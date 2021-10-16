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Nohuttan da olur, pirinçten de...

#Nohut#YoÄŸurt#Lezzetlihayat
Nohuttan da olur, pirinÃ§ten de...

Geçen haftaki yazÄ±mda bitkisel mutfakta tek bir malzeme hakkÄ±m olsaydÄ± bunun nohut olacaÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±m. TatlÄ±dan tuzluya, bitkisel etten mayoneze birçok tarifte faydalandÄ±ÄŸÄ±m nohudun bir önemli kullanÄ±m alanÄ± daha var, o da Türk mutfaÄŸÄ±nÄ±n vazgeçilmezi yoÄŸurt!

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Nohut, hayvansal yoÄŸurt mayalamakta da kullanÄ±labilen bir besin.

Bitkisel yoÄŸurt yaparken de nohutla yoÄŸurt mayasÄ± oluÅŸturuluyor ve bu mayayla evde dilediÄŸimiz gibi yoÄŸurt mayalayabiliyoruz. Nohuttan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yoÄŸurdun en gÃ¼zel yanÄ±ysa fermente ve ekonomik olmasÄ±... Nohut sÃ¼tÃ¼nÃ¼ kaynatÄ±rken sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rmak gerektiÄŸinden yapÄ±mÄ± biraz el oyalÄ±yor ama fiyat/performans aÃ§Ä±sÄ±ndan favorilerimden...

Nohut dÄ±ÅŸÄ±nda en yaygÄ±n alternatiflerse kuruyemiÅŸ... KuruyemiÅŸten elde edilen yoÄŸurtlarÄ± yemiÅŸlerin iÃ§erdiÄŸi vitamin ve mineralden dolayÄ± Ã§ok seviyorum. KÄ±vamlÄ± yoÄŸurt seviyorsanÄ±z bademden Ã§Ã¶mlek yoÄŸurdu (sÃ¼zme yoÄŸurt niyetine de yiyebilirsiniz) yapabilir veya mezelerde kullanmak iÃ§in daha akÄ±ÅŸkan olan pirinÃ§ yoÄŸurdunu tercih edebilirsiniz. TatlÄ± bir aroma isteyenlere Hindistan cevizi yoÄŸurdunu Ã¶neririm. Bitkisel yoÄŸurdunuzu dilerseniz probiyotiklerle de zenginleÅŸtirebilirsiniz.

BADEM YOÄžURDU

(2 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

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* 1 su bardaÄŸÄ± badem

* 1.5 bardak su

* 1 kapsÃ¼l probiyotik

NASIL YAPARIM?

* Bademleri 15 dakika sÄ±cak suda bekletip kabuklarÄ±nÄ± soyun. * 1.5 su bardaÄŸÄ± suyla soyulmuÅŸ bademleri blenderâ€™a atÄ±n, 1 dakika yÃ¼ksek devirde Ã§ekin. Bir kese yardÄ±mÄ±yla sÃ¼zÃ¼n, posayÄ± daha sonra baÅŸka tariflerinizde kullanmak Ã¼zere ayÄ±rÄ±n. * Temiz bir cam kavanoza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z badem sÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bir kapsÃ¼l probiyotiÄŸi boÅŸaltÄ±n, iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ãœzerini kalÄ±n bir bezle sararak doÄŸrudan gÃ¼neÅŸ almayan bir yerde en az 24 saat bekletin. Ne kadar uzun fermente olursa iÃ§indeki yararlÄ± bakteriler o kadar artar ama giderek ekÅŸileÅŸeceÄŸini unutmayÄ±n. Probiyotikli fÄ±ndÄ±k yoÄŸurdu isterseniz aynÄ± tarifi bir bardak fÄ±ndÄ±ÄŸa iki bardak suyla yapabilirsiniz.

BÄ°R DOKUNUÅž

Bu tarife nane ve salatalÄ±k ekleyip sulandÄ±rarak cacÄ±k yapabilir ya da dipsos yapÄ±mÄ±nda kullanabilirsiniz.

PÄ°RÄ°NÃ‡ YOÄžURDU

(2-4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 1 su bardaÄŸÄ± kepekli pirinÃ§ * 5 su bardaÄŸÄ± su * 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu * 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz * 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ

Nohuttan da olur, pirinÃ§ten de...

NASIL YAPARIM?

* Suda beklettiÄŸiniz ve iyice yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pirinÃ§leri 5 su bardaÄŸÄ± suda ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rarak haÅŸlayÄ±n.Â* PirinÃ§ler yumuÅŸayÄ±nca altÄ±nÄ± kapatÄ±p az sulu kÄ±vamda soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.Â* SoÄŸuyan karÄ±ÅŸÄ±mÄ± bir blenderâ€™a alÄ±p iÃ§ine limon suyunu, tuzu ve sÄ±vÄ±yaÄŸÄ± ekleyip 1-1.5 dakika yÃ¼ksek devirde Ã§ekin. DilediÄŸiniz kaplara alarak oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na geldikten sonra buzdolabÄ±nda saklayÄ±n.

HÄ°NDÄ°STAN CEVÄ°ZÄ° YOÄžURDU

(2-4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

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* 1 konserve tam yaÄŸlÄ± Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼

* 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pirinÃ§ niÅŸastasÄ±

* 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker ya da agave ÅŸurubu

NASIL YAPARIM?

* Bir tencereye Ã¶nce niÅŸastayÄ±, sonra Hindistan cevizi sÃ¼tÃ¼nÃ¼ koyun; sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak 10 dakika orta ateÅŸte piÅŸirin.

* KÄ±vam almaya baÅŸlayÄ±nca ocaktan alÄ±n, 1 dakika daha karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

El deÄŸebilecek sÄ±caklÄ±ÄŸa gelince ÅŸeker veya agave ÅŸurubu ekleyip iyice karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra steril olduÄŸuna emin olduÄŸunuz cam kavanozlara alÄ±p kapalÄ± fÄ±rÄ±nÄ±n iÃ§inde 12-24 saat fermente olmaya bÄ±rakÄ±n.

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* Fermantasyon tamamlandÄ±ktan sonra buzdolabÄ±nda saklayÄ±n.

BÄ°R DOKUNUÅž

Hindistan cevizi yoÄŸurdunu donmuÅŸ meyvelerle karÄ±ÅŸtÄ±rarak yiyebilirsiniz.

Nohuttan da olur, pirinÃ§ten de...

NOHUT YOÄžURDU

(2-4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 1 su bardaÄŸÄ± nohut

* 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu

NASIL YAPARIM?

* NohutlarÄ± 12 saat Ã¶nceden 4 su bardaÄŸÄ± suda bekletin. 12 saatten sonra nohut suyundan 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kenara ayÄ±rÄ±n. Kalan suyu sÃ¼zÃ¼p nohutlarÄ± iyice yÄ±kayÄ±n.

* Bu nohutlardan 10-12 tanesini kenara ayÄ±rÄ±n. Kalan nohutlarÄ± blenderâ€™a atÄ±n, 4 su bardaÄŸÄ± oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda iÃ§me suyu ekleyip 1 dakika blenderâ€™dan geÃ§irin. Pamuklu bir kese ya da tÃ¼lbent yardÄ±mÄ±yla sÃ¼tÃ¼ iyice sÃ¼zÃ¼n (Nohut posasÄ±nÄ± Ã§orbalarÄ±nÄ±zda kullanabilirsiniz).

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* Nohut sÃ¼tÃ¼nÃ¼ bir tencereye alÄ±n, orta ateÅŸte 10 dakika boyunca sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak koyulaÅŸana kadar piÅŸirin.

* Kaynamaya baÅŸlayÄ±nca 1 dakika daha karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, kÄ±vamÄ± iyice koyulaÅŸÄ±nca altÄ±nÄ± kapatÄ±n. 3 dakika daha karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve el yakmayan sÄ±caklÄ±ÄŸa gelene kadar Ä±lÄ±maya bÄ±rakÄ±n.

* BaÅŸka bir kapta, kenara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± nohut suyunu ve limon suyunu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Tencerede Ä±lÄ±maya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z nohut sÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± yavaÅŸÃ§a dÃ¶kÃ¼n, karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ä°Ã§ine kenara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 10-12 Ã§iÄŸ nohudu da atÄ±p son kez karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, kalÄ±n bir bezle mayalanmasÄ± iÃ§in iyice sarÄ±n.

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* Mayalanma sÃ¼reci iÃ§in yoÄŸurdun sÄ±cak kalmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. YoÄŸurdunuzu bir gÃ¼n mayalanmaya bÄ±rakÄ±n, sonrasÄ±nda buzdolabÄ±nÄ±za alÄ±n.

PÃœF NOKTASI

MayaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kabÄ±n metal olmamasÄ±na dikkat edin. Ã‡ok katÄ± bir kÄ±vamÄ± olan nohut yoÄŸurdunu kullanmadan Ã¶nce blenderâ€™dan geÃ§irebilir, iÃ§ine lezzetlendirmek iÃ§in 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz, 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu ve 1 diÅŸ sarÄ±msak ekleyebilirsiniz. Yemeklerinizin yanÄ±nda yemek iÃ§in harika bir opsiyon olur.

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#Nohut#YoÄŸurt#Lezzetlihayat

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