Küçük şefler mutfakta yerini alsın

SİZ DİNLENİN, O ÖĞRENSİN
USLA (Uluslararası Servis & Lezzet Akademisi)
Mecidiyeköy’deki okulda eğitimler profesyonel eğitmen şefler tarafından veriliyor. Veliler için dinlenebilecekleri restoran alanı da var. Yıl boyu çocuklara ve büyüklere farklı konseptlerde pek çok eğitim düzenleniyor.
Genç Şefler Mutfakta, 8-12 yaş aralığına yönelik dört günlük bir eğitim. Çocuklar atölyenin mutfağında lezzetli yemeklerin ve tatlıların yapılışını öğrenecek. Menüde tavuklu sezar salata, pesto soslu el yapımı fettuccine, kırmızı kadife kek gibi lezzetler var.
Başlangıç tarihi: 11 Nisan
Fiyatı: 1.500 lira
Detaylı bilgi için: uslaakademi.com
(0212) 211 87 52
RENKLİ BİR ORTAM
Eataly
İstanbul’daki Zorlu AVM’de çocukların keyif aldığı renkli yemek alanıyla tanıdığımız Eataly, günlük pizza atölyeleri düzenliyor.
Minik Eller Pizza Pişiriyor, 5-9 yaş aralığındaki çocuklar için kurgulanmış. Eğitimde çocuklar pizza margherita
ve calzone con Nutella (Nutella dolgulu kapalı pizza) yapımını öğrenecek.
Tarihler: 16 Nisan ve 23 Nisan
Saat: 13.00-14.30
Fiyatı: 250 lira
Detaylı bilgi için: eataly.com.tr
(0212) 336 66 00
İSTER BİR, İSTER BEŞ GÜNLÜK EĞİTİMLER
MSA (Mutfak Sanatları Akademisi)
Küçük Gurme 2-Benim Pastam, 9-14 yaş aralığı için dört saatlik bir eğitim. Çocuklar kendi doğum günü pastalarını hazırlamayı öğrenecek.
Tarih: 17 Nisan Saat: 10.00
Fiyatı: 600 lira
Tatilin Okulu, beş gün sürecek bir eğitim. 9-14 yaş aralığındaki çocuklar katılabiliyor. İlk gün mutfakta güvenlik ve hijyen nedir, bıçak nasıl seçilir, temel kesim ve temel pişirme teknikleri gibi bilgiler öğretiliyor. Devam eden günlerdeyse çocuklar sırasıyla et, balık, tavuk, suşi, taze makarna hamuru hazırlama ve sos teknikleri, pizzalar ve salatalar gibi konu başlıklarında çeşitli tarifler hazırlayacak.
Başlangıç tarihi: 11 Nisan
Fiyatı: 2.750 lira
Genç Gurme Workshop’u beş günlük ve 14-17 yaş aralığını hedef alan bir eğitim. Dünya mutfaklarının en sevilen örneklerini, en popüler parti yemeklerini ve enfes kahvaltı menülerini öğreten eğitimde gençler harika sofralara imza atabilecek. Menüde ‘İtalyan’, ‘suşi partisi’, ‘dizi ve film akşamı’, ‘en havalı kahvaltı’ gibi gençlerin dikkatini çekecek konu başlıkları var.
Başlangıç tarihi: 11 Nisan
Fiyatı: 2.400 lira
Detaylı bilgi için: msa.com.tr
(0212) 290 35 50
HAMBURGER MERAKLILARINA...
Chef’s Table Mutfak Akademisi
Hem profesyonel hem de çok yönlü amatör eğitim programları sunan Maslak’taki okulun atölye sınıflarında özel tasarım görüntü ve ses sistemli U şeklinde mutfak düzeni var. Burada kendi masanızda yemeklerinizi hazırladıktan sonra ziyafet düzeninde yiyebiliyorsunuz.
Çocuklar Mutfakta, 11-17 yaş için planlanmış. Çocuklar akranlarıyla sosyalleşirken yemek pişirmeyi öğreniyor. Menüde hamburger, domates soslu spagetti ve çikolatalı cupcake var.
Tarih: 22 Nisan Saat: 18.00-21.00
Fiyatı: 490 lira
Detaylı bilgi için: chefstable.com.tr
KENDİ EVİNİN MUTFAĞINDA...
Fundo Mundo
Bu çevrimiçi eğitim platformunda çocuklara yönelik seçenekler var. Kendi internet siteleri üzerinden bu kurslara kayıt olduktan sonra Zoom’dan derslere katılabiliyorsunuz.
Zebra mı? Kek mi?
8-12 yaş için mozaik kek yapımı...
Tarih: 10 Nisan Saat: 13.00-13.45
Fiyatı: 100 lira
Çikolatalı Canavar Kurabiyesi
8-12 yaşa uygun eğitimde baştan sona nefis bir kurabiye yapmanın incelikleri anlatılacak.
Tarih: 13 Nisan Saat: 18.00-18.45
Fiyatı: 70 lira
Arkadaşlarımla Doğum Günüm
8-12 yaşa uygun eğitimde çocuklar sebzelerle cips ve kanepe çeşitleri hazırlayacak.
Tarih: 16 Nisan Saat: 13.00-13.45
Fiyatı: 100 lira
Mevsim Meyvelerini Tanıyalım
5-9 yaşa uygun eğitimde çocuklar bu mevsimde hangi meyvelerin, nasıl ve nerelerde üretildiğini öğrenip meyve salatası hazırlıyor.
Tarih: 22 Nisan
Saat: 18.00-18.45
Fiyatı: 70 lira
Detaylı bilgi için: fundomundo.com
(0850) 666 03 86