kabuÄŸunu rendeleyin. KÄ±sÄ±k ateÅŸte yakmadan birkaÃ§ dakika demlendirin. Ocaktan alÄ±n.

- AromanÄ±n iyice belirginleÅŸmesi iÃ§in 5-10 dakika bekletin.

- Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki kremayÄ± sos tenceresinde hafif Ä±lÄ±tÄ±n ve sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irin.

- KremayÄ± tekrar sos tenceresine koyarak Ä±sÄ±tÄ±n.

- Kaynamaya baÅŸlamadan hemen Ã¶nce ocaktan alÄ±n. Ä°Ã§erisine Ã§ikolatalarÄ± kÄ±rÄ±n ve tereyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin. TÃ¼m malzemeler Ã¶zdeÅŸleÅŸene kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ãœzerini streÃ§ filmle kapatarak oda Ä±sÄ±sÄ±nda 1-1.5 saat dinlenmeye bÄ±rakÄ±n.

- SoÄŸuyan karÄ±ÅŸÄ±mÄ± bir krema torbasÄ± yardÄ±mÄ±yla yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serilmiÅŸ tepsiye istenen boyutlarda toplar halinde sÄ±kÄ±n. Krema torbanÄ±z yoksa bir Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k lokmalar olarak da dizebilirsiniz. HazÄ±rlanan trÃ¼fleri buzdolabÄ±na koyun.

- TrÃ¼fler buzdolabÄ±nda soÄŸurken 200 gr bademi 180 derecede Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda 8-10 dakika kavurun ve soÄŸutun. Bademleri ister mutfak robotundan geÃ§irerek isterseniz kesme tahtasÄ± Ã¼zerinde bÄ±Ã§akla keserek ufak parÃ§alar haline getirin.

- 200 gr bitter Ã§ikolatayÄ± derin bir kaba alÄ±n. KÃ¼Ã§Ã¼k bir sos tenceresinde kaynayan su Ã¼zerine bu kabÄ± bÄ±rakÄ±n ve benmari usulÃ¼ eritin.

- BuzdolabÄ±nda sertleÅŸen trÃ¼fleri Ã¶nce erimiÅŸ Ã§ikolataya, daha sonra da kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ ve kavrulmuÅŸ bademe bulayÄ±n. Dinlendirin ve servis edin.

Åžef Feray AydoÄŸduâ€™dan...